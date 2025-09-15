Disciplínu Forster opanovala Švajčiarka. Zlato získala v národnom rekorde

Ditaji Kambundji
Ditaji Kambundji (Autor: TASR/AP)
TASR|15. sep 2025 o 16:16
Dvadsaťtriročná atlétka získala na MS premiérovú medailu.

MS v atletike 2025

100 m cez prekážky - ženy:

1.

Ditaji Kambundjiová

Švajčiarsko

12,24 s

2.

Tobi Amusanová

Nigéria

12,29 s

3.

Grace Starková

USA

12,34 s

4.

Masai Russellová

USA

12,44 s

5.

Pia Skrzyszowská

Poľsko

12,49 s 

6.

Devynne Charltonová

Bahamy

12,49 s

7.

Danielle Williamsová

Jamajka

12,53 s

8.

Nadine Visserová

Holandsko

12,56 s

TOKIO. Švajčiarka Mujinga Kambundjiová získala zlatú medailu v behu na 100 m cez prekážky na majstrovstvách sveta v Tokiu.

V pondelkovom finále zvíťazila v národnom rekorde 12,24 sekundy. Druhá skončila Nigérijčanka Tobi Amusanová za 12,29 s a bronz získala Grace Starková z USA (12,34 s).

Pre dvadsaťtriročnú Kambundjiovú to je prvá medaila z majstrovstiev sveta. Amusanová získala druhú, pred troma rokmi v Eugene zvíťazila, pričom ešte v semifinále stanovila svetový rekord 12,12 s.

Bez cenných kovov zostali olympijská víťazka z Paríža Masai Russellová z USA, ktorá finišovala štvrtá, i obhajkyňa zlata spred dvoch rokov Danielle Williamsová z Jamajky.

Atletika

