NHL mení formát Zápasu hviezd. Novinkou je turnaj krajín, má šancu aj Slafkovský?

Zámorská NHL predstavila nový formát tradičného All-Star víkendu, ktorý sa v roku 2027 uskutoční v hale UBS Arena, domovskom stánku tímu New York Islanders.
Podujatie sa bude konať 5. a 6. februára 2027 a po prvý raz prinesie turnaj piatich reprezentačných výberov v hre troch proti trom. Informovala o tom oficiálna stránka nhl.com.
O celkovú prémiu dva milióny amerických dolárov budú bojovať tímy Kanady, USA, Švédska, Fínska a výber sveta.
Ten budú tvoriť hráči z krajín, ktoré nebudú zastúpené v prvých štyroch národných tímoch. Šancu by mohol mať aj líder Montrealu a slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Turnaj bez nájazdov
Každé mužstvo nastúpi počas základnej časti turnaja na štyri zápasy. Hrať sa bude systémom každý s každým, pričom jeden duel potrvá päť minút.
V prípade remízy nebude nasledovať predĺženie ani samostatné nájazdy. Za víťazstvo získajú tímy dva body, za remízu jeden bod a za prehru žiadny.
Dve najlepšie mužstvá po základnej časti postúpia do desaťminútového finále, v ktorom sa rozhodne o víťazovi a držiteľovi finančnej odmeny vo výške dva milióny dolárov.
Každý tím bude mať k dispozícii deväť korčuliarov a dvoch brankárov.
Fanúšikovia vyberú väčšinu hráčov
NHL a hráčska asociácia NHLPA pripravia zoznam 30 kandidátov pre každý z piatich tímov. Hlasovanie fanúšikov sa začne v decembri 2026.
Fanúšikovia vyberú osem hráčov z každého tímu. Zvyšné tri miesta – útočníka, obrancu a brankára – doplnia spoločne NHL a NHLPA.
Súťaž zručností s miliónovou odmenou
Súčasťou programu bude aj tradičná súťaž zručností. Desať hráčov sa predstaví v šiestich disciplínach: najrýchlejší korčuliar, najtvrdšia strela, presnosť prihrávok, streľba z prvej, ovládanie puku a presnosť streľby.
Najlepší štyria hokejisti postúpia do rozstrelu proti brankárom All-Star výberu. Dvaja najúspešnejší následne zabojujú na finálovej prekážkovej dráhe.
Víťaz celého hodnotenia si odnesie odmenu vo výške jeden milión amerických dolárov.
Návrat po trojročnej prestávke
NHL neorganizovala Zápas hviezd od roku 2024. Dôvodom boli Turnaj štyroch krajín (4 Nations Face-Off) v roku 2025 a účasť hráčov NHL na Zimných olympijských hrách 2026.
Posledný All-Star víkend hostila v roku 2024 hala Scotiabank Arena v Toronte.
Vtedajší formát tvorili štyri tímy zostavené kapitánmi Connorom McDavidom, Austonom Matthewsom, Jackom Hughesom a Nathanom MacKinnonom.
Vo finále zvíťazil tím Austona Matthewsa nad výberom Connora McDavida 7:4. Kapitán Toronta bol následne vyhlásený za najužitočnejšieho hráča podujatia.
Pred rokom 2024 NHL využívala v období 2016 až 2023 divízny model, v ktorom proti sebe nastupovali výbery štyroch divízií – Atlantická, Metropolitná, Centrálna a Pacifická.