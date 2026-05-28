MS v hokeji 2026: Česko sa lúči už vo štvrťfinále, nestačilo na Fínsko

Fínsko a Česko dnes hrali štvrťfinálový zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie hostila Swiss Life Arena v Zürichu.
Majstrovstvá sveta Štvrťfinále 2025/2026
28.05.2026 o 16:20
Fínsko
4:1
(2:0, 1:1, 1:0)
60' minúta
Ukončený
Česko
Góly a asistencie: 8. Manninen (Puljujärvi), 15. Lundell (Hämeenaho, Vaakanainen), 22. Helenius (Barkov, Granlund), 56. Hämeenaho (Manninen) â€“ 31. Hronek (Kubalík, Červenka). Rozhodca: Christoffer Holm, Sean Macfarlane – Shane Gustafson, John Rey.
Fínsko – Česko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly a asistencie: 8. Manninen (Puljujärvi), 15. Lundell (Hämeenaho, Vaakanainen), 22. Helenius (Barkov, Granlund), 56. Hämeenaho (Manninen) – 31. Hronek (Kubalík, Červenka). Vylúčenie: 3:3. Využitie: 0:1. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 3:0, 3:1, 4:1.
Najlepšími troma českými hráčmi sa na šampionáte stali Roman Červenka, Filip Hronek a Lukáš Sedlák.
Je dobojované! Fínsko zdoláva vo štvrťfinále Česko 4:1 a postupuje do semifinále svetového šampionátu! Najlepšími hráčmi zápasu sa stali Sakari Manninen a Jakub Flek.
59:01
Práve sme sa dostali do záverečnej minúty dnešného zápasu, o osude stretnutia je už rozhodnuté.
58:34
Voženílek nahodil puk pred Annunena, no žiadny zo spoluhráčov sa k zakončeniu nedostal.
57:43
Českému tímu sa nedarí prebojovať do útočného pásma a Fíni opäť otáčajú hru smerom dopredu.
55:31
Fínsko dalo gól!
Hoci to Fínom najskôr z prvého prečíslenia nevyšlo, LENNI HÄMEENAHO následne vyrazil dopredu s pukom po pravej strane, pričom poslal presné zakončenie na vzdialenejšiu tyčku, ktoré končí v bránke a Fínsko tak rázom vedie už 4:1!
Asistencia: Sakari Manninen.
54:32
Česko v plnom počte.
54:02
Pokračuje ofenzívna snaha Suomi, ktorí sú rozostavení vo svojom útočnom pásme.
52:47
Fíni bojovali o vybojovanie puku pred bránkoviskom, nedokázali ho ale zasunúť do bránky Josefa Kořenářa.
52:32
Vylúčenie v tíme Česko:
52:32
Nasleduje reklamná prestávka, po nej si Fíni zahrajú presilovú hru.
50:01
Práve sme sa dostali do záverečnej desaťminútovky riadnej hracej doby. Česi naďalej prehrávajú rozdielom dvoch gólov.
49:51
Z pravého krídla sa do zakončenai dostal Saku Mäenalanen, jeho koncovka ale smerovala vedľa českej bránky.
48:58
Puk končí v moci českého brankára Josefa Kořenářa, smerujeme do reklamnej prestávky.
47:07
Znova zvoní konštrukcia bránky za fínskym brankárom! Česko stupňuje svoj tlak a je blízko k ďalšiemu presnému zásahu!
46:37
Píska sa postavenie mimo hry českého tímu, smerujeme do reklamnej prestávky.
46:20
Červenka s Kautom získali puk pri mantineli, no Fíni následne otočili hru.
44:56
Česko nevyužilo sériu šancí a Fíni následne vyviezli puk z obranného pásma.
44:02
Ihneď po buly sa Flek dostal k puku na vrchole pravého kruhu, jeho prudká strela však tesne minula priestor medzi tromi žŕdkami.
