VIDEO: Lyles dobehol vo výkone roka. Americkí šprintéri obhájili zlato v štafete

MS v atletike 2025
Štafeta na 4 x 100 m - ženy:
1.
USA
Coleman, Bednarek, Lindsey, Lyles
37,29 s - svetový výkon roka
2.
Kanada
Brown, Blake, Rodney, De Grasse
37,55 s
3.
Holandsko
Ekpo, Burnet, Mo-Ajok, Afrifa
41,87 s
TOKIO. Americkí šprintéri obhájili na majstrovstvách sveta v Tokiu titul v štafete 4x100 metrov. Štvorica Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey a Noah Lyles v nedeľnom finále zabehla svetový výkon roka 37,29 s.
Striebro získali Kanaďania v čase 37,55, bronz v národnom rekorde 37,81 Holanďania.
Silný tím Jamajky, v ktorom je aj majster sveta na stovke z Tokia Oblique Seville a strieborný Kishane Thompson, finále nebežal, už v rozbehu nezvládol odovzdávku.