V Tokiu sa rozdávali prvé medaily. Skvelý Černý skončil v top 10

TOKIO. Kanadský chodec Evan Dunfee získal titul majstra sveta na atletických MS v Tokiu na trati 35 km. Zvíťazil časom 2:28:22 h.
Slovenský reprezentant Dominik Černý prišiel do cieľa na 7. mieste za 2:31:17.
Druhý zo slovenských reprezentantov Michal Morvay v náročných podmienkach v teple a za vysokej vlhkosti preteky nedokončil.
Za Dunfeem obsadil druhú priečku Brazílčan Caio Bonfim výkonom 2:28:55, tretí bol domáci Hajato Kacuki za 2:29:16. Od medaily tak Černého delili dve minúty a jedna sekunda.
Dunfee potvrdil pozíciu favorita, Kanaďan už v tejto sezóne v Dudinciach zakráčal na tejto neolympijskej trati svetový rekord 2:21:39. Ten neskôr prekonal v Poděbradoch Massimo Stano, no Talian pre zranenie stehenného svalu v Tokiu chýbal.
Tempo pretekov dlho udávali domáci Japonci, ešte päť km pred cieľom bol na čele osamotený Masatora Kawano, obhajca bronzu však v závere úplne stuhol a klesol aj mimo prvú desiatku.
Dunfee si dobre rozvrhol sily, nesnažil sa za každú cenu držať čela a v závere mohutne finišoval.
Zaznamenal tak svoj najväčší kariérový úspech, na konte mal doteraz bronz z 50 km z OH v Tokiu a bronz z rovnakej trate aj z MS v Dauhe.
Černého bolo v úvode vidno, zo štadióna odchádzal na prvom mieste. Tempo však neprepálil a dokázal svoj výkon stupňovať. Na méte 20 km bol za 1:26:17 na 16. mieste a aj na záverečných piatich kilometroch dokázal predbehnúť dvoch súperov.
„Od štartu až do cieľa sa mi išlo veľmi dobre, nemal som žiadnu krízu. Dobre som si rozložil sily a vyšla mi aj taktika. S umiestnením som veľmi spokojný.
Už som čakal, kedy v kariére príde takéto uvítanie vo vrcholovej atletike a stalo sa tak teraz. Som nesmierne rád, užívam si to,” uviedol Černý pre atletika.sk.
MS v atletike 2025
Chôdza na 35 km:
1. Evan Dunfee (Kan.) 2:28:22 h, 2. Caio Bonfim (Braz.) 2:28:55, 3. Hajato Kacuki (Jap.) 2:29:16, 4. Čou Jing-čcheng (Čína) 2:29:31, 5. Aurelien Quinion (Fr.) 2:30:24, 6. Daniel Chamosa (Šp.) 2:30:42, 7. Dominik Černý (SR) 2:31:17, 8. Riccardo Orsoni (Tal.) 2:31:39, 9. David Hurtado (Ekv.) 2:32:35, 10. Maher Ben Hlima (Poľ.) 2:33:08,... Michal Morvay (SR) nedokončil