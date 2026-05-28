    Fínsko na MS v hokeji 2026
    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 1
    2:0, 1:1, 1:0
    MS v hokeji 2026: Česko sa lúči už vo štvrťfinále, nestačilo na Fínsko

    Fínsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes.
    Fínsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes.
    Sportnet|28. máj 2026 o 13:20
    Sledovali ste s nami online prenos zo zápasu štvrťfinále na MS v hokeji 2026: Fínsko - Česko.

    Fínsko a Česko dnes hrali štvrťfinálový zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie hostila Swiss Life Arena v Zürichu.

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - Česko na MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
    Českí hokejisti Ondřej Beránek (vľavo), Libor Hájek (vpravo) a hráč Švajčiarska Konsta Helenius (uprostred) bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Fínsky hokejista Anton Lundell (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Fínsky hokejista Sakari Manninen sa raduje z gólu počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Finland's Konsta Helenius, center left, celebrates scoring with Aleksander Barkov during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Finland's Konsta Helenius, right, scores the third goal past Czechia's goaltender Josef Korenar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)AG26 Zürich - Český hokejista Matěj Blümel (vpravo) a hráč Fínska Henri Jokiharju bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026. FOTO TASR/AP Finland's Henri Jokiharju, left, and Czechia's Matej Blumel in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP) - Švajčiarsko - šport - hokej - MSH26 - majstrovstvá - sveta - MS - 2026 - 89. - štvrťfináleFinland's Aatu Raty, left, fights for the puck against Czechia's Michal Kempny, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Patrik Puistola, right, and Czechia's Jiri Cernoch in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Michal Kempny, left, and Finland's Sakari Manninen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Henri Jokiharju, left, and Czechia's Matej Blumel in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's goaltender Josef Korenar looks on during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Anton Lundell, right, celebrates with Finland's Lenni Hameenaho, centre, and Finland's Patrik Puistola, left, after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Anton Lundell, left, scores a goal against Czechia's Jan Scotka, centre, and Czechia's goaltender Josef Korenar, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's goaltender Josef Korenar, second left, concedes a goal from Finland's Sakari Manninen, not pictured, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Libor Hajek, left, and Finland's Patrik Puistola in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Jiri Cernoch, left, and Jaroslav Chmelar challenge Finland's Urho Vaakanainen, second left, Henri Jokiharju and goaltender Justus Annunen during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Filip Hronek, center, celebrates scoring with teammates during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Lukas Sedlak, left, and Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Waltteri Merela, left, in action against Czechia's Tomas Cibulka,, second left, Libor Hajek and goaltender Josef Korenar, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Matyas Melovsky, right, and Finland's Sakari Manninen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Nikolas Matinpalo, left, Czechia's Jakub Flek and Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    ONLINE PRENOS: Fínsko - Česko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Štvrťfinále 2025/2026
    28.05.2026 o 16:20
    Góly a asistencie: 8. Manninen (Puljujärvi), 15. Lundell (Hämeenaho, Vaakanainen), 22. Helenius (Barkov, Granlund), 56. Hämeenaho (Manninen) â€“ 31. Hronek (Kubalík, Červenka). Rozhodca: Christoffer Holm, Sean Macfarlane – Shane Gustafson, John Rey.
    Fínsko – Česko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

