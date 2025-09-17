Fantastický výkon Zapletalovej na MS. Postup do finále si vybojovala výborným časom

MS v atletike 2025
400 m prekážky žien - I. semifinále:
1.
Gianna Woodruffová
Panama
52,66 s
2.
Jasmine Jonesová
USA
53,01 s
3.
Emma Zapletalová
Slovensko
53,22 s
400 m prekážky žien - III. semifinále:
1.
Anna Cockrellová
USA
53,28 s
2.
Shiann Salmonová
Jamajka
54,03 s
3.
Amalie Iuelová
Nórsko
54,28 s
6.
Daniela Ledecká
Slovensko
54,94 s
TOKIO. Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila do finále na svetovom šampionáte v Tokiu v behu na 400 m prek.
V stredajšom prvom semifinále obsadila 3. priečku výkonom 53,22 a medzi najlepšiu osmičku sa prepracovala časom.
Zapletalová zaostala iba o štyri stotiny sekundy za svojím národným rekordom 53,18, v ktorom v závere augusta dobehla na druhej pozícii vo finále Diamantovej ligy.
VIDEO: Semifinálový beh Emmy Zapletalovej
V prvom semifinále v japonskej metropole dobehla na prvom mieste Panamčanka Gianna Woodruffová, ktorá časom 52,66 s zlepšila kontinentálny rekord. Panama patrí v atletickom hnutí pod Južnú Ameriku.
Druhú priamu postupovú priečku získala Američanka Jasmine Jonesová výkonom 53,01.
Zapletalová mala napokon najlepší čas z tých bežkýň, ktoré nepostupovali priamo a piaty najrýchlejší čas zo všetkých semifinalistiek.
Zverenka trénera Brama Petersa sa už teraz postarala o druhé umiestnenie v prvej osmičke pre slovenskú výpravu, Dominik Černý v chôdzi na 35 km skončil na 7. priečke.
Druhá zo slovenských reprezentantiek Daniela Ledecká dobehla v treťom semifinále na 6. priečke.
Časom 54,94 jej v konečnom hodnotení disciplíny patrí 18. miesto. Z jej behu išla ďalej iba najlepšia dvojica, postup bol na úrovni 54,03.