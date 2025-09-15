Ďalšie prekvapenie. Novozélanďan získal zlato na tritisícke prekážok, zdolal aj el Bakkaliho

MS v atletike 2025
3000 m prekážky mužov - finále:
1.
Geordie Beamish
Nový Zéland
8:33,88 min
2.
Soufiane el Bakkali
Maroko
8:33,95 min
3.
Edmund Serem
Keňa
8:34,56 min
4.
Samuel Firewu
Etiópia
8:34,68 min
5.
Salaheddine Ben Yazide
Maroko
8:35,16 min
TOKIO. Novozélandský atlét Geordie Beamish prekvapujúco získal zlato v behu na 3000 m prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu.
V pondelkovom finále zdolal na cieľovej rovinke dvojnásobného obhajcu titulu a dvojnásobného olympijského víťaza Soufianea el Bakkaliho z Maroka.
Tretí skončil Edmund Serem z Kene.
V Tokiu sa očakával opäť súboj medzi el Bakkalim, ktorý na veľkých podujatiach neprehral od OH 2020 v Tokiu, a jeho dlhoročného súpera a svetového rekordéra Lamechu Girmu z Etiópie.
Obaja hlavní favoriti sa v úvode držali na konci štartového poľa, ktoré uzatváral Maročan, a kontrolovali si tempo.
Prvá polovica sa išla pomaly za približne 4:30 min a obaja favoriti sa stále držali na chvoste balíka.
Dopredu vyrazili až v poslednom kilometri, najprv nastúpil Američan Michalski, za ním išli traja Etiópčania a el Bakkali na piatom mieste.
Do posledného kola vyrazil ako prvý Girma, jeho marocký súper ho predstihol na predposlednej prekážke, no na poslednej mu nevyšiel ideálne krok a vo finiši ho zdolal Beamish, ktorý sa prepracoval zo zadných pozícii až ku zlatu.
Girmovi v závere došli sily a skončil až šiesty.
Beamish vyhral časom 8:33,88 minúty, el Bakkali bol o sedem stotín pomalší a v cieli sa rozplakal a vyčítal si chyby.
Po chvíli však už s medailou na krku a v objatí súperov pózoval s úsmevom pre fotografov. Tretí Serem mal čas 8:34,56 min.
Dvadsaťosemročný Beamish dosiahol najväčší úspech kariéry, no už vlani sa predviedol skvelým výkonom, keď v Glasgowe vyhral 1500-ku na halových majstrovstvách sveta.
Aj pre sedemnásťročného Serema ide o najväčší míľnik v kariére.