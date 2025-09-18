Skvelá Gajanová postúpila do semifinále. O víťazke rozhodla jediná stotina sekundy

Gabriela Gajanová sa teší z tretieho miesta v rozbehu 800 metrov žien na MS v Tokiu 2025.
Gabriela Gajanová sa teší z tretieho miesta v rozbehu 800 metrov žien na MS v Tokiu 2025. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|18. sep 2025 o 13:21 (aktualizované 18. sep 2025 o 14:04)
Slovenská bežkyňa skončila v rozbehu na treťom mieste.

MS v atletike 2025

800 m ženy - II. rozbeh:

1.

Anais Bourgoinová

Francúzsko

1:58,43 min

2.

Mary Moraaová

Keňa

1:58,44 min

3.

Gabriela Gajanová

Slovensko

2:00.44 min

TOKIO. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová postúpila na majstrovstvách sveta v Tokiu do semifinále behu na 800 m.

Vo štvrtkovom druhom rozbehu obsadila 3. priečku časom 2:00,44 a medzi 24 najlepších sa prepracovala priamo na základe umiestnenia.

Víťazkou rozbehu sa stala Francúzka Anais Bourgoinová časom 1:58,43 min, druhá dobehla obhajkyňa prvenstva Mary Moraaová z Kene za 1:58,44.

Gajanová sa na trati zapotila, v úvode pri zbiehaní k mantinelu i v záverečnom kole na protiľahlej rovinke ju súperky 'privreli' a musela si hľadať cestu do čela, na záverečnej stovke však výborne zafinišovala a s prehľadom sa dostala na poslednú postupovú pozíciu.

Vo svojej tretej účasti na MS sa z rozbehov dostala premiérovo.

„Nebežalo sa mi vôbec dobre. Bolo náročné zosúladiť sa aj s podmienkami a aj so situáciami v behu. Bojovala som však do posledných metrov a som rada za priame postupové miesto.

Teším sa na prvé semifinále na MS. Verím, že mám natrénované a môžem podať kvalitný výkon, popasovať sa s tými najlepšími na svete,“ uviedla Gajanová podľa Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Úradujúcu vicemajsterku Európy čaká boj o postup do finále v piatok po 13.45 SELČ. Prípadné finále potom v posledný deň šampionátu v nedeľu.

