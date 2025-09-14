Dvojnásobná olympijská šampiónka sa dočkala prvého zlata na MS. Bronz vybojovala Kubánka

Medailistky v disku na MS v Tokiu 2025.
TASR|14. sep 2025 o 13:45
Stanovila nový kubánsky národný rekord.

TOKIO. Dvojnásobná olympijská šampiónka v hode diskom Valarie Allmanová z USA sa dočkala prvého zlata z atletických majstrovstiev sveta.

Na štadióne v Tokiu v nedeľu zvíťazila výkonom 69,48 z piatej série.

Striebro získala Holanďanka Jorinde van Klinkenová za 67,50 a môže tak zabudnúť na dve štvrté miesta, ktoré jej patrili na predchádzajúcich dvoch šampionátoch.

Bronz vybojovala Kubánka Silinda Moralesová v národnom rekorde 67,25.

MS v Tokiu

Ženy - finále:

disk: 1. Valarie Allmanová (USA) 69,48 m, 2. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 67,50, 3. Silinda Moralesová (Kuba) 67,25, 4. Vanessa Kamgová (Švéd.) 66,61, 5. Sandra Elkasevičová (Chorv.) 65,82, 6. Laulauga Tausagová (USA) 65,49, 7. Feng Pin (Čína) 65,28, 8. Shanice Craftová (Nem.) 65,21, 9. Izabela da Silvová (Braz.) 63,22, 10. Alexandra Emilianovová (Mold.) 62,59

Atletika

