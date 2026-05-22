    ONLINE: Fínsko - Veľká Británia dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Fínsko - Veľká Británia: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Fínsko - Veľká Británia: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|22. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Fínsko - Veľká Británia.

    Fínsko a Veľká Británia dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Vo večernom zápase v skupine A proti sebe nastúpia reprezentácie Fínska a Veľkej Británie. Úvodné buly je na programe o 20:20.

    Fíni zatiaľ v tomto turnaji nezaváhali, na konte majú štyri výhry a plný počet bodov. Postupne zdolali Nemecko 3:1, Maďarsko 4:1, USA 6:2 a Lotyšsko 7:1.

    V. Británia figuruje na poslednej 8. priečke, doposiaľ v štyroch zápasoch nezískala ešte ani jeden bod a má skóre 4:19. Rakúsku podľahla 2:5, USA 1:5, Maďarsku 0:5 a včera Švajčiarsku 1:4.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    4
    4
    0
    0
    0
    20:5
    12
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    4
    1
    0
    0
    3
    6:14
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    4
    0
    0
    0
    4
    4:19
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 22. mája

    Joj Šport
    22.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    2 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    22.05. 16:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    4 - 0
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    22.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Na snímke sprava tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko).
    Országh verí v predčasný narodeninový darček proti Česku: Ukázali tvár v zápase so Švédskom
