Disciplínu Forster opanovala Švajčiarka. Zlato získala v národnom rekorde

MS v atletike 2025
100 m cez prekážky - ženy:
1.
Ditaji Kambundjiová
Švajčiarsko
12,24 s
2.
Tobi Amusanová
Nigéria
12,29 s
3.
Grace Starková
USA
12,34 s
4.
Masai Russellová
USA
12,44 s
5.
Pia Skrzyszowská
Poľsko
12,49 s
6.
Devynne Charltonová
Bahamy
12,49 s
7.
Danielle Williamsová
Jamajka
12,53 s
8.
Nadine Visserová
Holandsko
12,56 s
TOKIO. Švajčiarka Mujinga Kambundjiová získala zlatú medailu v behu na 100 m cez prekážky na majstrovstvách sveta v Tokiu.
V pondelkovom finále zvíťazila v národnom rekorde 12,24 sekundy. Druhá skončila Nigérijčanka Tobi Amusanová za 12,29 s a bronz získala Grace Starková z USA (12,34 s).
Pre dvadsaťtriročnú Kambundjiovú to je prvá medaila z majstrovstiev sveta. Amusanová získala druhú, pred troma rokmi v Eugene zvíťazila, pričom ešte v semifinále stanovila svetový rekord 12,12 s.
Bez cenných kovov zostali olympijská víťazka z Paríža Masai Russellová z USA, ktorá finišovala štvrtá, i obhajkyňa zlata spred dvoch rokov Danielle Williamsová z Jamajky.