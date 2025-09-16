Formu z Diamantovej ligy pretavil aj na MS. Americký šprintér získal premiérovú medailu

MS v atletike 2025
Beh na 110 m cez prekážky - muži:
1.
Cordell Tinch
USA
12,99 s
2.
Orlando Bennett
Jamajka
13,08 s
3.
Tyler Mason
Jamajka
13,12 s
4.
Enrique Llopis
Španielsko
13,16 s
5.
Rašiddo Muratake
Japonsko
13,18 s
6.
Ja'Kobe Tharp
USA
13,31 s
TOKIO. Americký atlét Cordell Tinch triumfoval v behu na 110 m prek. na majstrovstvách sveta v Tokiu výkonom 12,99 s.
Víťaz tohtoročnej Diamantovej ligy získal vôbec prvú medailu na vrcholnom podujatí.
Na pódiu ho doplnili dvaja Jamajčania, ktorí si zlepšili osobné rekordy. Druhý dobehol Orlando Bennett za 13,08 a tretí Tyler Mason časom 13,12.
Obhajca titulu a úradujúci olympijský šampión Grant Holloway z USA nepridal štvrtý titul svetového šampióna za sebou.
Po sezóne sužovanej zdravotnými komplikáciami vypadol už v semifinále.