Hod diskom poznačil silný dážď. Súťaž ovládol dominantný Švéd

Daniel Stahl.
Daniel Stahl. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. sep 2025 o 16:48
Stahlovi však mokrý kruh nezabránil získať tretí titul majstra sveta.

MS v atletike 2025

Hod diskom - muži:

1.

Daniel Stahl

Švédsko

70,47 m

2.

Mykolas Alekna

Litva

67,84 m

3.

Alex Rose

Samoa

66,96 m

4.

Matthew Denny

Austrália

65,57 m

5.

Mario A. Diaz

Kuba

64,71 m

TOKIO. Švédsky diskár Daniel Stahl obhájil titul majstra na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu.

V nedeľnom finále hodil v poslednej sérii 70,47 a prehodil svetového rekordéra Mykolasa Aleknu z Litvy, ktorý sa musel zmieriť so striebrom výkonom 67,84.

Prvú medailu v histórii svetových šampionátov pre Samou vybojoval Alex Rose, keď bral bronz za 66,96.

Preteky výrazne poznačil silný dážď, pre ktorý sa súťaž konala až v úplnom závere súťažného dňa, až po skončení ostatných disciplín.

Stahlovi však mokrý kruh nezabránil získať tretí titul majstra sveta, prvenstvo si pripísal pred dvoma rokmi v Budapešti i v Dauhe 2019.

Pred rozhodujúcou sériou bol druhý za 67,47, ale napokon hodil výkon sezóny.

Atletika

