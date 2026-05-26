ONLINE: Švajčiarsko - Fínsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

Švajčiarsko a Fínsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.
ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
26.05.2026 o 20:20
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Fínsko
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe v rámci skupiny A postaví Švajčiarsko a Fínsko.
Skupina domáceho tímu vyvrcholí bitkou o prvé miesto, keď sú oba tímy jedinými mužstvami, ktoré prešli zatiaľ turnajom bez straty čo i len bodu. Švajčiari sa ale môžu pochváliť vo svojej skupine nie len najlepšou ofenzívnou (35g), ale aj taktiež najlepšou defenzívou (5g).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája
26.05. 12:20
26.05. 12:20
Nórsko
4 PP - 3
Dánsko
Fribourg BCF Arena
| Skupina A
26.05. 16:20
Maďarsko
1 - 8
Lotyšsko
Swiss Life Arena
| Skupina B
26.05. 16:20
Švédsko
4 - 2
Slovensko
Fribourg BCF Arena
| Skupina A
USA
4 - 1
Rakúsko
Swiss Life Arena
26.05. 20:20
| Skupina B
Česko
vs.
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 20:20
| Skupina A
Švajčiarsko
vs.
Fínsko
Swiss Life Arena