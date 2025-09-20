Vyhral systémom štart - cieľ. Keňaň utvoril aj nový rekord šampionátu

MS v atletike 2025
Beh na 800 m - muži:
1.
Emmanuel Wanyonyi
Keňa
1:41,86 min
2.
Djamel Sedjati
Alžírsko
1:41,90 min
3.
Marco Arop
Kanada
1:41,95 min
4.
Cian McPhillips
Írsko
1:42,15 min
5.
Mohamed Attaoui
Španielsko
1:42,21 min
TOKIO. Keňan Emmanuel Wanyonyi potvrdil pozíciu hlavného favorita a na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu zvíťazil v behu na 800 metrov v novom rekorde šampionátu 1:41,86 min.
Líder tohtoročných tabuliek od úvodu nastolil rýchle tempo a nikoho pred seba nepustil až do cieľa.
Wanyonyi prekonal doterajší najlepší čas MS 1:42,34, ktorý mal z Eugene 2022 na konte Američan Donovan Brazer.
Za 13 rokov starým svetovým rekordom svojho krajana Davida Rudishu zaostal o 95 stotín sekundy.
S Keňanom zvádzal tuhý súboj najmä obhajca titulu Kanaďan Marco Arop, ktorý Wanyonyiho zdolal pred dvoma rokmi v Budapešti, no tentokrát mu v úplnom závere došli sily a ešte ho predstihol aj Djamel Sedjati.
Alžírčan vybojoval striebro za 1:41,90, Kanaďan bronz časom 1:41,95.