VIDEO: Senzačný majster sveta. Francúz vypálil rybník Afričanom vo famóznom finiši

TOKIO. Nečakaným majstrom sveta v behu na 10 000 metrov na atletických MS v Tokiu sa stal Francúz Jimmy Gressier výkonom 28:55,77 min.
V mimoriadne pomalom behu predstihol vo finiši strieborného Etiópčana Yomifa Kejelchu (28:55,83), bronz získal Švéd Andreas Almgren (28:56,02).
VIDEO: Finiš finále behu na 10 000 metrov na MS 2025
V ťažkých podmienkach za horúčavy a vo vysokej vlhkosti zvolili bežci pozvoľné tempo a pri nájazde do posledného okruhu tak bojovalo o medaily tucet pretekárov.
V špurte mal Gressier najviac síl a dosiahol na najväčší úspech svojej kariéry. Jeho doteraz najvýraznejší výsledok bol triumf vo finále Diamantovej ligy tento rok na neolympijskej trati 3000 m.
„Môj detský sen sa stal skutočnosťou. Vždy som vedel, že ak sa raz postaví atlét na štart, môže dosiahnuť skvelé veci. Mnohí pochybovali, že sa dokážem presadiť vo finiši, no ja som si vždy veril.
Povedal som si, že idem po medailu a keď som bol na trati, najprv som sa posunul na tretiu priečku, potom na druhú a zrazu som bol zlatý,“ tešila sa v cieli Gressier podľa AFP.
MS v atletike 2025
10 000 m - muži:
1. Jimmy Gressier (Fr.) 28:55,77 min, 2. Yomif Kejelcha (Et.) 28:55,83, 3. Andreas Almgren (Švéd.) 28:56,02, 4. Ishmael Kipkurui (Keňa) 28:56,48, 5. Nicolas Young (USA) 28:56,62, 6. Selemon Barega (Et.) 28:57,21, 7. Edwin Kurgat (Keňa) 28:57,83, 8. Grant Fisher (USA) 28:57,85, 9. Thierry Ndikumwenayo (Burundi) 28:59,07, 10. Adriaan Wildschutt (JAR) 28:59,47