    Góly a asistencie: 8. Manninen (Puljujärvi), 15. Lundell (Hämeenaho, Vaakanainen), 22. Helenius (Barkov, Granlund), 56. Hämeenaho (Manninen) – 31. Hronek (Kubalík, Červenka). Vylúčenie: 3:3. Využitie: 0:1. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 3:0, 3:1, 4:1.
    Najlepšími troma českými hráčmi sa na šampionáte stali Roman Červenka, Filip Hronek a Lukáš Sedlák.
    Je dobojované! Fínsko zdoláva vo štvrťfinále Česko 4:1 a postupuje do semifinále svetového šampionátu! Najlepšími hráčmi zápasu sa stali Sakari Manninen a Jakub Flek.
    Koniec zápasu.
    59:01
    Práve sme sa dostali do záverečnej minúty dnešného zápasu, o osude stretnutia je už rozhodnuté.
    58:34
    Voženílek nahodil puk pred Annunena, no žiadny zo spoluhráčov sa k zakončeniu nedostal.
    57:43
    Českému tímu sa nedarí prebojovať do útočného pásma a Fíni opäť otáčajú hru smerom dopredu.
    55:31
    goalFínsko dalo gól!
    Hoci to Fínom najskôr z prvého prečíslenia nevyšlo, LENNI HÄMEENAHO následne vyrazil dopredu s pukom po pravej strane, pričom poslal presné zakončenie na vzdialenejšiu tyčku, ktoré končí v bránke a Fínsko tak rázom vedie už 4:1!
    Asistencia: Sakari Manninen.
    54:32
    Česko v plnom počte.
    54:02
    Pokračuje ofenzívna snaha Suomi, ktorí sú rozostavení vo svojom útočnom pásme.
    52:47
    Fíni bojovali o vybojovanie puku pred bránkoviskom, nedokázali ho ale zasunúť do bránky Josefa Kořenářa.
    52:32
    Vylúčenie v tíme Česko:
    Lukáš Sedlák – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
    52:32
    Nasleduje reklamná prestávka, po nej si Fíni zahrajú presilovú hru.
    50:01
    Práve sme sa dostali do záverečnej desaťminútovky riadnej hracej doby. Česi naďalej prehrávajú rozdielom dvoch gólov.
    49:51
    Z pravého krídla sa do zakončenai dostal Saku Mäenalanen, jeho koncovka ale smerovala vedľa českej bránky.
    48:58
    Puk končí v moci českého brankára Josefa Kořenářa, smerujeme do reklamnej prestávky.
    47:07
    importantZnova zvoní konštrukcia bránky za fínskym brankárom! Česko stupňuje svoj tlak a je blízko k ďalšiemu presnému zásahu!
    46:37
    Píska sa postavenie mimo hry českého tímu, smerujeme do reklamnej prestávky.
    46:20
    Červenka s Kautom získali puk pri mantineli, no Fíni následne otočili hru.
    44:56
    Česko nevyužilo sériu šancí a Fíni následne vyviezli puk z obranného pásma.
    44:02
    Ihneď po buly sa Flek dostal k puku na vrchole pravého kruhu, jeho prudká strela však tesne minula priestor medzi tromi žŕdkami.
    43:20
    importantZa Justusom Annunenom zvoní konštrukcia bránky! Česko dostáva brániacu sa päticu Fínov pod tlak!
    42:10
    Teraz sa zaujímavou pozíciou na zakončenie prezentovali aj Česi, úspešný zákrok zaznamenáva aj Justus Annunen.
    40:59
    Do útočného pásma sa už nasťahovala fínska reprezentácia, napriek tomu ale nedokázal znova prekonať chytajúceho Kořenářa.
    40:01
    Začala sa tretia tretina.
    Ďalšia tretina sa začne približne o 18:06.
    Po druhej tretine Fínsko vedie naďalej dvojgólovým náskokom, keď sa v druhej dvadsaťminútovke presadili oba tímy. Znížiť sa podarilo Filipovi Hronkovi, ktorý tak ešte udržal potenciálnu šancu na možný obrat.
    40:00
    Druhá tretina sa skončila.
    39:01
    Práve sme sa dostali do poslednej minúty druhej tretiny.
    38:14
    Puk je v moci českých hokejistov, ktorí vyrážajú do útoku.
    36:18
    Po prerušenej hre smerujeme do reklamnej prestávky.
    36:15
    Česko v plnom počte.
    35:49
    Pokračuje fínska ofenzívna snaha, na pozore musí byť Josef Kořenář.
    34:15
    Vylúčenie v tíme Česko:
    David Tomášek – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
    34:15
    Smerujeme do reklamnej prestávky.
    33:52
    Aktuálne evidujeme pomer streleckých pokusov na bránku 19:15 v prospech českého mužstva.
    32:15
    Fínsko v plnom počte.
    31:25
    Teraz sa už ale Fínom podarilo vyhodiť puk až za súperovu bránku.
    30:51
    goalČesko dalo gól!
    FILIP HRONEK svojou strelou prestrelil Justusa Annunena a Česi pomerne rýchlo využívajú početnú výhodu o dvoch hráčov, pričom znížujú na 1:3! Okrem toho pokračujú v presilovej hre.
    Asistencie: Dominik Kubalík, Roman Červenka.
    30:15
    importantObrovská príležitosť pre český výber, ktorý sa môže vrátiť do zápasu v dlhej presilovej hre o dvoch hráčov!
    30:15
    Vylúčenie v tíme Fínsko:
    Olli Määttä – 2 min., hrubosť.
    30:01
    Práve sme sa dostali do druhej polovice dnešného zápasu, medzitým Česko pokračuje v útočnom pásme.
    29:49
    Prichádza prvá presilová hra v dnešnom zápase, keď si početnú výhodu zahrajú Česi.
    29:49
    Vylúčenie v tíme Fínsko:
    Jesse Puljujärvi – 2 min., napadnutie.
    28:57
    Puk smeruje za bránku Josefa Kořenára, kde sa k nemu dostal jeden z fínskych hokejistov.
    27:45
    Kořenár si musel dať pozor na zakončenie z pravého krídla, strelecký pokus napokon smeroval tesne vedľa bránky.
    26:37
    Smerujeme do prvej reklamnej prestávky v rámci druhého dejstva.
    25:33
    Dianie sa presunie pred bránku Josefa Kořenára, kde sa bude vhadzovať.
    24:25
    Teraz už ale pokračuje snaha fínskeho tímu, ktorý sa sťahuje do útočnej tretiny.
    23:37
    importantNa opačnej strane ale sa ale Česi mohli postarať o zníženie, keď po zakončení Fleka sa k následnej dorážke dostal aj Cibulka. Ani on ale fínskeho brankára neprekonal.
    21:35
    goalFínsko dalo gól!
    Suomi sa dostali do prečíslenia dvaja na jedného pričom po prihrávke Barkova z pravej strany si pozíciu z prvej pripravil KONSTA HELENIUS, ktorý zvyšuje už na 3:0!
    Asistencie: Aleksander Barkov, Mikael Granlund.
    20:27
    Po úvodných sekundách budeme sledovať vhadzovanie v útočnom pásme českého mužstva.
    20:01
    Začala sa druhá tretina.
    Ďalšia tretina sa začne približne o 17:10.
    Máme za sebou úvodnú dvadsaťminútovku, po ktorej Fínsko vedie proti Česku 2:0, pričom nedovolilo súperovi sa dostať zatiaľ do vážnejšej príležitosti.
    20:00
    Prvá tretina sa skončila.
    19:01
    Práve sme sa dostali do záverečnej minúty úvodného dejstva.
    17:44
    Súčasné vylúčenie:
    Vylúčenie v tíme Fínsko:
    Mikko Lehtonen – 2 min., hrubosť.

