Jediná prekonala hranicu 80 metrov. Kanadská kladivárka v Tokiu obhájila zlato

Camryn Rogersová oslavuje zisk zlatej medaily na MS 2025
Camryn Rogersová oslavuje zisk zlatej medaily na MS 2025 (Autor: TASR/AP)
TASR|15. sep 2025 o 16:28
Vo finále sa predstavila aj legendárna Wlodarczyková.

TOKIO. Kanadská atlétka Camryn Rogersová získala druhú zlatú medailu v hode kladivom na majstrovstvách sveta za sebou.

V pondelkovom finále na šampionáte v Tokiu zvíťazila výkonom 80,51 metrov.

Druhá skončila Číňanka Čao Ťie pred krajankou Čang Ťia-le.

MS atletike 2025

kladivo - ženy:

1. Camryn Rogersová (Kan.) 80,51 m, 2. Čao Ťie 77,60, 3. Čang Ťia-le (obe Čína) 77,10, 4. Silja Kosonenová (Fín.) 75,28, 5. DeAnna Priceová (USA) 75,10, 6. Anita Wlodarczyková (Poľ.) 74,64, 7. Sara Fantiniová (Tal.) 73,06, 8. Katrine Kochová Jacobsenová (Dán.) 71,59

Atletika

    Jediná prekonala hranicu 80 metrov. Kanadská kladivárka v Tokiu obhájila zlato
    dnes 16:28
