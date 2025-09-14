VIDEO: Šok v Tokiu. Favoritom stovky mužov vyfúkol zlato nenápadný Jamajčan

Oblique Seville (vľavo) sa stal majstrom sveta v behu na 100 m.
Oblique Seville (vľavo) sa stal majstrom sveta v behu na 100 m. (Autor: TASR/AP)
14. sep 2025
Lyles sa musel uspokojiť s bronzom.

MS v atletike v Tokiu 2025

100 m - muži:

1.

Oblique Seville

Jamajka

9,77 s

2.

Kishane Thompson

Jamajka

9,82 s

3.

Noah Lyles

USA 

9,89 s

4.

Kenneth Bednarek

USA 

9,92 s

5.

Gift Leotlela 

JAR 

9,95 s

6.

Kayinsola Ajayi

Nigéria

10,00 s

7.

Akani Simbine

JAR

10,04 s

8.

Letsile Tebogo

Botswana

diskvalifikácia

TOKIO. Jamajský šprintér Oblique Seville sa stal nečakaným majstrom sveta v behu na 100 m.

Vo finále na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu zvíťazil v osobnom rekorde 9,77 s.

Striebro získal líder tohtoročných tabuliek a ďalší Jamajčan Kishane Thompson časom 9,82, na bronzovej pozícii dobehol obhajca titulu Noah Lyles z USA vo výkone sezóny 9,89.

VIDEO: Finále stovky mužov na MS v atletike 2025

Seville predviedol výborný finiš a favorizovaného krajana predstihol na šachovnici. Dočkal sa tak zadosťučinenia, keď na predchádzajúcich dvoch šampionátoch obsadil vo finále stovky vždy štvrté miesto.

Získal prvú individuálnu medailu v kariére, v zbierke má iba bronz z krátkej štafety z Budapešti 2023.

Thompson sa musel zmieriť so striebrom, rovnako ako pred rokom na OH v Paríži.

Jamajka sa dočkala zlata v najsledovanejšej disciplíne šampionátu opäť po desiatich rokoch, v Pekingu 2015 triumfoval Usain Bolt. Svetový rekordér si súboj svojich krajanov vychutnal v Tokiu priamo v hľadisku.

Atletika