    Vylúčenie v tíme Česko:
    David Tomášek – 2 min., hrubosť.
    17:44
    Sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme českého tímu. Pripravený musí byť Justus Annunen.
    16:15
    Aktuálne evidujeme pomer streleckých pokusov na bránku 8:5 v prospech fínskeho mužstva.
    15:33
    Po úspešnom zákroku českého brankára Josefa Kořenára smerujeme do poslednej reklamnej prestávky v rámci úvodnej tretiny.
    14:32
    goalFínsko dalo gól!
    Skóre sa ale znova mení, keď po streleckom nahodení z ľavej strany od Hämeenahoa sa puk odrazil na ľavé krídlo, kde sa k dorážke dostal skórujúci ANTON LUNDELL! Fíni zvyšujú svoje vedenie na 2:0!
    Asistencie: Lenni Hämeenaho, Urho Vaakanainen.
    13:40
    Sledujeme snahu dostať sa cez stredné pásmo, odkiaľ sa majú problém dostať do útoku predovšetkým hokejisti Česka.
    11:42
    Po strelenom góle hráme zatiaľ bez vážnejšej príležitosti, napriek tomu sa viac do útočnej tretiny tlačia Fíni.
    10:10
    Hra je v tomto momente prerušená, smerujeme do ďalšej reklamnej prestávky.
    09:40
    Aj po strelení úvodného presného zásahu pokračujú hokejisti Fínska vo svojej ofenzívnej snahe.
    07:33
    goalFínsko dalo gól!
    SAKARI MANNINEN otvára skóre dnešného zápasu, keď sa dostal k puku v priestore medzi kruhmi a presným zakončením do ľavého dolného rohu prekonáva Josefa Kořenára. Fínsko ide do vedenia 1:0!
    Asistencia: Jesse Puljujärvi.
    07:02
    Puk smeruje do moci Josefa Kořenára, vhadzovať sa bude v útočnom pásme Suomi.
    06:42
    Zo samotnej blízkosti zakončoval Dominik Kubalík, po úspešnom zákroku Justusa Annunena ale smerujeme do prvej reklamnej prestávky dnešného zápasu.
    05:19
    Hrozil nebezpečný protiútok fínskeho tímu, teraz už ale puk smeruje za bránku Justusa Annunena.
    03:56
    Hra je prerušená, keď puk skončil v moci fínskeho brankára. Vhadzovať sa bude v útočnom pásme Česka.
    01:59
    Alscher zaviezol puk stredom do útočného pásma a prihral ho na ľavý mantinel Kubalíkovi. Ten puk okamžite posunul späť do slotu na Alschera, ktorý preveril pozornosť fínskeho brankára.
    01:15
    Granlund poslal puk do útočného pásma po pravom mantineli, za bránou ho však zachytili českí hráči a vyrážajú dopredu.
    00:56
    importantDo prvej väčšej príležitosti sa dostal Aleksander Barkov, no Kořenář si s jeho bekhendovým zakončením poradil.
    00:01
    Stretnutie sa práve začalo.
    Úvodné zostavy:

