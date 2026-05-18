Zapletalová potrebuje viac času na tréning. Sezónu začne na podujatí Diamantovej ligy

Slovenská atlétka Emma Zapletalová začne sezónu 31. mája na podujatí Diamantovej ligy v marockom Rabate.
Pre TOP ATHLETICS to potvrdil jej tréner Bram Peters. Momentálne je Zapletalová v tréningovom tábore v Belgicku.
„Počas víkendu sme sa dohodli s Emmou, že začneme súťažiť v Rabate a pôvodne plánovaný štart v Bruseli nadchádzajúci víkend z programu vynecháme.
Potrebujeme jednoducho viac času na tréning, najmä rýchlosti a s prekážkami. Chceme dohnať, čo sme zmeškali pre bolesti kolena, ktoré sa ťahajú už od halovej sezóny.
Mame to všetko pod kontrolou, posledné tréningy boli výborné. Prišli sme na to, ako situáciu vyriešiť a všetko smerujeme k úspechu na ME v Birminghame.
Je jasné, že hneď v prvých štartoch nebude behať na úrovni osobného rekordu, ale postupne by forma mala rásť," uviedol Peters.