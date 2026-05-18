    ONLINE: Fínsko - USA dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Fínsko - USA: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Fínsko - USA: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|18. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Fínsko - USA.

    Fínsko a USA dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    18.05.2026 o 16:20
    Fínsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    USA
    Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu skupiny A Majstrovstiev sveta v hokeji medzi Fínskom a USA.

    Fíni sú zatiaľ na šampionáte stopercentní, keď si poradili s Nemeckom 3:1 a naposledy aj s Maďarskom 4:1. Vďaka tomu momentálne vedú skupinu A.

    Američania začali prehrou 1:3 s domácim Švajčiarskom, no chuť si napravili včera, keď zdolali Veľkú Britániu 5:1.

    Podarí sa Fínom predĺžiť 100% bilanciu na turnaji alebo im ju prekazia Američania?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:20.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    2
    0
    0
    0
    9:4
    6
    2
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    3
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    4
    USAUSAUSA
    2
    1
    0
    0
    1
    6:4
    3
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    4:4
    3
    6
    NemeckoNemeckoGER
    2
    0
    0
    0
    2
    1:5
    0
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 18. mája

    Joj Šport
    18.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    18.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Samuel Hlavaj
    Samuel Hlavaj
    Lekár Slovákov priniesol dobré správy. Hlavaj je fit, proti Slovinsku môže nastúpiť
    dnes 14:27
