Bude mať Slovensko medailu? Zámorské tímy nám sedia, tvrdí Cíger. Kľúčom budú dvaja hráči

Z krátkeho pobytu v olympijskom Miláne sa ZDENO CÍGER, veľká osobnosť československého a slovenského hokeja, presunul na petržalský ľad.
Máme hokejové Vianoce, tešili sa malí i väčší hokejoví žiačikovia na tréningy počas prázdnin s charizmatickým hráčom i trénerom.
Husté sneženie ich poslalo z otvoreného zimného štadiónika do útulnej krytej haly pri Draždiaku.
,,S deťmi je vždy radosť pracovať," prízvukuje. Kým vyšiel na ľad, prišla reč i na olympijský hokej.
Pred olympijským turnajom pripomínala obhajoba bronzu skôr sci-fi než realitu. Čo sa zmenilo, keď Országhovi zverenci opäť živia medailovú nádej v konkurencii najväčších hviezd z NHL?
Ono to tak býva, je dobré mať sny, treba im veriť, usilovať sa o čo najlepší výsledok. S víťazstvami ide sebavedomie hore. Dôležitá výhra nad silným Fínskom dala slovenskej reprezentácii krídla.
Mužstvo si verí, drží spolu, má energiu. Základ je v tímovej práci, disciplíne a zodpovednosti.
V bránke je istotou spoľahlivý Hlavaj, obrana mu pomáha, on jej a útočníci vedia byť efektívni. Tak to má byť a keď to funguje, radosť pozerať na hru slovenskej reprezentácie.
V kom a čom vidí vaše trénerské oko jej najväčšiu prednosť?
Asi v tom kolektívnom obrovskom úsilí, odhodlaní a nepoddajnosti. So Slovenskom málokto počítal, prognózy nás zaraďovali medzi slabšie mužstvá, svetová špička nás tak nerešpektovala.
Mužstvo to obrátilo na pozitívnu motiváciu, zomklo sa, verí si - a patrí k najpríjemnejšiemu prekvapeniu v doterajšom priebehu.
Na olympijskom ľade je prestreté už len pre štyri tímy. Považujete mužstvo USA za prijateľnejšieho súpera než by ním bolo Švédsko? Pred dvoma rokmi na svetovom šampionáte v Ostrave Slovensko vyhralo nad USA 5:4 po predĺžení, hoci v inej konkurencii.
Oba tímy majú mimoriadnu kvalitu a obrovskú silu. Hráči z NHL sú zvyknutí na fyzický zámorský hokej, defenzíva je trošku iná, aj keď mužstvá z Európy majú svoj štýl.
Dá sa hrať s každým, no náš tím musí ostať verný tomu, ako hral doteraz. Vidno to aj z vyjadrení hráčov. Ak zachytá brankár, obrancovia ustrážia kvalitných hráčov súpera a v útoku premeníme šance, môžeme uspieť.
Aj z mojej skúsenosti vyplýva, že pre nás je lepšie hrať proti mužstvám zo zámoria. Tie sú niekedy ,,rozlietané", aj dvaja útočníci vyletia dopredu a vtedy je šanca na prečíslenie.
Tímy z Európy viac dodržiavajú systém, sú tak učené odmalička.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Aktuálni semifinalisti mali viac voľna než ich súperi. Mohlo to vyznieť v ich prospech alebo to na tejto úrovni až tak nerozhoduje? Kanada, USA i Fínska rozhodli o postupe v predĺžení.
Viac voľna znamená viac regenerácie a viac sily. Najhoršie zrejme dopadli Nemci. Keby mali viac času na oddych, určite by boli nepríjemnejší. Ich najlepší hráči strávili na ľade veľa minút.
Ono sa to nezdá, no každý má svoj limit a svoje hranice. Keď sme im odskočili na tri góly, už nevládali. To nie je nič proti našim, ťažili z komfortu, ktorý si vybojovali oduševnenými výkonmi.
V podobnej situácii ako nemecký bol aj český tím. Favorizovanú a ospevovanú Kanadu od vyradenia delili v riadnom hracom štyri minúty...
Česi sa po slabších výkonoch otriasli a ukázali svoj najlepší hokej, mali to veľmi dobre rozohrané.
V doterajšom priebehu to bol najkvalitnejší zápas s dramatickým vyvrcholením. Kanaďania potvrdili, že aj v kritických chvíľach si veria, v závere si utvorili tlak a zápas rozhodli vo svoj prospech.
Česi smútia, ale napravili si dojem. Zápas bol veľkým zážitkom so šťastným koncom pre favorita, mal viac osobností. Z nich sa mi najviac páčia McDavid a Celebrini.
Zápasy sledujete ako hráč, tréner či fanúšik?
Je to profesionálna deformácia, že vám nejaké veci naskakujú a premietajú v hlave. Najradšej si to hodnotím sám pre seba. Ale ako bývalý hokejista zápasy prežívam, vhĺbim sa do nich ako profesionál.
Ako rastie tréner? Máte bohaté skúsenosti z klubu i reprezentácie.
V náročných zápasoch, čím ich je viac, tým máte viac skúseností. Je to však individuálne. Niekto ich prežíva emotívne, niekto emócie tlmí.
Za najdôležitejšiu však považujem komunikáciu. Tá je aj na začiatku pôsobivého milánskeho príbehu.
Oceňujem, že tréner Vlado Országh vycestoval za hráčmi do zámoria. V časovom predstihu im vysvetlil ich úlohu v tíme, videl hokejistov v ich prostredí, každý sa dozvedel, čo tréneri od nich očakávajú.
Mužstvo si sadlo, dobré je, že ho ťahajú aj mladíci. Hlavaj a Slafkovský sú rozdieloví hráči, tímovosť je veľkou devízou.
Len na okraj: aj ja som chcel navštíviť hráčov v zámorí, keď som viedol reprezentáciu, no nebolo mi to umožnené.
Blýska sa v slovenskom hokeji na lepšie časy?
Je na dobrej ceste. Dôležité bude stabilizovať na vrcholných podujatiach výkonnosť na vysokej úrovni, čo si vyžaduje trpezlivosť.
V zámorí máme aj ďalších nádejných hráčov, ktorí by v blízkej budúcnosti mohli zvýšiť konkurenciu. Privítal by som, keby aj v extraligových tímoch dostávali mladíci viac šancí.
Tipnete si finále?
Netipnem, no prekvapilo by ma, keby v ňom chýbala Kanada.
Bude mať Slovensko medailu?
Môže ju mať, prečo nie? Slovenský tím už nemá čo stratiť, prekonal všetky očakávania.
Pôsobíte ešte v hokeji?
Už len okrajovo, akadémiu som vlani zrušil. Oslovil ma však starosta Petržalky Ján Hrčka, možno sa dohodneme na nejakej spolupráci.
Skupina B
