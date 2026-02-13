ONLINE: Fínsko - Švédsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)

Fínsko a Švédsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny B hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Olympijské Hry - muži Skupina B 2025/2026
13.02.2026 o 12:10
2. kolo
Fínsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švédsko
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Fínsko a Švédsko.
Fíni vstúpili do turnaja nečakanou prehrou 1:4 so Slovenskom, hoci majú káder zložený výlučne z hráčov NHL. Po dvoch tretinách bol stav vyrovnaný, no záver im vôbec nevyšiel. Opierajú sa o silné mená ako brankár Juuse Saros, obranca Miro Heiskanen či útočníci Mikko Rantanen a Sebastian Aho. Otázkou zostáva, kedy dokážu svoju kvalitu naplno potvrdiť na ľade.
Švédi pricestovali s mimoriadne silným výberom a turnaj odštartovali víťazstvom 5:2 nad Talianskom. Hoci duel nebol dlho jednoznačný, postupne prevzali kontrolu a potvrdili rolu favorita. Obranu vedú Victor Hedman a Erik Karlsson, ofenzívu ťahajú mená ako William Nylander či Mika Zibanejad. Tre Kronor tak patria medzi hlavných kandidátov na medailu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.
Tabuľka: Skupina B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Hokej na ZOH 2026 - 13.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
