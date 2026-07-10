    10.07.2026 13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
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    rovinatý
    Koniec
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    Dúfam, že som to ešte stihol, plakal víťaz v cieli. Triumf na Tour venoval mužovi, ktorý umiera

    Belgičan Tim Merlier oslavuje víťazstvo v 7. etape Tour de France 2026.
    Fotogaléria (34)
    Belgičan Tim Merlier oslavuje víťazstvo v 7. etape Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|10. júl 2026 o 20:00
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    Tim Merlier zvíťazil v druhej rovinatej etape Tour de France 2026.

    10. júl 2019. Peter Sagan sa po 175 kilometroch a takmer štyroch hodinách na bicykli dvíha zo sedla a začína špurtovať do cieľa. Z hlúčika najrýchlejších pretekárov prichádza do cieľa na prvom mieste. 

    Najskôr rozpaží ruky, potom napodobní pózu komiksového superhrdinu Hulka, ktorého symbolizovala zelená farba. 

    Zelená sa dlhé roky spájala aj so Saganom, ktorý vďaka siedmim triumfom v bodovacej súťaži Tour de France obliekal zelený dres častejšie než ktokoľvek iný. 

    Na deň presne pred siedmimi rokmi vyhral poslednú z dvanástich etáp na najslávnejších pretekoch. Z víťazstva sa radoval po hromadnom dojazde balíka. 

    Rovnaký scenár sa zopakoval aj v piatok v Bordeaux. Záverečný šprint 7. etapy ovládol Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step

    Nie je nič lepšie, ako byť v úniku

    V stredajšej 5. etape, ktorá bola doteraz jediná rovinatá, sa od prvých metrov dostal do úniku Francúz Baptiste Veistroffer. 

    Sám pred pelotónom vydržal 3 hodiny a 144 kilometrov. 

    Za neúnavnú prácu počas celého dňa bol odmenený cenou pre najbojovnejšieho jazdca etapy a tiež mu na sociálnej sieti Instagram pribudlo viac ako 6-tisíc sledovateľov. 

    Hoci to nie je toľko, čo nazbieral po prvom zápase na MS vo futbale brankár Kapverd Vozinha, v súčasnej dobe, kedy tímy bojujú o každého jedného sponzora, je podobná pozornosť určite veľmi vítaná.

    Veistroffer sa rozhodol svoju jazdu v úniku zopakovať aj v 7. etape. „Nie je nič lepšie, ako byť v úniku na najslávnejších pretekoch. Určite to skúsim ešte raz," povedal pred štartom. 

    K Veistrofferovi sa tentoraz pripojil aj český pretekár tímu Caja Rural Jakub Otruba. 

    Český cyklista Jakub Otruba (vpravo) a Francúz Baptiste Veistroffer počas 7. etapy Tour de France 2026.
    Český cyklista Jakub Otruba (vpravo) a Francúz Baptiste Veistroffer počas 7. etapy Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    Dvojica vydržala v pokojnej etape na čele dlhých 157 kilometrov. Na úspech v etape ale nemali šancu pomyslieť, pelotón ich v závere poľahky pohltil. 

    Veistroffer si opäť odniesol cenu pre najbojovnejšieho jazdca etapy a ďalšie dve tisícky sledovateľov na Instagrame. 

    Pekné spomienky nestačia

    Mesto Bordeaux hostilo finále etapy už 82. krát. Po Paríži, kde ikonické preteky končia, je to druhé najnavštevovanejšie mesto Tour. 

    Odohralo sa tu množstvo nezabudnuteľných šprintérskych súbojov a na zozname víťazov figurujú mená ako Mark Cavendish, Tom Steels či Erik Zabel.

    Fotogaléria zo 7. etapy na Tour de France 2026
    Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026
    Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026
    Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026
    7. etapa Tour de France 2026
    34 fotografií
    Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Český cyklista Jakub Otruba (vpravo) a Francúz Baptiste Veistroffer počas 7. etapy (175.1km) cyklistických pretekov Tour de FranceSlovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra počas 7. etapy (175.1km) cyklistických pretekov Tour de FranceSlovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra počas 7. etapy (175.1km) cyklistických pretekov Tour de FranceSlovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra počas 7. etapy (175.1km) cyklistických pretekov Tour de France7. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 2026Tom Pidcock v 7. etape Tour de France 2026Michael Valgren v 7. etape Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 2026Paul Seixas v 7. etape Tour de France 20267. etapa Tour de France 2026Tadej Pogacar a Isaac Del Toro v 7. etape Tour de France 20267. etapa Tour de France 2026Tadej Pogacar v 7. etape Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026 Ľudia sledujú cyklistov počas 7. etapy (175.1km) cyklistických pretekov Tour de France z Hagetmau do mesta BordeauxCyklisti počas 7. etapy (175.km) cyklistických pretekov Tour de France z Hagetmau do mesta Bordeaux

