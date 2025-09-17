Fantastický výkon Zapletalovej na MS. Postup do finále si vybojovala výborným časom

Emma Zapletalová v semifinále v behu na 400 m cez prekážky na MS v Tokiu.
Fotogaléria (13)
Emma Zapletalová v semifinále v behu na 400 m cez prekážky na MS v Tokiu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|17. sep 2025 o 14:21
Slovenská bežkyňa atakovala svoj osobný rekord.

MS v atletike 2025

400 m prekážky žien - I. semifinále:

1.

Gianna Woodruffová

Panama

52,66 s

2.

Jasmine Jonesová

USA

53,01 s

3.

Emma Zapletalová

Slovensko

53,22 s

400 m prekážky žien - III. semifinále:

1.

Anna Cockrellová

USA

53,28 s

2.

Shiann Salmonová

Jamajka

54,03 s

3.

Amalie Iuelová

Nórsko

54,28 s

6.

Daniela Ledecká

Slovensko

54,94 s

TOKIO. Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila do finále na svetovom šampionáte v Tokiu v behu na 400 m prek. 

V stredajšom prvom semifinále obsadila 3. priečku výkonom 53,22 a medzi najlepšiu osmičku sa prepracovala časom.

Zapletalová zaostala iba o štyri stotiny sekundy za svojím národným rekordom 53,18, v ktorom v závere augusta dobehla na druhej pozícii vo finále Diamantovej ligy. 

VIDEO: Semifinálový beh Emmy Zapletalovej

V prvom semifinále v japonskej metropole dobehla na prvom mieste Panamčanka Gianna Woodruffová, ktorá časom 52,66 s zlepšila kontinentálny rekord. Panama patrí v atletickom hnutí pod Južnú Ameriku.

Druhú priamu postupovú priečku získala Američanka Jasmine Jonesová výkonom 53,01.

Zapletalová mala napokon najlepší čas z tých bežkýň, ktoré nepostupovali priamo a piaty najrýchlejší čas zo všetkých semifinalistiek.

Zverenka trénera Brama Petersa sa už teraz postarala o druhé umiestnenie v prvej osmičke pre slovenskú výpravu, Dominik Černý v chôdzi na 35 km skončil na 7. priečke.

Druhá zo slovenských reprezentantiek Daniela Ledecká dobehla v treťom semifinále na 6. priečke.

Časom 54,94 jej v konečnom hodnotení disciplíny patrí 18. miesto. Z jej behu išla ďalej iba najlepšia dvojica, postup bol na úrovni 54,03.

