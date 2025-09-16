Formu z Diamantovej ligy pretavil aj na MS. Americký šprintér získal premiérovú medailu

Cordell Tinch.
Cordell Tinch. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. sep 2025 o 16:16
Na pódiu ho doplnili dvaja Jamajčania.

MS v atletike 2025

Beh na 110 m cez prekážky - muži:

1.

Cordell Tinch

USA

12,99 s

2.

Orlando Bennett

Jamajka

13,08 s

3.

Tyler Mason

Jamajka

13,12 s

4.

Enrique Llopis

Španielsko

13,16 s

5.

Rašiddo Muratake

Japonsko

13,18 s

6.

Ja'Kobe Tharp

USA

13,31 s

TOKIO. Americký atlét Cordell Tinch triumfoval v behu na 110 m prek. na majstrovstvách sveta v Tokiu výkonom 12,99 s.

Víťaz tohtoročnej Diamantovej ligy získal vôbec prvú medailu na vrcholnom podujatí.

Na pódiu ho doplnili dvaja Jamajčania, ktorí si zlepšili osobné rekordy. Druhý dobehol Orlando Bennett za 13,08 a tretí Tyler Mason časom 13,12.

Obhajca titulu a úradujúci olympijský šampión Grant Holloway z USA nepridal štvrtý titul svetového šampióna za sebou.

Po sezóne sužovanej zdravotnými komplikáciami vypadol už v semifinále.

