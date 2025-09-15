VIDEO: Nepozná limity. Fenomenálny Duplantis na MS opäť prekonal svetový rekord

Armand Duplantis
Armand Duplantis (Autor: TASR/AP)
TASR|15. sep 2025 o 15:59
Podarilo sa mu to na tretí pokus.

TOKIO. Švédsky atlét Armand Duplantis sa stal prvým žrdkárom v histórii, ktorý prekonal latku vo výške 630 cm.

Podarilo sa mu to v pondelok vo finále svetového šampionátu v Tokiu, keď uspel na tretí pokus.

VIDEO: Duplantis prekonal 630 cm na MS v atletike 2025

Dvadsaťpäťročný Duplantis zaznamenal štrnásty svetový rekord v kariére a štvrtý v tomto roku. Do sezóny vstúpil s osobákom 626 cm.

Najprv ho vylepšil vo februári v hale v Clermont-Ferrande na 627, potom ho posunul na 628 v júni pod holým nebom doma v Štokholme a na 629 12. augusta v Budapešti.

V Tokiu získal tretí titul z MS v sérii a podčiarkol ho vylepšením svetového rekordu. Na 630 cm potreboval tri pokusy a všetky boli veľmi tesné.

Pri prvých dvoch sa latka nakoniec skĺzla, pri treťom sa zatrepotala, ale japonským divákom na Národnom štadióne i televíznym pri obrazovkách dožičila svetový rekord.

Duplantis po svojom pokuse okamžite vyskočil do vzduchu a vystrelil za svojimi súpermi, s ktorými oslavoval.

Boli medzi nimi strieborný Grék Emmanuel Karalis (6,00), bronzový Austrálčan Kurtis Marschall (5,95) i Američan Sam Kendricks, ktorý obsadil štvrtú priečku.

V klbku gratulantov nechýbal ani bývalý svetový rekordér Renaud Lavillenie, tridsaťosemročný Francúz sa rozlúčil s MS 8. miestom.

Švédsky žrdkársky fenomén začal ukazovať svoju výnimočnosť vo februári 2020, keď po šiestich rokoch prekonal vtedy platný svetový rekord, ktorý mal na konte Lavillenie.

V hale v poľskej Turuni skočil 616. V septembri toho roku pokoril o centimeter aj maximum pod holým nebom 614, na konte ho mal Ukrajinec Sergej Bubka. Odvtedy neustále hľadá svoj limit a nikto sa mu zo súčasnej generácie nedokáže priblížiť.

Lavillenie a Bubka zostávajú na druhom, respektíve treťom mieste historických tabuliek, Grék Emmanuil Karalis sa v tejto sezóne posunul už na štvrté, no stále ma na konte iba 608.

