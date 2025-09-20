Skvelé Keňanky ovládli súťaž na MS. Na pódiu ich doplnila Talianka

Beatrice Chebetová.
Beatrice Chebetová. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. sep 2025 o 16:14
ShareTweet0

V Tokiu sa v horúčave bežalo veľmi pomaly.

MS v atletike 2025

Beh na 5000 m - ženy:

1.

Beatrice Chebetová

Keňa

14:54,36 m

2.

Faith Kipyegonová

Keňa

14:55,07 m

3.

Nadia Battoclettiová

Taliansko

14:55,42 m

4.

Shelby Houlihanová

USA

14:57,42 m

5.

Gudaf Tsegayová

Etiópia

14:57,82 m

TOKIO. Súboj hviezdnych kenských atlétok v behu na 5000 metrov sa na majstrovstvách sveta v Tokiu skončil triumfom Beatrice Chebetovej v čase 14:54,36 min.

Svetová rekordérka v tejto disciplíne zdolala najrýchlejšiu ženu histórie na trati 1500 metrov a obhajkyňu titulu Faith Kipyegonovú, ktorá dobehla druhá výkonom 14:55,07. Bronz získala Talianka Nadia Battoclettiová za 14:55,42.

V Tokiu sa v horúčave bežalo veľmi pomaly, balík finalistiek sa roztrhol až pri nábehu do posledného kola.

Chebetová však ukázala nielen svoje vytrvalecké kvality, ale aj svoje špurtérske schopnosti a Kipyegonovú zdolala rovnako ako pred rokom na olympiáde v Paríži. Z Tokia si tak odnáša vytrvalecké double, triumfovala aj na 10.000 m.

Kipyegonová nedokázala opäť získať zlato na 1500 m i 5000 m tak, ako pred dvoma rokmi v Budapešti, jej bohatá zbierka z MS sa však rozšírila na päť zlatých a tri strieborné medaily. Battoclettiová pridala bronz k striebru z dvojnásobnej trate.

„Po triumfe na 10.000 metrov som chcela uspieť aj na 5000 m, rovnako ako na olympiáde v Paríži. Mám za sebou úžasnú sezónu. Vždy som si vravela, že nie je dôvod stavať si hranice. Ak máte za sebou dobrý tréning, môžete dokázať čokoľvek.

Ak bežíte s takými súperkami ako sú Faith a Nadia, musíte si veriť. Nebolo to dnes vôbec jednoduché, ja som však necítila žiaden tlak. Je úžasné, že Keňa získala zlato i striebro.

Ja a Faith sme dobré kamarátky dlhú dobu, navzájom sa motivujeme. Som veľmi šťastná za vystúpenie nás oboch,“ povedala podľa AFP Chebetová, ktorá tento rok na mítingu Diamantovej ligy v Eugene zlepšila svetový rekord na 10.000 metrov na 13:58,06 min.

Atletika

    Juleisy Angulová získala na MS 2025 zlatú medailu v hode oštepom.
    Juleisy Angulová získala na MS 2025 zlatú medailu v hode oštepom.
    Nikto jej neveril, odchádza so zlatom. Ekvádorčanka sa stala symbolom nezlomnosti
    dnes 18:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Skvelé Keňanky ovládli súťaž na MS. Na pódiu ich doplnila Talianka