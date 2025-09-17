Fantastický finiš európskeho bežca. V záverečných metroch totálne prekvapil konkurenciu

Isaac Nader.
Isaac Nader. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2025 o 16:30
ShareTweet0

Majster sveta z roku 2022 zaútočil na protiľahlej rovinke a odolával súperom až do úplného záveru.

MS v atletike 2025

Beh na 1500 m - muži:

1.

Isaac Nader

Portugalsko

3:34,10 min

2.

Jake Wightman

Veľká Británia

3:34,12 min

3.

Reynold Kipkorir Cheruiyot

Keňa

3:34,25 min

4.

Timothy Cheruiyot

Keňa

3:34,50 min

5.

Niels Laros

Holandsko

3:34,52 min

TOKIO. Prekvapujúcim víťazom behu na 1500 m sa na atletických MS v Tokiu stal Portugalčan Isaac Nader časom 3:34,10 min.

V tradične pomalšom šampionátovom behu predviedol najlepší finiš, iba o dve stotiny sekundy za ním zaostal Brit Jake Wightman, bronz pre Keňu získal Reynold Kipkorir Cheruiyot výkonom 3:34,25.

Majster sveta z roku 2022 Wightman zaútočil na protiľahlej rovinke a odolával súperom až do úplného záveru, keď ho na cieľovej šachovnici predstihol 26-ročný Portugalčan, ktorého najväčším úspechom doteraz bol bronz z tohtoročných halových ME v Apeldoorne.

Obhajca prvenstva Brit Josh Kerr sa vo finále zranil a do cieľa doklusal na poslednom mieste.

Atletika

    Emma Zapletalová v prvom semifinálovom behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.
    Emma Zapletalová v prvom semifinálovom behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.
    Od stresu v kresle až po eufóriu. Mám rezervy, toto nie je všetko, tvrdí Zapletalová
    Nikola Černákovádnes 16:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Fantastický finiš európskeho bežca. V záverečných metroch totálne prekvapil konkurenciu