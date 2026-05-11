Známy britský šprintér mal podľa vyšetrovania okrádať majiteľov kryptopeňaženiek

Chijindu Ujah, člen zlatej britskej štafety na 4 × 100 m z majstrovstiev sveta 2017, je obvinený z podvodov s kryptomenami.
Podľa policajného vyšetrovania patril do desaťčlennej skupiny, ktorá okrádala obete prostredníctvom falošných telefonátov. Informoval o tom spravodajský server The Guardian.
Polícia uviedla, že obvinení sa vydávali za policajtov alebo zástupcov spoločností obchodujúcich s kryptomenami a od obetí získavali citlivé údaje, vďaka ktorým im mohli ukradnúť prostriedky z ich kryptomenových peňaženiek.
Jedna z obetí údajne prišla v prepočte o viac než 340-tisíc eur. Ujah, ktorý naposledy súťažil vlani v apríli, bol prepustený na kauciu do ďalšieho pojednávania súdu, ktoré je naplánované na 28. mája.
Ide o ďalší z problémov niekdajšieho popredného britského šprintéra, ktorý má osobný rekord 9,96 sekundy a v roku 2017 vyhral Diamantovú ligu.
Na olympijských hrách 2021 v Tokio mal pozitívny dopingový test, pre ktorý Briti prišli o striebro zo štafety a Ujah dostal trest na 22 mesiacov. Po jeho vypršaní sa v lete 2023 vrátil na dráhu a o rok neskôr postúpil do semifinále majstrovstiev Európy v Ríme.
Medzi zadržanými v súvislosti s týmito kryptomenovými podvodmi je aj ďalší britský šprintér Brandon Mingeli, ktorý v roku 2021 štartoval v behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy do 23 rokov.
Ten na rozdiel od Ujaha musí zostať vo väzbe až do ďalšieho súdneho pojednávania.