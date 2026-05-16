    ONLINE: Maďarsko - Fínsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Maďarsko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Maďarsko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|16. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Maďarsko - Fínsko.

    Maďarsko a Fínsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Maďarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    16.05.2026 o 16:20
    Maďarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Fínsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní hokejového zápasu z MS medzi Maďarskom a Fínskom. Fíni majú za sebou na šampionáte jeden zápas. Vo výbornom zápase dokázali zdolať silný výber Nemecka 3:1. Maďarsko začne turnaj práve dnešným zápasom.

    Nominácia Maďarska na MS v hokeji 2026.

    Brankári: Bence Bálizs (FTC-Telekom), Levente Hegedüs (FEHA19), Ádám Vay (Piráti Chomutov/ČR)

    Obrancovia: Márkó Csollák (DVTK Jegesmedvék), Zsombor Garát (Nottingham Panthers/V.Brit.), Zétény Hadobás, Milán Horváth (obaja FTC-Telekom), Donát Horváth, Roland Kiss, Bence Stipsicz (všetci Hydro Fehérvár AV19), Tamás Ortenszky (EHC Winterthur/Švaj.), Gábor Tornyai (UTE).

    Útočníci: István Bartalis, Csanád Erdély, János Hári, István Terbócs (všetci Hydro Fehérvár AV19), Vilmos Galló, Domán Szongoth (obaja KooKoo/Fín.), Bence Horváth (Jukurit/Fín.), András Mihalik, Krisztián Nagy, István Sofron (všetci FTC-Telekom), Márton Nemes (Bentley University/NCAA), Kristóf Papp (Norfolk Admirals/AHL), Donát Péter (Eisbären Regensburg/Nem.), Csanád Ravasz, Tamás Sárpátki, Péter Vincze (všetci Gyergyói HK), Balázs Sebők (Ässät Pori/Fín.).

    Nominácia Fínska na MS v hokeji 2026.

    Brankári: Harri Säteri (EHC Biel-Bienne/Švaj.), Justus Annunen (Nashville Predators/NHL), Joonas Korpisalo (Boston Bruins/NHL)

    Obrancovia: Olli Määttä (Calgary Flames/NHL), Mikko Lehtonen (ZSC Lions/Švaj.), Henri Jokiharju (Boston Bruins/NHL), Vili Saarijävri (Servette Ženeva/Švaj.), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators/NHL), Ville Heinola (Winnipeg Jets/NHL), Mikael Seppälä (HC Sparta Praha/ČR), Urho Vaakanainen (New York Rangers/NHL)

    Útočníci: Jesse Puljujärvi (Servette Ženeva/Švaj.), Anton Lundell, Aleksander Barkov (obaja Florida Panthers/NHL, Waltteri Merelä (SC Bern/Švaj.), Patrik Puistola (Örebro HK/Švéd.), Sami Päivärinta (HPK Hämeenlinna/Fín.), Hannes Björninen (SCL Tigers/Švaj.), Aatu Räty (Vancouver Canucks/NHL), Eemil Erholtz (Kärpät Oulu/Fín.), Sakari Manninen (Servette Ženeva/Švaj.), Saku Mäenalanen (SCL Tigers/Švaj.), Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks/NHL), Lenni Hämeenaho (New Jersey Devils/NHL)

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    2
    FínskoFínskoFIN
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    Joj Šport
    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    2 - 5
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

