Fantastická Zapletalová získala medailu! Na svetovom šampionáte utvorila národný rekord

MS v atletike 2025
Ženy - 400 m cez prekážky:
1
Femke Bolová
Holandsko
51,54 s
2
Jasmine Jonesová
USA
52,08 s
3
Emma Zapletalová
Slovensko
53,00 s
TOKIO. Slovenská atlétka Emma Zapletalová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu bronzovú medailu v behu na 400 m prekážok v národnom rekorde 53,00 s.
Pre Slovensko vybojovala piatu medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, kedy v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 km.
Okrem nich získali bronzovú medailu aj Igor Kováč (110 m prek.) v Aténach 1997, Libor Charfreitag (kladivo) v Osake 2007 a Martina Hrašnová (kladivo) v Berlíne 2009.
VIDEO: Finále behu na 400 m cez prekážky žien
Zvíťazila favorizovaná Holanďanka Femke Bolová, ktorá zlepšila vlastný svetový výkon roka na 51,54 s, druhá dobehla Američanka Jasmine Jonesová za 52,08.
Zapletalová nastúpila v najmenej výhodnej druhej dráhe, svoje najväčšie konkurentky v boji o cenné kovy nemala v kontakte.
Do záverečnej cieľovej rovinky vstúpila na štvrtej pozícii, no dokázala zafinišovať a zlepšiť vlastný národný rekord o 18 stotín sekundy.
„Veľmi si to užívam. Stále tomu nemôžem uveriť. Keď som videla v cieli, že som tretia, bola som veľmi šťastná. Do pretekov som šla s tým, že nemám čo stratiť a môžem iba získať.
Tréner mi pred pretekmi povedal, že nech spravím nejaký malý zázrak. Celý čas som na to myslela a šla s odvahou do toho.
Bola som v druhej dráhe a nikoho som celý čas v podstate nevidela. Išla som svoj beh.
V závere som zbadala, že som blízko a zafinišovala som. Stačilo mi to na bronz,“ povedala Zapletalová pre ČT Sport.
Jej výkon je taktiež vyrovnanie najlepšieho umiestnenia slovenského bežca, na pódium sa prepracoval iba spomínaný Kováč.