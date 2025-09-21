VIDEO: Lyles dobehol vo výkone roka. Americkí šprintéri obhájili zlato v štafete

Holanďania vytvorili národný rekord.

MS v atletike 2025

Štafeta na 4 x 100 m - ženy:

1.

USA

Coleman, Bednarek, Lindsey, Lyles

37,29 s - svetový výkon roka

2.

Kanada

Brown, Blake, Rodney, De Grasse

37,55 s

3.

Holandsko

Ekpo, Burnet, Mo-Ajok, Afrifa

41,87 s

TOKIO. Americkí šprintéri obhájili na majstrovstvách sveta v Tokiu titul v štafete 4x100 metrov. Štvorica Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey a Noah Lyles v nedeľnom finále zabehla svetový výkon roka 37,29 s.

Striebro získali Kanaďania v čase 37,55, bronz v národnom rekorde 37,81 Holanďania.

Silný tím Jamajky, v ktorom je aj majster sveta na stovke z Tokia Oblique Seville a strieborný Kishane Thompson, finále nebežal, už v rozbehu nezvládol odovzdávku.

Atletika

