Jazda londýskeho hrdinu je na konci. Zvereva čaká vo Wimbledone premiérové finále

Wimbledon 2026
muži - semifinále:
Arthur Fery (V. Brit.) -Alexander Zverev (Nem.-2) 6:7 (0), 2:6, 4:6
Nemecký tenista Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Šampión Roland Garros zdolal v semifinále v pozícii nasadenej dvojky domáceho Brita Arthura Feryho 7:6 (0), 6:2, 6:4.
V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi obhajcom trofeje Talianom Jannikom Sinnerom a Srbom Novakom Djokovičom.
Zverev v prvom sete proti Ferymu nevyužil vedenie 3:1, v tajbrejku však dominoval, keď súperovi nedovolil uhrať ani jedinú loptičku.
Druhé dejstvo bolo jasne v réžii zlatého olympijského medailistu z OH 2020 v Tokiu, ktorý dvakrát prelomil Feryho podanie. Zverev výborne servoval a vychádzali mu aj returny.
V treťom sete za stavu 2:2 opäť zobral Ferymu servis a zápas už dotiahol do víťazného konca. V jeho priebehu nečelil ani jednému brejkbalu. Fery napriek prehre dosiahol na tráve All England Clubu životný úspech.