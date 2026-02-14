ONLINE: Fínsko - Taliansko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)

Fínsko a Taliansko dnes hrajú zápas v rámci skupiny B hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
ONLINE PRENOS: Fínsko - Taliansko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina B)
Olympijské Hry - muži Skupina B 2025/2026
14.02.2026 o 16:40
3. kolo
Fínsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Taliansko
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Fínsko a Taliansko
Fíni vstúpili do turnaja prekvapivo, keď podľahli Slovensku 1:4, no vo svojom druhom zápase zdolali Švédsko 4:1. Dnešný duel bude pre nich šancou potvrdiť svoju kvalitu a získať ďalšie dôležité body.
Taliani, ktorých trénuje bývalý fínski kouč Jukka Jalonen, majú skúseného lídra, ktorý s Fínskom získal zlaté medaily na majstrovstvách sveta a olympijských hrách. Napriek jeho taktike a vedení však Taliani zatiaľ prehrali oba zápasy – so Švédskom 2:5 a so Slovenskom 2:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:40.
Tabuľka: Skupina B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Hokej na ZOH 2026 - 14.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
