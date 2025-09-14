VIDEO: Šok v Tokiu. Favoritom stovky mužov vyfúkol zlato nenápadný Jamajčan

MS v atletike v Tokiu 2025
100 m - muži:
1.
Oblique Seville
Jamajka
9,77 s
2.
Kishane Thompson
Jamajka
9,82 s
3.
Noah Lyles
USA
9,89 s
4.
Kenneth Bednarek
USA
9,92 s
5.
Gift Leotlela
JAR
9,95 s
6.
Kayinsola Ajayi
Nigéria
10,00 s
7.
Akani Simbine
JAR
10,04 s
8.
Letsile Tebogo
Botswana
diskvalifikácia
TOKIO. Jamajský šprintér Oblique Seville sa stal nečakaným majstrom sveta v behu na 100 m.
Vo finále na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu zvíťazil v osobnom rekorde 9,77 s.
Striebro získal líder tohtoročných tabuliek a ďalší Jamajčan Kishane Thompson časom 9,82, na bronzovej pozícii dobehol obhajca titulu Noah Lyles z USA vo výkone sezóny 9,89.
VIDEO: Finále stovky mužov na MS v atletike 2025
Seville predviedol výborný finiš a favorizovaného krajana predstihol na šachovnici. Dočkal sa tak zadosťučinenia, keď na predchádzajúcich dvoch šampionátoch obsadil vo finále stovky vždy štvrté miesto.
Získal prvú individuálnu medailu v kariére, v zbierke má iba bronz z krátkej štafety z Budapešti 2023.
Thompson sa musel zmieriť so striebrom, rovnako ako pred rokom na OH v Paríži.
Jamajka sa dočkala zlata v najsledovanejšej disciplíne šampionátu opäť po desiatich rokoch, v Pekingu 2015 triumfoval Usain Bolt. Svetový rekordér si súboj svojich krajanov vychutnal v Tokiu priamo v hľadisku.