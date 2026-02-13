    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    ONLINE: Fínsko - Švédsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)

    Sportnet|13. feb 2026 o 09:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Fínsko - Švédsko.

    Fínsko a Švédsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny B hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Fínsko - Švédsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina B)

    Olympijské Hry - muži Skupina B 2025/2026
    13.02.2026 o 12:10
    2. kolo
    Fínsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Švédsko
    Prenos
    Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Fínsko a Švédsko.

    Fíni vstúpili do turnaja nečakanou prehrou 1:4 so Slovenskom, hoci majú káder zložený výlučne z hráčov NHL. Po dvoch tretinách bol stav vyrovnaný, no záver im vôbec nevyšiel. Opierajú sa o silné mená ako brankár Juuse Saros, obranca Miro Heiskanen či útočníci Mikko Rantanen a Sebastian Aho. Otázkou zostáva, kedy dokážu svoju kvalitu naplno potvrdiť na ľade.

    Švédi pricestovali s mimoriadne silným výberom a turnaj odštartovali víťazstvom 5:2 nad Talianskom. Hoci duel nebol dlho jednoznačný, postupne prevzali kontrolu a potvrdili rolu favorita. Obranu vedú Victor Hedman a Erik Karlsson, ofenzívu ťahajú mená ako William Nylander či Mika Zibanejad. Tre Kronor tak patria medzi hlavných kandidátov na medailu.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - 13.2.2026

    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 16:40
    | Skupina A
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 21:10
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

