Vyhral systémom štart - cieľ. Keňaň utvoril aj nový rekord šampionátu

Emmanuel Wanyonyi.
Emmanuel Wanyonyi. (Autor: TASR/AP)
20. sep 2025 o 16:45
Za svetovým rekordom zaostal o 95 stotín sekundy.

Beh na 800 m - muži:

1.

Emmanuel Wanyonyi

Keňa

1:41,86 min

2.

Djamel Sedjati

Alžírsko

1:41,90 min

3.

Marco Arop

Kanada

1:41,95 min

4.

Cian McPhillips

Írsko

1:42,15 min

5.

Mohamed Attaoui

Španielsko

1:42,21 min

TOKIO. Keňan Emmanuel Wanyonyi potvrdil pozíciu hlavného favorita a na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu zvíťazil v behu na 800 metrov v novom rekorde šampionátu 1:41,86 min.

Líder tohtoročných tabuliek od úvodu nastolil rýchle tempo a nikoho pred seba nepustil až do cieľa.

Wanyonyi prekonal doterajší najlepší čas MS 1:42,34, ktorý mal z Eugene 2022 na konte Američan Donovan Brazer.

Za 13 rokov starým svetovým rekordom svojho krajana Davida Rudishu zaostal o 95 stotín sekundy.

S Keňanom zvádzal tuhý súboj najmä obhajca titulu Kanaďan Marco Arop, ktorý Wanyonyiho zdolal pred dvoma rokmi v Budapešti, no tentokrát mu v úplnom závere došli sily a ešte ho predstihol aj Djamel Sedjati.

Alžírčan vybojoval striebro za 1:41,90, Kanaďan bronz časom 1:41,95.

