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    12.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
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    Švajčiarsko

    Veľmi to bolí, smúti tréner. Švajčiarom bude chýbať mladý talent aj vo štvrťfinále

    Johan Manzambi
    Johan Manzambi (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. júl 2026 o 21:25
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    Na tréningu si poranil koleno.

    Švajčiarskej futbalovej reprezentácii bude vo štvrťfinále MS 2026 proti obhajcovi titulu Argentíne opäť chýbať zranený stredopoliar Johan Manzambi.

    Tréner Murat Yakin potvrdil, že 20-ročný tvorca hry sa nestihol zotaviť zo zranenia kolena. Duel je na programe v noci na nedeľu o 3.00 SELČ.

    „Žiaľ, Johan nebude môcť hrať. Snažili sme sa ho dať do poriadku, ale zatiaľ to nie je možné,“ povedal Yakin na piatkovej tlačovej konferencii pred duelom v Kansas City.

    Manzambi prerušil tréning deň pred osemfinálovým zápasom s Kolumbiou pre zranenie kolena a chýbal pri postupe Švajčiarov po bezgólovej remíze a následnom jedenástkovom rozstrele. Budúca posila Newcastlu United strelila na turnaji tri góly. „Veľmi to bolí,“ priznal Yakin.

    Johan Manzambi
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    Kapitán Granit Xhaka napriek tomu verí, že Švajčiari môžu favorita zaskočiť. „Som hrdý, že som ako kapitán doviedol Švajčiarsko do prvého štvrťfinále majstrovstiev sveta od domáceho šampionátu v roku 1954.

    Neprišli sme sem však len preto, aby sme boli vo štvrťfinále, chceme urobiť aj ďalší krok,“ vyhlásil Xhaka.

    Sebavedomie podľa neho tímu dodal výkon proti Kolumbii. „Ak opäť ukážeme takú súdržnosť, môžeme prekvapiť aj Argentínu,“ dodal podľa DPA.

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Johan Manzambi
    Johan Manzambi
    Veľmi to bolí, smúti tréner. Švajčiarom bude chýbať mladý talent aj vo štvrťfinále
    dnes 21:25
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Johan Manzambi
    Johan Manzambi
    Veľmi to bolí, smúti tréner. Švajčiarom bude chýbať mladý talent aj vo štvrťfinále
    dnes 21:25
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