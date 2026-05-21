    ONLINE: Lotyšsko - Fínsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Lotyšsko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Lotyšsko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|21. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Lotyšsko - Fínsko.

    Lotyšsko a Fínsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    21.05.2026 o 16:20
    Lotyšsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Fínsko
    Prehľad
    Rozhodca: Borga, MacFarlane – Beresford, Schlegel.
    Prenos
    Kým favorizovaní Fíni zatiaľ na svetovom šampionáte nestratili ani bod a s výraznou ľahkosťou rozdrvili aj hokejistov USA, Lotyši nie sú po troch dueloch skupinovej časti dvakrát nadšení. Stretnutie s Nemeckom síce vyhrať zvládli, avšak v azda najkľúčovejšej konfrontácii s Rakúskom prehrali. Ich cesta do vyraďovacej fázy turnaja sa tak o niečo predĺžila. Za predpokladu, že Rakúsko svoje zvyšné duely zvládne adekvátne papierovým predpokladom, sú Lotyši vo veľmi ošemetnej situácii. Samozrejme, ideálne na tom zatiaľ nie sú ani Američania, avšak to už je iná šálka kávy. Pozície na štarte sú ale dané jednoznačne – Lotyši vstupujú do zápasu proti Fínsku ako outsider, ktorému by sa mimoriadne hodilo malé prekvapenie.
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Lotyšsko a Fínsko. Zápas sa začne o 16:20.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    4
    4
    0
    0
    0
    22:4
    12
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 21. mája

    Joj Šport
    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    21.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Graňák: Nemáme oveľa lepší tím než Nóri. Ramsayho štýl bol atraktívny, Országhov efektívny
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 14:30