43:20
Za Justusom Annunenom zvoní konštrukcia bránky! Česko dostáva brániacu sa päticu Fínov pod tlak!
42:10
Teraz sa zaujímavou pozíciou na zakončenie prezentovali aj Česi, úspešný zákrok zaznamenáva aj Justus Annunen.
40:59
Do útočného pásma sa už nasťahovala fínska reprezentácia, napriek tomu ale nedokázal znova prekonať chytajúceho Kořenářa.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 18:06.
Po druhej tretine Fínsko vedie naďalej dvojgólovým náskokom, keď sa v druhej dvadsaťminútovke presadili oba tímy. Znížiť sa podarilo Filipovi Hronkovi, ktorý tak ešte udržal potenciálnu šancu na možný obrat.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:01
Práve sme sa dostali do poslednej minúty druhej tretiny.
38:14
Puk je v moci českých hokejistov, ktorí vyrážajú do útoku.
36:18
Po prerušenej hre smerujeme do reklamnej prestávky.
36:15
Česko v plnom počte.
35:49
Pokračuje fínska ofenzívna snaha, na pozore musí byť Josef Kořenář.
34:15
Vylúčenie v tíme Česko:
34:15
Smerujeme do reklamnej prestávky.
33:52
Aktuálne evidujeme pomer streleckých pokusov na bránku 19:15 v prospech českého mužstva.
32:15
Fínsko v plnom počte.
31:25
Teraz sa už ale Fínom podarilo vyhodiť puk až za súperovu bránku.
30:51
Česko dalo gól!
FILIP HRONEK svojou strelou prestrelil Justusa Annunena a Česi pomerne rýchlo využívajú početnú výhodu o dvoch hráčov, pričom znížujú na 1:3! Okrem toho pokračujú v presilovej hre.
Asistencie: Dominik Kubalík, Roman Červenka.
30:15
Obrovská príležitosť pre český výber, ktorý sa môže vrátiť do zápasu v dlhej presilovej hre o dvoch hráčov!
30:15
Vylúčenie v tíme Fínsko:
30:01
Práve sme sa dostali do druhej polovice dnešného zápasu, medzitým Česko pokračuje v útočnom pásme.
29:49
Prichádza prvá presilová hra v dnešnom zápase, keď si početnú výhodu zahrajú Česi.
29:49
Vylúčenie v tíme Fínsko:
28:57
Puk smeruje za bránku Josefa Kořenára, kde sa k nemu dostal jeden z fínskych hokejistov.
27:45
Kořenár si musel dať pozor na zakončenie z pravého krídla, strelecký pokus napokon smeroval tesne vedľa bránky.
26:37
Smerujeme do prvej reklamnej prestávky v rámci druhého dejstva.
25:33
Dianie sa presunie pred bránku Josefa Kořenára, kde sa bude vhadzovať.
24:25
Teraz už ale pokračuje snaha fínskeho tímu, ktorý sa sťahuje do útočnej tretiny.
23:37
Na opačnej strane ale sa ale Česi mohli postarať o zníženie, keď po zakončení Fleka sa k následnej dorážke dostal aj Cibulka. Ani on ale fínskeho brankára neprekonal.
21:35
Fínsko dalo gól!
Suomi sa dostali do prečíslenia dvaja na jedného pričom po prihrávke Barkova z pravej strany si pozíciu z prvej pripravil KONSTA HELENIUS, ktorý zvyšuje už na 3:0!
Asistencie: Aleksander Barkov, Mikael Granlund.
20:27
Po úvodných sekundách budeme sledovať vhadzovanie v útočnom pásme českého mužstva.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 17:10.
Máme za sebou úvodnú dvadsaťminútovku, po ktorej Fínsko vedie proti Česku 2:0, pričom nedovolilo súperovi sa dostať zatiaľ do vážnejšej príležitosti.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:01
Práve sme sa dostali do záverečnej minúty úvodného dejstva.
