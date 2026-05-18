    Deň 3 na MS: Kamera zachytila ľudskosť rozhodcu, mladý Švéd s rekordom dostal puk

    Švédski hokejisti Mattias Ekholm (vľavo) a Viggo Björck sa tešia z gólu v základnej B-skupine Dánsko - Švédsko na MS v ľadovom hokeji. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Titanilla Bőd, Boris Vanya|18. máj 2026 o 07:00
    Sumár 3. dňa na MS 2026 v hokeji.

    Na šampionáte vo Švajčiarsku sa zatiaľ odohralo 16 zápasov a vždy v nich zvíťazil tím, ktorý dal prvý gól.

    Tento trend sa nemenil ani v súboji Rakúska s Maďarskom, ktorý vyhrali Rakúšania 4:2.

    Po dvoch zápasoch majú na konte šesť bodov a prvýkrát od roku 1947 začali šampionát dvoma víťazstvami.

    Maďarov prehra bolela

    Maďarsko sa vlani ako nováčik zachránilo medzi elitou, čo sa mu predtým nikdy nepodarilo. Zverenci Gergelya Majorossa túžia po záchrane aj na tomto šampionáte.

    Kľúčový bude ich utorkový zápas s Veľkou Britániou, avšak už aj prvé dve stretnutia ukázali, že Maďari dokážu narobiť problémy aj skúsenejším tímom.

    Dve tretiny sa statočne držali proti Fínom a v súboji s Rakúskom boli v závere zápasu veľmi blízko k vyrovnaniu.

    Kľúčovým momentom zápasu bol druhý gól Rakúšanov v 47. minúte. Dominic Zwerger využil piatu presilovku svojho tímu. V priebehu štyridsiatich sekúnd pridal ďalší gól Timo Nickl.

    „Pykáme kvôli nedostatočnej disciplíne. Desať trestných minút nás stojí veľmi veľa energie,“ poznamenal po stretnutí Vilmos Gallo.

    Maďari sa síce vrátili do zápasu, keď v 54. minúte znížil Péter Vince po presilovke piati na troch, ale vytúžené vyrovnanie neprišlo. V závere Maďari hrali bez brankára, ale nedokázali tlak premeniť na gól.

    „Bolí to. Vydali sme zo seba maximum, viac-menej sme hrali aj dobre. Na začiatku tretej tretiny bola pasáž, keď bol dominantný súper, inak to bolo vyrovnané. Mohli sme získať aspoň jeden bod,“ poznamenal tréner Maďarska Gergely Majoross.

    Dajte puk do šatne!

    Švédsko cestovalo na šampionát s mladým tímom, v ktorom figuruje až 13 nováčikov.

    V zápase s Dánskom papierový favorit vôbec nezaváhal a zvíťazil 6:2. Skóroval aj Viggo Björck, ktorý sa vo veku 18 rokov a 66 dní stal najmladším švédskym strelcom na majstrovstvách sveta.

