    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina B
    2. tretina
    Fribourg BCF Arena
    1 - 2
    1:2, 0:0, 0:0
    LIVE
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Audio komentár0:00
    Sledujte na Joj
    Joj
    PrehľadPreviewZostavyOnline prenosGólyFotogaléria

    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Vladimír Orzságh, v popredí zľava kapitán Marek Hrivík, Adam Liška, Jakub Minárik a Martin Pospíšil.
    Fotogaléria (12)
    Vladimír Orzságh, v popredí zľava kapitán Marek Hrivík, Adam Liška, Jakub Minárik a Martin Pospíšil. (Autor: TASR)
    Sportnet|19. máj 2026 o 20:35 (aktualizované 19. máj 2026 o 21:04)
    ShareTweet0

    Pozrite si góly zápasu Slovensko - Slovinsko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti vyhrávajú vo svojom treťom zápase na MS vo Švajčiarsku proti Slovinsku.

    Skóre zápasu otvoril ešte v prvej tretine útočník Adam Líška.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) sa rozcvičuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí hokejisti sprava Andrej Kollár, Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík sa zdravia s fanúšikmi pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Adam Liška (nie je na snímke) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    12 fotografií
    Na snímke slovenskí hokejisti stoja pred brankárom Adamom Gajanom pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava brankár Lukáš Horák (Slovinsko) a Adam Liška (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zľava František Gajdoš a kapitán Marek Hrivík (obaja Slovensko) diskutujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) a kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke slovinskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke vľavo Adam Liška (Slovensko) sa teší z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke uprostred kapitán Marek Hrivík, vľavo František Gajdoš (obaja Slovensko) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Adam Liška (vpravo) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) inkasuje prvý gól, prizerá sa kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.

    Pozrite si góly zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.

    VIDEO: Adam Liška a jeho gól na 1:0

    VIDEO: Ken Ograjensek a jeho gól na 1:1

    VIDEO: Martin Chromiak a jeho gól na 2:1

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Vladimír Orzságh, v popredí zľava kapitán Marek Hrivík, Adam Liška, Jakub Minárik a Martin Pospíšil.
    Vladimír Orzságh, v popredí zľava kapitán Marek Hrivík, Adam Liška, Jakub Minárik a Martin Pospíšil.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026
    dnes 20:35
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Vladimír Orzságh, v popredí zľava kapitán Marek Hrivík, Adam Liška, Jakub Minárik a Martin Pospíšil.
    Vladimír Orzságh, v popredí zľava kapitán Marek Hrivík, Adam Liška, Jakub Minárik a Martin Pospíšil.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026
    dnes 20:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026