Hod diskom poznačil silný dážď. Súťaž ovládol dominantný Švéd

MS v atletike 2025
Hod diskom - muži:
1.
Daniel Stahl
Švédsko
70,47 m
2.
Mykolas Alekna
Litva
67,84 m
3.
Alex Rose
Samoa
66,96 m
4.
Matthew Denny
Austrália
65,57 m
5.
Mario A. Diaz
Kuba
64,71 m
TOKIO. Švédsky diskár Daniel Stahl obhájil titul majstra na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu.
V nedeľnom finále hodil v poslednej sérii 70,47 a prehodil svetového rekordéra Mykolasa Aleknu z Litvy, ktorý sa musel zmieriť so striebrom výkonom 67,84.
Prvú medailu v histórii svetových šampionátov pre Samou vybojoval Alex Rose, keď bral bronz za 66,96.
Preteky výrazne poznačil silný dážď, pre ktorý sa súťaž konala až v úplnom závere súťažného dňa, až po skončení ostatných disciplín.
Stahlovi však mokrý kruh nezabránil získať tretí titul majstra sveta, prvenstvo si pripísal pred dvoma rokmi v Budapešti i v Dauhe 2019.
Pred rozhodujúcou sériou bol druhý za 67,47, ale napokon hodil výkon sezóny.