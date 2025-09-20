Skvelé Keňanky ovládli súťaž na MS. Na pódiu ich doplnila Talianka

MS v atletike 2025
Beh na 5000 m - ženy:
1.
Beatrice Chebetová
Keňa
14:54,36 m
2.
Faith Kipyegonová
Keňa
14:55,07 m
3.
Nadia Battoclettiová
Taliansko
14:55,42 m
4.
Shelby Houlihanová
USA
14:57,42 m
5.
Gudaf Tsegayová
Etiópia
14:57,82 m
TOKIO. Súboj hviezdnych kenských atlétok v behu na 5000 metrov sa na majstrovstvách sveta v Tokiu skončil triumfom Beatrice Chebetovej v čase 14:54,36 min.
Svetová rekordérka v tejto disciplíne zdolala najrýchlejšiu ženu histórie na trati 1500 metrov a obhajkyňu titulu Faith Kipyegonovú, ktorá dobehla druhá výkonom 14:55,07. Bronz získala Talianka Nadia Battoclettiová za 14:55,42.
V Tokiu sa v horúčave bežalo veľmi pomaly, balík finalistiek sa roztrhol až pri nábehu do posledného kola.
Chebetová však ukázala nielen svoje vytrvalecké kvality, ale aj svoje špurtérske schopnosti a Kipyegonovú zdolala rovnako ako pred rokom na olympiáde v Paríži. Z Tokia si tak odnáša vytrvalecké double, triumfovala aj na 10.000 m.
Kipyegonová nedokázala opäť získať zlato na 1500 m i 5000 m tak, ako pred dvoma rokmi v Budapešti, jej bohatá zbierka z MS sa však rozšírila na päť zlatých a tri strieborné medaily. Battoclettiová pridala bronz k striebru z dvojnásobnej trate.
„Po triumfe na 10.000 metrov som chcela uspieť aj na 5000 m, rovnako ako na olympiáde v Paríži. Mám za sebou úžasnú sezónu. Vždy som si vravela, že nie je dôvod stavať si hranice. Ak máte za sebou dobrý tréning, môžete dokázať čokoľvek.
Ak bežíte s takými súperkami ako sú Faith a Nadia, musíte si veriť. Nebolo to dnes vôbec jednoduché, ja som však necítila žiaden tlak. Je úžasné, že Keňa získala zlato i striebro.
Ja a Faith sme dobré kamarátky dlhú dobu, navzájom sa motivujeme. Som veľmi šťastná za vystúpenie nás oboch,“ povedala podľa AFP Chebetová, ktorá tento rok na mítingu Diamantovej ligy v Eugene zlepšila svetový rekord na 10.000 metrov na 13:58,06 min.