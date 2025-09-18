VIDEO: Kubánska šou v trojskoku. Perezová-Hernandezová vylepšila vlastný výkon roka

Leyanis Perezová-Hernandezová sa stala majsterkou sveta v trojskoku.
Leyanis Perezová-Hernandezová sa stala majsterkou sveta v trojskoku. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. sep 2025 o 16:55
ShareTweet0

Výkon sezóny skočila vo finále hneď dvakrát.

MS v Tokiu 2025

Trojskok žien:

1.

Leyanis Perezová-Hernandezová

Kuba

14,94 m - svetový výkon roka

2.

Thea LaFondová

Dominika

14,89 m

3.

Yulimar Rojasová 

Venezuela

14,76 m

TOKIO. Kubánska atlétka Leyanis Perezová-Hernandezová sa stala majsterkou sveta v trojskoku.

Na šampionáte v Tokiu skočila 14,94 m a o centimeter tak prekonala vlastný svetový výkon roka. Po bronze spred dvoch rokov z Budapešti tak rozšírila svoju zbierku o najcennejší kov.

VIDEO: Najlepší skok Perezovej-Hernandezovej vo finále MS 2025

Kubánke sa podarilo výkon sezóny skočiť hneď dvakrát, vo štvrtej i záverečnej sérii. Na druhú pozíciu sa záverečným šiestym skokom s hodnotou 14,89 posunula olympijská šampiónka z Paríža Thea LaFondová z Dominiky.

Predstihla tak svetovú rekordérku Yulimar Rojasovú, Venezuelčanka skončila tretia za 14,76.

Štvornásobná majsterka sveta sa vrátila do súťažného diania po viac ako ročnej pauze spôsobenej zranením achilovky a zisk bronzu na štadióne, kde práve v roku 2021 skočila historické maximum pre ňu nie je neúspechom.

Atletika

    Leyanis Perezová-Hernandezová sa stala majsterkou sveta v trojskoku.
    Leyanis Perezová-Hernandezová sa stala majsterkou sveta v trojskoku.
    VIDEO: Kubánska šou v trojskoku. Perezová-Hernandezová vylepšila vlastný výkon roka
    dnes 16:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»VIDEO: Kubánska šou v trojskoku. Perezová-Hernandezová vylepšila vlastný výkon roka