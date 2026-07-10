    Pocit sklamania je obrovský. Vinicius sa ospravedlnil fanúšikom za neúspech na MS

    Vinicius Junior
    Vinicius Junior (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. júl 2026 o 23:33
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    Budem bojovať za náš sen vrátiť sa na svetový vrchol, dodal.

    Brazílsky futbalista Vinicius Junior sa v piatok ospravedlnil fanúšikom za „obrovské sklamanie“ po vyradení reprezentácie na MS 2026.

    Päťnásobní svetoví šampióni prekvapujúco prehrali v osemfinále s Nórskom 1:2.

    „Viem, ako veľmi som sa pripravoval, ako veľmi som sa sústredil a ako veľmi som to chcel pre vás, pre moju rodinu. Pocit sklamania je obrovský,“ uviedol útočník Realu Madrid na sociálnej sieti Instagram.

    „Mali sme dostatočne silný tím na to, aby sme dokázali viac, ale nepodarilo sa nám to. Ospravedlňujem sa a budem bojovať za náš sen vrátiť sa na svetový vrchol.“

    Dvadsaťpäťročný Vinicius zaznamenal na turnaji štyri góly a jednu asistenciu.

    K príspevku pripojil čiernobielu fotografiu, na ktorej leží po prehre s Nórskom na trávniku. Brazília získala svoj posledný titul majstra sveta v roku 2002, pripomenula agentúra AFP.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Finále

    MS vo futbale 2026

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