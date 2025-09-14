Svetový výkon roka. Favorizovaná Američanka na MS jasne ovládla skok do diaľky

Tara Davisová-Woodhallová získala zlato v skoku do diaľky na MS 2025
Tara Davisová-Woodhallová získala zlato v skoku do diaľky na MS 2025 (Autor: TASR/AP)
TASR|14. sep 2025 o 16:28
Viedla už od prvého pokusu.

TOKIO. Americká diaľkarka Tara Davisová-Woodhallová potvrdila pozíciu hlavnej favoritky a získala zlato na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu.

Vo finále o centimeter prekonala vlastný svetový výkon roka, keď v štvrtej sérii doletela na vzdialenosť 713 cm.

Úradujúca olympijská víťazka viedla už od prvého pokusu, keď skočila 708.

Napokon bola v súťaži jediná, ktorá dokázala prekonať hranicu siedmich metrov, striebro získala Nemka Malaika Mihambová za 699 a bronz Natalia Linaresová z Kolumbie za 685.

Woodhallová pridala do zbierky prvé zlato z MS, pred dvoma rokmi v Budapešti jej patrilo striebro.

MS atletike 2025

Skok do diaľky - ženy:

1. Tara Davisová-Woodhallová (USA) 713 cm - svetový výkon roka, 2. Malaika Mihambová (Nem.) 699, 3. Natalia Linaresová (Kol.) 692, 4. Hilary Kpatchová (Fr.) 682, 5. Claire Bryantová (USA) 668, 6. Agate De Sousová (Portug.) 667, 7. Pauline Hondemová (Hol.) 660, 8. Quanesha Burksová (USA) 660, 9. Maja Askagová (Švéd.) 649, 10. Marthe Koalová (Burk. Faso) 649

Atletika

