    Jazda londýskeho hrdinu je na konci. Zvereva čaká vo Wimbledone premiérové finále

    Alexander Zverev
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    Alexander Zverev (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. júl 2026 o 16:58
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    Nemecký favorit zvíťazil v troch setoch.

    Wimbledon 2026

    muži - semifinále:

    Arthur Fery (V. Brit.) -Alexander Zverev (Nem.-2) 6:7 (0), 2:6, 4:6

    Nemecký tenista Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Šampión Roland Garros zdolal v semifinále v pozícii nasadenej dvojky domáceho Brita Arthura Feryho 7:6 (0), 6:2, 6:4.

    V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi obhajcom trofeje Talianom Jannikom Sinnerom a Srbom Novakom Djokovičom.

    Fotogaléria zo zápasu Arthur Fery - Alexander Zverev na Wimbledone 2026 (semifinále)
    Arthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone
    Nemecký tenista Alexander Zverev (vpravo) a britský tenista Arthur Fery si podávajú ruky po skončení semifinálového zápasu
    Britský tenista Arthur Fery odvracia úder Nemca Alexandra Zvereva v semifinálovom zápase mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
    Nemecký tenista Alexander Zverev podáva proti Britovi Arthurovi Ferymu v semifinálovom zápase mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
    19 fotografií
    Britský tenista Arthur Fery odvracia úder Nemca Alexandra Zvereva v semifinálovom zápase mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.Nemecký tenista Alexander Zverev reaguje v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.Arthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneArthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev sa raduje z výhry v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneArthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev sa raduje z výhry v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev reaguje po výhre v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneArthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneArthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo WimbledoneArthur Fery v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo WimbledoneNemecký tenista Alexander Zverev v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Britovi Arthurovi Ferymu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone

    Zverev v prvom sete proti Ferymu nevyužil vedenie 3:1, v tajbrejku však dominoval, keď súperovi nedovolil uhrať ani jedinú loptičku.

    Druhé dejstvo bolo jasne v réžii zlatého olympijského medailistu z OH 2020 v Tokiu, ktorý dvakrát prelomil Feryho podanie. Zverev výborne servoval a vychádzali mu aj returny.

    V treťom sete za stavu 2:2 opäť zobral Ferymu servis a zápas už dotiahol do víťazného konca. V jeho priebehu nečelil ani jednému brejkbalu. Fery napriek prehre dosiahol na tráve All England Clubu životný úspech.

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev
    Jazda londýskeho hrdinu je na konci. Zvereva čaká vo Wimbledone premiérové finále
    dnes 16:58
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