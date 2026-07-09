Mbappého vôbec nemrzela nepremená penalta. S Dembélém potiahli Francúzov do semifinále

MS vo futbale 2026 - štvrťfinále
Francúzsko - Maroko 2:0 (0:0)
Góly: 60. Mbappe, 66. Dembele.
Rozhodcovia: Tello – Belatti, Chade (Arg.), ŽK: Diop (Maroko)
Diváci: 63.811
Francúzsko: Maignan – Kounde (87. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne – M. Kone (71. Zaire-Emery), Rabiot – Dembele, Olise, Doue (77. Barcola) – Mbappe (77. Mateta)
Maroko: Bounou – Hakimi, Diop, Salah-Eddine (74. El Ouahdi), Mazraoui – Bouaddi (62. Amrabat), El Aynaoui – Talbi (85. Sbai), Ounahi, El Khannous (62. Rahimi) – B. Diaz (74. Yassine)
Futbalisti Francúzska sú prví semifinalisti prebiehajúcich majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade.
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Úradujúci vicemajstri sveta zvíťazili vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase vo Foxborough nad Marokom 2:0. Triumf „Les Bleus“ zariadili gólmi Kylian Mbappe a Ousmane Dembele.
Mbappe strelil už svoj ôsmy gól na prebiehajúcom turnaji, čím sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal Argentínčanovi Lionelovi Messimu.
Dvadsaťsedemročný francúzsky útočník má na tomto fóre na konte už 20 presných zásahov, ktoré zaznamenal v rovnakom počte duelov. Messi nastrieľal na svetových šampionátoch 21 gólov, čo je historické maximum na MS.
VIDEO: Oba góly Francúzska
„Les Bleus“ čaká tretia účasť medzi kvartetom najlepších na svetovom šampionáte za sebou. Pred štyrmi rokmi v Katare podľahli vo finále Argentíne, v roku 2018 sa radovali z druhého titulu majstrov sveta po triumfe nad Chorvátskom.
Francúzi sa v semifinále stretnú v utorok 14. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone s víťazom zápasu Španielsko - Belgicko.
Maročania pôsobili vo štvrťfinále odovzdane. Ich maximom zostalo umiestnenie z MS 2022, kde obsadili 4. miesto.
Zverenci trénera Mohameda Ouahbiho prehrali v riadnom hracom čase súťažného zápasu po prvý raz od 10. augusta minulého roka.
Po prehre s Keňou (0:1) na Africkom pohári národov ťahali 34-zápasovú sériu bez prehry. Maročania boli opäť najlepším zástupcom afrického kontinentu na MS.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Priebeh zápasu Francúzsko - Maroko
I. polčas:
Francúzi boli od úvodu aktívnejší a dostávali Maročanov pod tlak. Vo štvrtej minúte sa na malom priestore uvoľnil Mbappe, ktorý strelou natiahol brankára Bounoua.
Ten bol v permanencii o pár sekúnd neskôr, keď musel zneškodniť hlavičku Upamecana z vnútra malého „vápna“. Dôležitý moment prišiel v 25. minúte, keď Mazraoui fauloval v šestnástke Mbappeho.
Ten mal na kopačke ôsmy gól na šampionáte a jubilejný dvadsiaty na záverečných turnajoch MS, ale penaltu kopol veľmi zle a Bounouovi stačilo vystihnúť smer strely a pokus zneškodnil.
Marocký brankár predviedol svoju kvalitu aj v 35. minúte, keď sa na neho rútil Doue. Aj tento minisúboj vyšiel lepšie pre Maročana, ktorý vyrazil strelu francúzskeho krídelníka.
V nadstavenom čase prvého polčasu bol blízko ku gólu aj obranca Digne. Ľavačkou spoza šestnástky napálil loptu do brvna.
II. polčas:
Prvá štvrťhodina po zmene strán priniesla hluchšiu časť hry. „Les Bleus“ však dokázali uspať súpera a po hodine udreli.
Nepremenenú penaltu odčinil Mbappe, ktorý spoza šestnástky obaľovačkou nedal šancu Bounouvi a vyrovnal v tabuľke strelcov na prebiehajúcom šampionáte argentínsku hviezdu Messiho.
Maročania potrebovali zabrať smerom do ofenzívy, v ktorej boli prakticky neviditeľní. Francúzi sa však na nič nespoliehali a nepoľavili. Výrazne sa priblížili k bránam semifinále v 66. minúte, keď im dala obrana súpera priveľa priestoru.
Využil to Dembele, ktorý prekonal Bounoua po asistencii Mbappeho a zaznamenal piaty presný zásah na turnaji. Mbappe v 77. minúte v stretnutí dohral, keď na stredovej čiare ľahol na trávnik a signalizoval zdravotné problémy.
Marocký tím už sa nedokázal zmobilizovať a po záverečnom hvizde tak mohli Francúzi oslavovať postup do semifinále.