Fantastický finiš európskeho bežca. V záverečných metroch totálne prekvapil konkurenciu

MS v atletike 2025
Beh na 1500 m - muži:
1.
Isaac Nader
Portugalsko
3:34,10 min
2.
Jake Wightman
Veľká Británia
3:34,12 min
3.
Reynold Kipkorir Cheruiyot
Keňa
3:34,25 min
4.
Timothy Cheruiyot
Keňa
3:34,50 min
5.
Niels Laros
Holandsko
3:34,52 min
TOKIO. Prekvapujúcim víťazom behu na 1500 m sa na atletických MS v Tokiu stal Portugalčan Isaac Nader časom 3:34,10 min.
V tradične pomalšom šampionátovom behu predviedol najlepší finiš, iba o dve stotiny sekundy za ním zaostal Brit Jake Wightman, bronz pre Keňu získal Reynold Kipkorir Cheruiyot výkonom 3:34,25.
Majster sveta z roku 2022 Wightman zaútočil na protiľahlej rovinke a odolával súperom až do úplného záveru, keď ho na cieľovej šachovnici predstihol 26-ročný Portugalčan, ktorého najväčším úspechom doteraz bol bronz z tohtoročných halových ME v Apeldoorne.
Obhajca prvenstva Brit Josh Kerr sa vo finále zranil a do cieľa doklusal na poslednom mieste.