ONLINE: Fínsko - Taliansko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)

    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Fínsko - Taliansko.

    Fínsko a Taliansko dnes hrajú zápas v rámci skupiny B hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Fínsko - Taliansko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina B)

    Olympijské Hry - muži Skupina B 2025/2026
    14.02.2026 o 16:40
    3. kolo
    Fínsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Taliansko
    Prenos
    Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Fínsko a Taliansko

    Fíni vstúpili do turnaja prekvapivo, keď podľahli Slovensku 1:4, no vo svojom druhom zápase zdolali Švédsko 4:1. Dnešný duel bude pre nich šancou potvrdiť svoju kvalitu a získať ďalšie dôležité body.

    Taliani, ktorých trénuje bývalý fínski kouč Jukka Jalonen, majú skúseného lídra, ktorý s Fínskom získal zlaté medaily na majstrovstvách sveta a olympijských hrách. Napriek jeho taktike a vedení však Taliani zatiaľ prehrali oba zápasy – so Švédskom 2:5 a so Slovenskom 2:3.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:40.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - 14.2.2026

    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    3 - 4
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 16:40
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

