Chceli sme viac, priznal Slafkovský. V play-off nebol zranený, ale úlohu zohrala psychika

Posledný zápas je minulosťou. V šatni Montrealu Canadiens sa balia tašky, odovzdáva výstroj a hráči jeden po druhom predstupujú pred novinárov.
Po skončení sezóny majú hokejisti v NHL zvyk vypratať si svoje skrinky a miesta (locker clean-out day) v domácej šatni, na ktorých sedia počas celej sezóny.
Popri tom absolvujú záverečné mediálne výstupy a mítingy s vedením klubu.
Pre hráčov Montrealu je to posledný deň v aréne Bell Centre pred tým, než odídu na letné dovolenky.
Už štvrtý takýto deň v kariére absolvoval Juraj Slafkovský. Canadiens sa v sezóne 2025/26 dostali do finále play-off Východnej konferencie, kde podľahli Caroline 1:4 na zápasy.
Ročník bol z mnohých pohľadov úspešný. A neplatí to len pre celý klub, ale aj pre Slafkovského.
Chceme ísť do finále o Stanleyho pohár
Vypratávanie skriniek Montrealu bolo v pondelok trochu iné. Hneď v úvode totiž útočník Brendan Gallagher novinárom prezradil, že toto bola zrejme jeho posledná 14. sezóna v drese Canadiens.
„Je to skvelý človek, pravdepodobne jeden z najlepších, akých môžete mať po svojom príchode do NHL.
Sedíme blízko seba v kabíne, takže nechýbajú jeho drobné žarty. Je to výnimočný človek," začal rozhovor s novinármi Slafkovský.
A čo sa od Gallaghera naučil? „Že môžete ísť hlavou napred do každého súboja, to je to, čo aj ja niekedy robím (smiech).
Ale hlavne jeho spôsob práce každý deň, ako tvrdo hrá za logo a nesústredí sa na seba, ale na tím. Ako som povedal, jeden z najlepších chalanov, s ktorými som kedy hral."
Potom sa otázky sústredili na hodnotenie sezóny.
Jedna z prvých narážala na to, že v základnej časti prvá formácia Montrealu ťahala tím, no v play-off neurobila toho dosť.
„Dobrá otázka," zareagoval ironicky Slafkovský.
„Všetci sme od seba chceli viac. V niektorých zápasoch sme mali pocit, že sme sa snažili robiť príliš veľa, a potom to fungovalo menej. Tak to niekedy býva. Nemáte veľa času na premýšľanie, nemôžete sa zaseknúť na jednom zápase.
Bola to horská dráha, ktorú nemám rád, ja chcem ísť výkonmi stále hore. Stopercentne to mohlo byť lepšie, ale urobilo nás to silnejšími do budúcej sezóny," dodal.
Slafkovský odohral prvýkrát v kariére dlhšie play-off. Nastúpil na 19 zápasov, v ktorých si pripísal 12 bodov za šesť gólov a šesť asistencií.
„Myslím si, že každý z nás sa počas tohtoročného play-off posunul ďalej. Získali sme množstvo cenných skúseností, či už ide o starostlivosť o telo alebo zvládanie náročného programu, keď hráte prakticky každý druhý deň.
Obzvlášť náročné je to vtedy, keď sa prvé dve série natiahnu na sedem zápasov. Určite ma to urobilo lepším hráčom. Teraz už viem, ako sa na budúcu sezónu lepšie pripraviť a ako byť efektívnejší v každom zápase," priblížil.
Podľa Slafkovského sú zápasy play-off ťažké hlavne po mentálnej stránke. Hoci sa počas vyraďovacej časti špekulovalo o tom, že hrá so zraneniami, po skončení sezóny to odmietol.
„Cítil som sa dobre. Nemyslím si, že by sme mali niečo hádzať na to, ako sa cítia naše telá. Hráme totiž proti hráčom, ktorých telá cítia to isté.
Nemyslím si, že je to veľký problém. Nikto by nemal viniť za výkony to, ako sa cíti. Zdá sa mi, že je to najmä o nastavení mysle," dodal s tým, že jeho zdravotný stav bol na konci play-off blízko k sto percentám.
A bolo pre Slováka ťažšie zvládať fyzickú alebo psychickú časť play-off? „Bola to tak zo 65 percent psychika a z 35 percent fyzický stav. Mám totiž pocit, že psychika je v play-off dôležitejšia."
Slafkovský je známy tým, že na seba kladie najvyššie možné očakávania, no nie vždy sa mu na ľade darí tak, ako by sám chcel. Čo vtedy musí robiť?
„Niekedy sa netreba snažiť ešte viac, ale naopak hrať jednoduchšie a rozumnejšie. Keď sa mi nedarí podľa predstáv, mal by som sa sústrediť na jednoduché riešenia a nekomplikovať si to."
