Prvá medaila z vrcholového podujatia a hneď zlato. Ekvádorčanka ovládla hod oštepom

MS v atletike 2025
Hod oštepom - ženy:
1.
Juleisy Angulová
Ekvádor
65,12 m
2.
Anete Sietiňová
Lotyšsko
64,64 m
3.
Mackenzie Littleová
Austrália
63,58 m
4.
Jo-Ane du Plessisová
Juhoafrická republika
63,06 m
5.
Elina Tzengková
Grécko
62,72 m
TOKIO. Ekvádorská atlétka Juleisy Angulová triumfovala v súťaži oštepárok na majstrovstvách sveta v Tokiu.
K titulu jej stačilo hodiť 65,12 m v druhej sérii. Získala vôbec prvý cenný kov z významného podujatia.
Na druhú priečku sa z tretej v poslednej sérii posunula Lotyška Anete Sietiňová hodom dlhým 64,64. Bronz získala Mackenzie Littleová z Austrálie za 63,58.
Líderka tohtoročných tabuliek Rakúšanka Victoria Hudsonová obsadila až 10. priečku výkonom 59,52.
Obhajkyňa titulu a úradujúca olympijská šampiónka Haruka Kitagučiová nezvládla pozíciu najväčšej medailovej nádeje na zlato pre domáce Japonsko a nepostúpila už z kvalifikácie.