Fantastická Zapletalová získala medailu! Na svetovom šampionáte utvorila národný rekord

Emma Zapletalová s bronzovou medailou na MS v atletike 2025.
Fotogaléria (26)
Emma Zapletalová s bronzovou medailou na MS v atletike 2025. (Autor: SOŇA MALÉTEROVÁ / SAZ)
Sportnet, TASR|19. sep 2025 o 14:30
ShareTweet91

Z víťazstva sa tešila Femke Bolová.

MS v atletike 2025

Ženy - 400 m cez prekážky:

1

Femke Bolová

Holandsko

51,54 s

2

Jasmine Jonesová

USA

52,08 s

3

Emma Zapletalová

Slovensko

53,00 s

TOKIO. Slovenská atlétka Emma Zapletalová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu bronzovú medailu v behu na 400 m prekážok v národnom rekorde 53,00 s. 

Pre Slovensko vybojovala piatu medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, kedy v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 km.

Okrem nich získali bronzovú medailu aj Igor Kováč (110 m prek.) v Aténach 1997, Libor Charfreitag (kladivo) v Osake 2007 a Martina Hrašnová (kladivo) v Berlíne 2009.

VIDEO: Finále behu na 400 m cez prekážky žien

Facebook video

Zvíťazila favorizovaná Holanďanka Femke Bolová, ktorá zlepšila vlastný svetový výkon roka na 51,54 s, druhá dobehla Američanka Jasmine Jonesová za 52,08.

Zapletalová nastúpila v najmenej výhodnej druhej dráhe, svoje najväčšie konkurentky v boji o cenné kovy nemala v kontakte.

Do záverečnej cieľovej rovinky vstúpila na štvrtej pozícii, no dokázala zafinišovať a zlepšiť vlastný národný rekord o 18 stotín sekundy.

Fotogaléria z finále behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025 (Emma Zapletalová)
Emma Zapletalová, Femke Bolová a Jasmine Jonesová oslavujú zisk medailu v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.
Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.
Emma Zapletalová, Femke Bolová a Jasmine Jonesová oslavujú zisk medaily na MS v atletike 2025.
Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.
26 fotografií
Emma Zapletalová, Femke Bolová a Jasmine Jonesová oslavujú zisk medaily na MS v atletike 2025.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Emma Zapletalová s bronzovou medailou na MS v atletike 2025.Emma Zapletalová a Femke Bolová po finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Emma Zapletalová s bronzovou medailou na MS v atletike 2025.Slovenka Emma Zapletalová (vľavo) pózuje s bronzovou medailou po finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Slovenka Emma Zapletalová (vľavo) pózuje s bronzovou medailou po finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Holanďanka Femke Bolová víťazí vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu v piatok 19. septembra 2025. Striebro si vybojovala Američanka Jasmine Jonesová (tretia vľavo) a bronz získala Slovenka Emma Zapletalová (vpravo).Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová oslavuje víťazstvo vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová oslavuje víťazstvo vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Holanďanka Femke Bolová oslavuje víťazstvo vo finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.

„Veľmi si to užívam. Stále tomu nemôžem uveriť. Keď som videla v cieli, že som tretia, bola som veľmi šťastná. Do pretekov som šla s tým, že nemám čo stratiť a môžem iba získať.

Tréner mi pred pretekmi povedal, že nech spravím nejaký malý zázrak. Celý čas som na to myslela a šla s odvahou do toho.

Bola som v druhej dráhe a nikoho som celý čas v podstate nevidela. Išla som svoj beh.

V závere som zbadala, že som blízko a zafinišovala som. Stačilo mi to na bronz,“ povedala Zapletalová pre ČT Sport. 

Jej výkon je taktiež vyrovnanie najlepšieho umiestnenia slovenského bežca, na pódium sa prepracoval iba spomínaný Kováč.

Atletika

    Pedro Pablo Pichardo.
    Pedro Pablo Pichardo.
    Portugalec ukázal svoju silu. V trojskoku vytvoril svetový výkon roka
    dnes 16:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Fantastická Zapletalová získala medailu! Na svetovom šampionáte utvorila národný rekord