VIDEO: Kubánska šou v trojskoku. Perezová-Hernandezová vylepšila vlastný výkon roka

MS v Tokiu 2025
Trojskok žien:
1.
Leyanis Perezová-Hernandezová
Kuba
14,94 m - svetový výkon roka
2.
Thea LaFondová
Dominika
14,89 m
3.
Yulimar Rojasová
Venezuela
14,76 m
TOKIO. Kubánska atlétka Leyanis Perezová-Hernandezová sa stala majsterkou sveta v trojskoku.
Na šampionáte v Tokiu skočila 14,94 m a o centimeter tak prekonala vlastný svetový výkon roka. Po bronze spred dvoch rokov z Budapešti tak rozšírila svoju zbierku o najcennejší kov.
VIDEO: Najlepší skok Perezovej-Hernandezovej vo finále MS 2025
Kubánke sa podarilo výkon sezóny skočiť hneď dvakrát, vo štvrtej i záverečnej sérii. Na druhú pozíciu sa záverečným šiestym skokom s hodnotou 14,89 posunula olympijská šampiónka z Paríža Thea LaFondová z Dominiky.
Predstihla tak svetovú rekordérku Yulimar Rojasovú, Venezuelčanka skončila tretia za 14,76.
Štvornásobná majsterka sveta sa vrátila do súťažného diania po viac ako ročnej pauze spôsobenej zranením achilovky a zisk bronzu na štadióne, kde práve v roku 2021 skočila historické maximum pre ňu nie je neúspechom.