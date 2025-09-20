Prvá medaila z vrcholového podujatia a hneď zlato. Ekvádorčanka ovládla hod oštepom

Juleisy Angulová.
Juleisy Angulová. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. sep 2025 o 16:22
ShareTweet0

Druhá bola lotyšská reprezentantka.

MS v atletike 2025

Hod oštepom - ženy:

1.

Juleisy Angulová

Ekvádor

65,12 m

2.

Anete Sietiňová

Lotyšsko

64,64 m

3.

Mackenzie Littleová

Austrália

63,58 m

4.

Jo-Ane du Plessisová

Juhoafrická republika

63,06 m

5.

Elina Tzengková

Grécko

62,72 m

TOKIO. Ekvádorská atlétka Juleisy Angulová triumfovala v súťaži oštepárok na majstrovstvách sveta v Tokiu.

K titulu jej stačilo hodiť 65,12 m v druhej sérii. Získala vôbec prvý cenný kov z významného podujatia.

Na druhú priečku sa z tretej v poslednej sérii posunula Lotyška Anete Sietiňová hodom dlhým 64,64. Bronz získala Mackenzie Littleová z Austrálie za 63,58.

Líderka tohtoročných tabuliek Rakúšanka Victoria Hudsonová obsadila až 10. priečku výkonom 59,52.

Obhajkyňa titulu a úradujúca olympijská šampiónka Haruka Kitagučiová nezvládla pozíciu najväčšej medailovej nádeje na zlato pre domáce Japonsko a nepostúpila už z kvalifikácie.

Atletika

    Juleisy Angulová získala na MS 2025 zlatú medailu v hode oštepom.
    Juleisy Angulová získala na MS 2025 zlatú medailu v hode oštepom.
    Nikto jej neveril, odchádza so zlatom. Ekvádorčanka sa stala symbolom nezlomnosti
    dnes 18:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Prvá medaila z vrcholového podujatia a hneď zlato. Ekvádorčanka ovládla hod oštepom