    Fínsko: Annunen (Korpisalo) – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä (A), Saarijärvi – Helenius, Barkov (C), Granlund (A) – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Puljujärvi, Aatu Räty, Manninen – Merelä, Björninen, Mäenalanen – Kuokkanen.

    Česko: Kořenář (Pavlát) – Hronek (A), Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Ščotka, Galvas – Voženílek, Sedlák (A), Červenka (C) – Flek, Tomášek, Blümel – Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek.
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe vo štvrťfinále postaví Fínsko a Česko.

    Výber Suomi má za sebou úspešnú skupinovú časť, keď do posledných minút v poslednom zápase bojoval o víťazstvo v skupine proti domácej reprezentácii, ktorá zdolala Fínsko ako prvá na tomto turnaji, ktoré dovtedy nestratilo ani bod. Naopak Česko sa v úvode prezentovalo zaváhaním so Slovinskom (2:3pp), následne si ale poradili s troma súpermi, vrátane Slovenska. Napriek tomu v posledných zápasoch nestačili Česi na Nórsko ani Kanadu.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 28. mája

    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    4 - 0
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Fribourg BCF Arena
    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    4 - 1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Swiss Life Arena
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    2 - 0
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Fribourg BCF Arena
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    3 - 1
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Swiss Life Arena

    Pavúk MS v hokeji 2026

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    0
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Finále

    ONLINE: Švajčiarsko - Nórsko dnes, semifinále na MS v hokeji 2026 LIVE
    ONLINE: Švajčiarsko - Nórsko dnes, semifinále na MS v hokeji 2026 LIVE
