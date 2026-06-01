Tragická strata pre celý grécky futbal. Reprezentant zomrel po vážnej nehode

Grécky futbalový reprezentant Marios Oikonomou zomrel vo veku 33 rokov na následky ťažkých zranení po dopravnej nehode. Jeho úmrtie oznámila v pondelok Grécka futbalová federácia (EPO).
Oikonomou mal 23. mája dopravnú nehodu, keď sa na svojom motocykli zrazil s autom. Obrancu okamžite hospitalizovali v kritickom stave.
V nemocnici podstúpil operáciu poranenej lebky, po ktorej ho previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti. V uplynulých dňoch sa ho lekári pokúsili prebrať z umelého spánku, no neúspešne.
„Jeho úmrtie je tragickou stratou pre celý grécky futbal,“ uviedli vo vyhlásení zástupcovia národného tímu.
Šesťnásobný grécky reprezentant obliekal počas svojej kariéry dresy AEK Atény, Gianniny či dánskej Kodane, no najviac zápasov odohral za Bolognu. Za taliansky tím nastúpil na 74 duelov, v ktorých strelil štyri góly.