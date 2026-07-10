Pocit sklamania je obrovský. Vinicius sa ospravedlnil fanúšikom za neúspech na MS

Brazílsky futbalista Vinicius Junior sa v piatok ospravedlnil fanúšikom za „obrovské sklamanie“ po vyradení reprezentácie na MS 2026.
Päťnásobní svetoví šampióni prekvapujúco prehrali v osemfinále s Nórskom 1:2.
„Viem, ako veľmi som sa pripravoval, ako veľmi som sa sústredil a ako veľmi som to chcel pre vás, pre moju rodinu. Pocit sklamania je obrovský,“ uviedol útočník Realu Madrid na sociálnej sieti Instagram.
„Mali sme dostatočne silný tím na to, aby sme dokázali viac, ale nepodarilo sa nám to. Ospravedlňujem sa a budem bojovať za náš sen vrátiť sa na svetový vrchol.“
Dvadsaťpäťročný Vinicius zaznamenal na turnaji štyri góly a jednu asistenciu.
K príspevku pripojil čiernobielu fotografiu, na ktorej leží po prehre s Nórskom na trávniku. Brazília získala svoj posledný titul majstra sveta v roku 2002, pripomenula agentúra AFP.
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