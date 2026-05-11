Známy britský šprintér mal podľa vyšetrovania okrádať majiteľov kryptopeňaženiek

Chijindu Ujah.
Chijindu Ujah. (Autor: TASR/AP - ilustračná fotografia)
ČTK|11. máj 2026 o 11:16
ShareTweet0

Na olympijských hrách 2021 v Tokio mal pozitívny dopingový test.

Chijindu Ujah, člen zlatej britskej štafety na 4 × 100 m z majstrovstiev sveta 2017, je obvinený z podvodov s kryptomenami.

Podľa policajného vyšetrovania patril do desaťčlennej skupiny, ktorá okrádala obete prostredníctvom falošných telefonátov. Informoval o tom spravodajský server The Guardian.

Polícia uviedla, že obvinení sa vydávali za policajtov alebo zástupcov spoločností obchodujúcich s kryptomenami a od obetí získavali citlivé údaje, vďaka ktorým im mohli ukradnúť prostriedky z ich kryptomenových peňaženiek.

Jedna z obetí údajne prišla v prepočte o viac než 340-tisíc eur. Ujah, ktorý naposledy súťažil vlani v apríli, bol prepustený na kauciu do ďalšieho pojednávania súdu, ktoré je naplánované na 28. mája.

Ide o ďalší z problémov niekdajšieho popredného britského šprintéra, ktorý má osobný rekord 9,96 sekundy a v roku 2017 vyhral Diamantovú ligu.

Na olympijských hrách 2021 v Tokio mal pozitívny dopingový test, pre ktorý Briti prišli o striebro zo štafety a Ujah dostal trest na 22 mesiacov. Po jeho vypršaní sa v lete 2023 vrátil na dráhu a o rok neskôr postúpil do semifinále majstrovstiev Európy v Ríme.

Medzi zadržanými v súvislosti s týmito kryptomenovými podvodmi je aj ďalší britský šprintér Brandon Mingeli, ktorý v roku 2021 štartoval v behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy do 23 rokov.

Ten na rozdiel od Ujaha musí zostať vo väzbe až do ďalšieho súdneho pojednávania.

Atletika

Atletika

    Chijindu Ujah.
    Chijindu Ujah.
    Známy britský šprintér mal podľa vyšetrovania okrádať majiteľov kryptopeňaženiek
    dnes 11:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Známy britský šprintér mal podľa vyšetrovania okrádať majiteľov kryptopeňaženiek