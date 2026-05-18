Deň 3 na MS: Kamera zachytila ľudskosť rozhodcu, mladý Švéd s rekordom dostal puk

Na šampionáte vo Švajčiarsku sa zatiaľ odohralo 16 zápasov a vždy v nich zvíťazil tím, ktorý dal prvý gól.
Tento trend sa nemenil ani v súboji Rakúska s Maďarskom, ktorý vyhrali Rakúšania 4:2.
Po dvoch zápasoch majú na konte šesť bodov a prvýkrát od roku 1947 začali šampionát dvoma víťazstvami.
Maďarov prehra bolela
Maďarsko sa vlani ako nováčik zachránilo medzi elitou, čo sa mu predtým nikdy nepodarilo. Zverenci Gergelya Majorossa túžia po záchrane aj na tomto šampionáte.
Kľúčový bude ich utorkový zápas s Veľkou Britániou, avšak už aj prvé dve stretnutia ukázali, že Maďari dokážu narobiť problémy aj skúsenejším tímom.
Dve tretiny sa statočne držali proti Fínom a v súboji s Rakúskom boli v závere zápasu veľmi blízko k vyrovnaniu.
Kľúčovým momentom zápasu bol druhý gól Rakúšanov v 47. minúte. Dominic Zwerger využil piatu presilovku svojho tímu. V priebehu štyridsiatich sekúnd pridal ďalší gól Timo Nickl.
„Pykáme kvôli nedostatočnej disciplíne. Desať trestných minút nás stojí veľmi veľa energie,“ poznamenal po stretnutí Vilmos Gallo.
Maďari sa síce vrátili do zápasu, keď v 54. minúte znížil Péter Vince po presilovke piati na troch, ale vytúžené vyrovnanie neprišlo. V závere Maďari hrali bez brankára, ale nedokázali tlak premeniť na gól.
„Bolí to. Vydali sme zo seba maximum, viac-menej sme hrali aj dobre. Na začiatku tretej tretiny bola pasáž, keď bol dominantný súper, inak to bolo vyrovnané. Mohli sme získať aspoň jeden bod,“ poznamenal tréner Maďarska Gergely Majoross.
Dajte puk do šatne!
Švédsko cestovalo na šampionát s mladým tímom, v ktorom figuruje až 13 nováčikov.
V zápase s Dánskom papierový favorit vôbec nezaváhal a zvíťazil 6:2. Skóroval aj Viggo Björck, ktorý sa vo veku 18 rokov a 66 dní stal najmladším švédskym strelcom na majstrovstvách sveta.
„Je krásne dať góly, ale nerozmýšľam nad rekordmi. Chcem len pomôcť mužstvu,“ vravel útočník Djurgardenu, ktorý v zápase s Dánskom zaznamenal aj jednu asistenciu.
Po významných góloch alebo rekordoch si zvyknú hráči odložiť puk na pamiatku. Dôležitosť situácie si uvedomoval aj rozhodca.
„Chcete puk?“ spýtal sa arbiter švédskeho kapitána Olivera Ekmana-Larsona.
„Áno, chceli by sme,“ znela odpoveď 34-ročného hráča.
„Potom, neskôr,“ odvetil rozhodca.
Kamera na jeho tele zachytila, ako neskôr vysvetľoval švédskej striedačke, že im puk nemôže dať, keďže je v ňom čip. „Môžete však požiadať organizátorov o druhý puk,“ vravel.
Tréner Švédov Sam Hallam sa pre istotu spýtal: „Viete, že je najmladší švédsky hráč, ktorý dal gól na MS?“
„Áno, viem,“ odpovedal rozhodca.
Jeho ľudskosť na naplno ukázala vo chvíli, keď napokon počas prestávky doniesol puk k švédskej striedačke. Predtým sa spýtal Ekmana-Larsona, komu má puk dať.
„Odneste si ho však do šatne, lebo je v ňom čip na sledovanie pohybu a tak nemôže zostať pri ľade,“ vysvetľoval arbiter.
Samotný Björck sa o tejto misii s pukom dozvedel len počas pozápasového rozhovoru. Keď sa ho reportérka spýtala, čo preňho znamená, že napokon si bude môcť odložiť puk na pamiatku, mladý hráč akoby nechcel veriť svojim ušiam.
„Naozaj som ho dostal?“ usmieval sa trochu v rozpakoch.
Po skalpe vytriezvenie
Slovinci sa v sobotu postarali o zatiaľ najväčšiu senzáciu turnaja, keď po predĺžení zdolali Čechov. O 24 hodín neskôr si však proti Nórom ani neškrtli a prehrali vysoko 0:4. Slovinci na veľkom turnaji ešte nikdy nezdolali Nórsko.
„Po veľkom českom skalpe prišlo nórske vytriezvenie. Hráči boli bledým tieňom samých seba,“ napísal po prehre slovinský portál ekipa.svet24.si.
V bránke Slovincov chýbal hrdina zápasu s Čechmi a rodák z Čiech Lukáš Horák.
„Hádam mi doma v Česku nezapália auto,“ vtipkoval po obrovskom úspechu. 32-ročný brankár bol po vypätom zápase fyzicky aj psychicky unavený a tak ostal na tribúne.
„Dnes sme neboli dosť dobrí. Proti Čechom sme dali prvý gól, ale teraz sme inkasovali a to bolo mentálne náročnejšie,“ vysvetľoval slovinský hráč Matic Török.
Slovinci sa v utorok stretnú práve so Slovenskom.
Nórov vedú Thoresenovci
Nórsko po výhre 4:0 nad Slovinskom živí nádej na štvrťfinále, ktoré si dalo ako odvážny cieľ.
Po prehre 1:2 so Slovákmi hovorili Nóri o premárnenej príležitosti. „Po dvoch tretinách sme mohli vyhrávať 5:1, šance na to sme mali,“ vravel pre televíziu TV2 obranca Stian Solberg.
V podobnom duchu hovoril aj tréner Petter Thoresen. „Zostali sme bez bodu a to je veľké sklamanie. Ak sa chceme dostať do štvrťfinále, proti tomuto tímu sme mali získať dva alebo tri body.“
Nóri sú v elitnej kategórii pätnásty rok za sebou. Odkedy zaviedli systém s play-off, do štvrťfinále sa dostali dvakrát - v rokoch 2008 a 2011.
O ďalší úspech sa pokúšajú otec a syn Thoresenovci. Patrick je nórska hokejová legenda. Bohatú kariéru ukončil vlani vo veku 41 rokov. Pôsobil v NHL (Philadephia, Edmonton), KHL, vo Švajčiarsku, či Švédsku. V súčasnosti je generálny manažér nórskej reprezentácie a šéfuje otcovi Petterovi.
Kouč majstrovského Storhamaru sa ujal reprezentácie po tom, čo jej trénerovi Sjurovi Robertovi Nilsenovi diagnostikovali v zime rakovinu.
Situácia v nórskom hokeji sa mení k lepšiemu. Kým v nedávnej minulosti sa písalo o ňom najmä v súvislosti s bankrotom klubov a finančnými problémami hokejového zväzu, tohtoročné finále nórskej ligy bolo podľa TV2 skvelou reklamou na tento šport.
Storhamar a Frisk Asker vypredali svoje arény a zápasy mali vysokú sledovanosť aj v televízii.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Tabuľka: Skupina B
