Skvelá Gajanová postúpila do semifinále. O víťazke rozhodla jediná stotina sekundy

MS v atletike 2025
800 m ženy - II. rozbeh:
1.
Anais Bourgoinová
Francúzsko
1:58,43 min
2.
Mary Moraaová
Keňa
1:58,44 min
3.
Gabriela Gajanová
Slovensko
2:00.44 min
TOKIO. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová postúpila na majstrovstvách sveta v Tokiu do semifinále behu na 800 m.
Vo štvrtkovom druhom rozbehu obsadila 3. priečku časom 2:00,44 a medzi 24 najlepších sa prepracovala priamo na základe umiestnenia.
Víťazkou rozbehu sa stala Francúzka Anais Bourgoinová časom 1:58,43 min, druhá dobehla obhajkyňa prvenstva Mary Moraaová z Kene za 1:58,44.
VIDEO: Gajanová v rozbehu na MS
Gajanová sa na trati zapotila, v úvode pri zbiehaní k mantinelu i v záverečnom kole na protiľahlej rovinke ju súperky 'privreli' a musela si hľadať cestu do čela, na záverečnej stovke však výborne zafinišovala a s prehľadom sa dostala na poslednú postupovú pozíciu.
Vo svojej tretej účasti na MS sa z rozbehov dostala premiérovo.
„Nebežalo sa mi vôbec dobre. Bolo náročné zosúladiť sa aj s podmienkami a aj so situáciami v behu. Bojovala som však do posledných metrov a som rada za priame postupové miesto.
Teším sa na prvé semifinále na MS. Verím, že mám natrénované a môžem podať kvalitný výkon, popasovať sa s tými najlepšími na svete,“ uviedla Gajanová podľa Slovenského atletického zväzu (SAZ).
VIDEO: Reakcia Gajanovej
Úradujúcu vicemajsterku Európy čaká boj o postup do finále v piatok po 13.45 SELČ. Prípadné finále potom v posledný deň šampionátu v nedeľu.