Ďalšie prekvapenie. Novozélanďan získal zlato na tritisícke prekážok, zdolal aj el Bakkaliho

Geordie Beamish vyhral zlatú medailu v behu an 3000 m cez prekážky na MS v Tokiu 2025. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. sep 2025 o 15:24 (aktualizované 15. sep 2025 o 15:32)
Tretí skončil Edmund Serem z Kene.

MS v atletike 2025

3000 m prekážky mužov - finále:

1.

Geordie Beamish

Nový Zéland

8:33,88 min

2.

Soufiane el Bakkali

Maroko

8:33,95 min

3.

Edmund Serem

Keňa

8:34,56 min

4.

Samuel Firewu

Etiópia

8:34,68 min

5.

Salaheddine Ben Yazide

Maroko

8:35,16 min

TOKIO. Novozélandský atlét Geordie Beamish prekvapujúco získal zlato v behu na 3000 m prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu.

V pondelkovom finále zdolal na cieľovej rovinke dvojnásobného obhajcu titulu a dvojnásobného olympijského víťaza Soufianea el Bakkaliho z Maroka.

Tretí skončil Edmund Serem z Kene.

V Tokiu sa očakával opäť súboj medzi el Bakkalim, ktorý na veľkých podujatiach neprehral od OH 2020 v Tokiu, a jeho dlhoročného súpera a svetového rekordéra Lamechu Girmu z Etiópie.

Obaja hlavní favoriti sa v úvode držali na konci štartového poľa, ktoré uzatváral Maročan, a kontrolovali si tempo.

Prvá polovica sa išla pomaly za približne 4:30 min a obaja favoriti sa stále držali na chvoste balíka.

Dopredu vyrazili až v poslednom kilometri, najprv nastúpil Američan Michalski, za ním išli traja Etiópčania a el Bakkali na piatom mieste.

Do posledného kola vyrazil ako prvý Girma, jeho marocký súper ho predstihol na predposlednej prekážke, no na poslednej mu nevyšiel ideálne krok a vo finiši ho zdolal Beamish, ktorý sa prepracoval zo zadných pozícii až ku zlatu.

Girmovi v závere došli sily a skončil až šiesty.

Beamish vyhral časom 8:33,88 minúty, el Bakkali bol o sedem stotín pomalší a v cieli sa rozplakal a vyčítal si chyby.

Po chvíli však už s medailou na krku a v objatí súperov pózoval s úsmevom pre fotografov. Tretí Serem mal čas 8:34,56 min.

Dvadsaťosemročný Beamish dosiahol najväčší úspech kariéry, no už vlani sa predviedol skvelým výkonom, keď v Glasgowe vyhral 1500-ku na halových majstrovstvách sveta.

Aj pre sedemnásťročného Serema ide o najväčší míľnik v kariére.

Atletika

    dnes 15:24
