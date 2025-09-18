Vo veku 32 rokov sa dočkal prvej medaily. Atlét z Trinidada a Tobaga ovládol hod oštepom

Keshorn Walcott sa teší zo zlatej medaily na MS v Tokiu 2025.
Keshorn Walcott sa teší zo zlatej medaily na MS v Tokiu 2025. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. sep 2025 o 14:38
V zbierke má ešte bronz z OH v Riu de Janeiru 2016.

TOKIO. Keshorn Walcott z Trinidadu a Tobaga triumfoval v hode oštepom na majstrovstvách sveta v Tokiu výkonom 88,16 m.

Olympijský šampión ešte z roku 2012 z Londýna sa vo veku 32 rokov dočkal prvej medaily zo svetového šampionátu.

Po 13 rokoch sa tak dočkal druhého prvenstva na globálnom podujatí, v zbierke má ešte bronz z OH v Riu de Janeiru 2016.

Walcottov víťazný pokus prišiel vo štvrtej sérii, aj jeho druhý najlepší v druhej 87,83 by stačil k triumfu.

Na druhej priečke skončil Anderson Peters z Grenady za 87,38 a k dvom zlatým medailám z MS pridal aj prvé striebro.

Bronz získal Američan Curtis Thompson výkonom 86,67. Líder tohtoročných tabuliek Nemec Julian Weber hodil 86,11 m, čo mu stačilo iba na 5. miesto.

MS v Tokiu

Finále - oštep:

1. Keshorn Walcott (Trin. a Tob.) 88,16 m, 2. Anderson Peters (Grenada) 87,38, 3. Curtis Thompson (USA) 86,67, 4. Sačin Jadav (India) 86,27, 5. Julian Weber (Nem.) 86,11, 6. Julius Yego (Keňa) 85,54, 7. Rumeš Tharanga Pathirádž (Šrí Lanka) 84,38, 8. Níradž Čopra (India) 84,03, 9. Dawid Wegner (Poľ.) 83,03, 10. Aršad Nadím (Pak.) 82,75

Atletika