17:44
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme Fínsko:
Vylúčenie v tíme Česko:
David Tomášek – 2 min., hrubosť.
17:44
Sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme českého tímu. Pripravený musí byť Justus Annunen.
16:15
Aktuálne evidujeme pomer streleckých pokusov na bránku 8:5 v prospech fínskeho mužstva.
15:33
Po úspešnom zákroku českého brankára Josefa Kořenára smerujeme do poslednej reklamnej prestávky v rámci úvodnej tretiny.
14:32
Fínsko dalo gól!
Skóre sa ale znova mení, keď po streleckom nahodení z ľavej strany od Hämeenahoa sa puk odrazil na ľavé krídlo, kde sa k dorážke dostal skórujúci ANTON LUNDELL! Fíni zvyšujú svoje vedenie na 2:0!
Asistencie: Lenni Hämeenaho, Urho Vaakanainen.
13:40
Sledujeme snahu dostať sa cez stredné pásmo, odkiaľ sa majú problém dostať do útoku predovšetkým hokejisti Česka.
11:42
Po strelenom góle hráme zatiaľ bez vážnejšej príležitosti, napriek tomu sa viac do útočnej tretiny tlačia Fíni.
10:10
Hra je v tomto momente prerušená, smerujeme do ďalšej reklamnej prestávky.
09:40
Aj po strelení úvodného presného zásahu pokračujú hokejisti Fínska vo svojej ofenzívnej snahe.
07:33
Fínsko dalo gól!
SAKARI MANNINEN otvára skóre dnešného zápasu, keď sa dostal k puku v priestore medzi kruhmi a presným zakončením do ľavého dolného rohu prekonáva Josefa Kořenára. Fínsko ide do vedenia 1:0!
Asistencia: Jesse Puljujärvi.
07:02
Puk smeruje do moci Josefa Kořenára, vhadzovať sa bude v útočnom pásme Suomi.
06:42
Zo samotnej blízkosti zakončoval Dominik Kubalík, po úspešnom zákroku Justusa Annunena ale smerujeme do prvej reklamnej prestávky dnešného zápasu.
05:19
Hrozil nebezpečný protiútok fínskeho tímu, teraz už ale puk smeruje za bránku Justusa Annunena.
03:56
Hra je prerušená, keď puk skončil v moci fínskeho brankára. Vhadzovať sa bude v útočnom pásme Česka.
01:59
Alscher zaviezol puk stredom do útočného pásma a prihral ho na ľavý mantinel Kubalíkovi. Ten puk okamžite posunul späť do slotu na Alschera, ktorý preveril pozornosť fínskeho brankára.
01:15
Granlund poslal puk do útočného pásma po pravom mantineli, za bránou ho však zachytili českí hráči a vyrážajú dopredu.
00:56
Do prvej väčšej príležitosti sa dostal Aleksander Barkov, no Kořenář si s jeho bekhendovým zakončením poradil.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Fínsko: Annunen (Korpisalo) – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä (A), Saarijärvi – Helenius, Barkov (C), Granlund (A) – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Puljujärvi, Aatu Räty, Manninen – Merelä, Björninen, Mäenalanen – Kuokkanen.
Česko: Kořenář (Pavlát) – Hronek (A), Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Ščotka, Galvas – Voženílek, Sedlák (A), Červenka (C) – Flek, Tomášek, Blümel – Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe vo štvrťfinále postaví Fínsko a Česko.
Výber Suomi má za sebou úspešnú skupinovú časť, keď do posledných minút v poslednom zápase bojoval o víťazstvo v skupine proti domácej reprezentácii, ktorá zdolala Fínsko ako prvá na tomto turnaji, ktoré dovtedy nestratilo ani bod. Naopak Česko sa v úvode prezentovalo zaváhaním so Slovinskom (2:3pp), následne si ale poradili s troma súpermi, vrátane Slovenska. Napriek tomu v posledných zápasoch nestačili Česi na Nórsko ani Kanadu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.