Od seba aj tímu má do budúcej sezóny najvyššie očakávania. Montreal by rád videl vo finále play-off o Stanleyho pohár.
„Sme jeden z najmladších tímov v lige a dostali sme sa do finále Východnej konferencie. Nebola to náhoda, zaslúžili sme si to svojimi výkonmi. Podľa mňa je ďalším krokom postup do finále a mám pocit, že presne to chce dosiahnuť každý v tejto organizácii."
Slafkovský odohral v sezóne 2025/26 107 zápasov. V základnej časti NHL nevynechal ani jedno stretnutie, predstavil sa aj na olympiáde a prvýkrát v kariére si vyskúšal dlhšie play-off.
Aký ročník prežil?
Základná časť NHL
Zápasy: 82
Body: 73 (30+43)
Sezóna plná superlatívov. Juraj Slafkovský si vytvoril nový rekord v počte gólov, asistencií aj bodov.
Zo začiatku ročníka ho opäť viacerí kritizovali a tvrdili, že svoj potenciál nenapĺňal. Z prvých deviatich duelov mal len tri body. Postupne sa však jeho výkonnosť zlepšovala.
V novembri tréner Montrealu St. Louis zaradil Slafkovského do útoku s Kapanenom a Demidovom. „Kid line“ hrala veľmi dobre a príchod Slováka ju oživil. On sám dostával viac priestoru s pukom a častejšie sa presadzoval.
Na konci decembra sa prvýkrát v kariére dostal medzi troch najlepších hráčov týždňa v NHL.
Neskôr sa opäť presunul do prvej formácie, kde spolu so Suzukim a Caufieldom vytvorili úderné trio a jeden z najlepších útokov v lige.
Slafkovský počas sezóny ukazoval, že nie je len doplnkovým hráčov, ale že svojich spoluhráčov vie potiahnuť. Na ľade vyzeral stále komfortnejšie, rýchlo reagoval, rozdával puky a dobre si ich vedel aj postrážiť.
Úderná bola aj jeho strela, vďaka ktorej zaznamenal prvú 30-gólovú sezónu. Viackrát svojim výkonnom rozhodol zápas v prospech Montrealu.
Bodový rekord v jednom zápase si vytvoril v marci proti Islanders, kde mal bilanciu 2+2. Celkovo odohral štyri zápasy, v ktorých mal aspoň tri body.
Zapísal sa aj do histórie Montrealu, stal sa najproduktívnejším hráčom klubu pred dovŕšením 22 rokov. Prekonal legendárneho Henriho Richarda.
Slovenský útočník má za sebou prvú sezónu, počas ktorej zarábal 7,6 miliónov dolárov. Už v nej stihol ukázať, že tento plat berie zaslúžene.
Olympiáda 2026
Zápasy: 6
Body: 8 (4+4)
Na olympiádu do Milána prišiel ako najväčšia hviezda slovenského tímu. Toto postavenie potvrdil hneď v prvom zápase na turnaji.
Pri výhre nad Fínskom 4:1 strelil dva góly a na jeden prihral.
Okrem zápasu o bronz, ktorý Slováci prehrali 1:6 s Fínskom, bodoval v každom zápase, strelecky sa presadil proti Švédsku aj v semifinále proti USA.
Dokopy zaznamenal osem bodov, bol najproduktívnejším Slovákom a štvrtým najproduktívnejším hráčom turnaja.
Druhýkrát v kariére sa dostal aj do All star tímu olympiády.
Play-off NHL
Zápasy: 19
Body: 12 (6+6)
Do play-off vstúpil najlepšie ako mohol. V prvom zápase série proti Tampe strelil hetrik. Po Petrovi Šťastnom sa stal iba druhým Slovákom v histórii, ktorý strelil tri góly vo vyraďovacej časti NHL.
„Olympiáda je ako séria play-off. Tiež tam hráte sedem zápasov, aj keď proti iným tímom. Výkony na olympiáde mi dodali sebavedomie," hovoril Slafkovský.
Hneď v druhom zápase zhodil rukavice a pobil sa s Brandonom Hagelom. Bola to štvrtá bitka Slafkovského v NHL.
V štvrtom zápase série zase inkasoval tvrdý hit od Maxa Croziera, po ktorom vynechal niekoľko minút z hry.
Do konca série proti Tampe, ktorú Montreal vyhral 4:3, už nebodoval.
V druhom kole proti Buffalu zaznamenal Slafkovský gól a päť asistencií. Darilo sa mu najmä v piatom stretnutí, pripísal si až tri gólové prihrávky.
Montreal zvíťazil 4:3 na zápasy.
V prvom zápase proti Caroline Slafkovský dominoval. Pri jasnej výhre 6:2 strelil dva góly a na jeden prihral.
Do konca série už nebodoval, Montreal prehral 1:4 na zápasy.