    Posledným víťazom v Bordeaux bol belgický pretekár Jasper Philipsen. V roku 2023 tu zviedol tesný súboj s Cavendishom, ktorý mal na dosah prekonanie rekordu v počte celkových etapových víťazstiev, no napokon skončil len druhý.

    O rok neskôr sa mu to napokon podarilo v Saint-Vulbas, kde získal historické 35. prvenstva Tour.

    Philipsen bol najväčším favoritom aj v tohtoročnom dojazde. „Ten cieľ poznám a mám naň pekné spomienky," vravel v stredu po tom, čo mu záverečný šprint nevyšiel. Finišoval až na 5. mieste. Dodal, že jednoducho nemal dobré nohy. 

    A tie nakoniec nemal ani v piatok. Hoci mu tímový kolega Mathieu van der Poel pripravil takmer ideálnu pozíciu, v samotnom závere mu došli sily a skončil opäť piaty. 

    V cieli nehľadal výhovorky. „Takto to jednoducho nemalo vyzerať a moje nohy mali fungovať úplne inak," povedal frustrovaný víťaz zeleného dresu z roku 2023. 

    „Spolupráca s tímom bola naozaj výborná. Každý odviedol maximum a ako tím sme podali skvelý výkon, takže z tohto pohľadu som veľmi spokojný. Sklamaný som však zo svojich nôh a svojho špurtu."

    Merlier: Muž, ktorý ma vozil na preteky, umiera

    Naopak, Merlier čakal na správny čas až do posledných 150 metrov, potom našiel kľúčovú medzeru medzi pretekármi a na cieľovej páske bol prvý. 

    „Jasper Philipsen proste nemal nohy. Mal to rozbehnuté dokonale, ale Merlier bol omnoho rýchlejší. Philipsen sa tam lakťoval s Gaviriom, čo ho spomalilo, ale Merlier tam doslova priletel v správnu chvíľu. Znovu slávil úspech ten jeho pokoj a inštinkt, ktorý má," hodnotil záver Štěpan Straka, komentátor Eurosportu.

    Výsledky - 7. etapa (Hagetmau – Bordeaux, 175,1 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    3:44:20 h

    2.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    + 0 s

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    + 0 s

    5.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin – Premier Tech

    + 0 s

    6.

    DEU

    Phil Bauhaus

    Bahrain Victorious

    + 0 s

    7.

    NLD

    Huub Artz

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    8.

    FRA

    Dorian Godon

    Netcompany Ineos

    + 0 s

    9.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl – Trek

    + 0 s

    10.

    BEL

    Tom van Asbroeck

    NSN Cycling

    + 0 s

    Tridsaťtriročný Merlier sa radoval zo štvrtej výhry na Tour de France.

    „Bože," vydýchol si v bezprostrednej reakcii. „Ani neviem, odkiaľ som vlastne začal šprintovať. Bol to poriadny chaos, kým som sa dostal do správnej pozície.“

    „Pred štartom Tour mi tréner povedal, že si na plecia beriem príliš veľa tlaku. Tak som ho teraz zhodil," vysvetlil netradičnú oslavu. 

    „Toto je moja tretia Tour de France a zakaždým, keď som sa zúčastnil, som vyhral aspoň jednu etapu (jednu v roku 2021, dve v roku 2025 a dnešnú). Som na to veľmi hrdý."

    Merlierovi sa počas rozhovoru pre prítomné médiá stiahlo hrdlo a do očí sa mu tisli slzy. 

    „Toto víťazstvo pre mňa veľa znamená. Aj preto, že muž, ktorý mňa aj môjho brata od našich dvanástich rokov vozil na preteky, zomiera. Toto víťazstvo patrí jemu a dúfam, že ho ešte stihol vidieť,“ povedal dojatý.

    Merlier hovoril o Bertrandovi De Keyzerovi, ktorý ho pozná prakticky od jeho cyklistických začiatkov. 

    „Od jeho dvanástich do osemnástich rokov som ho vozil úplne všade – na preteky, k lekárom aj k mechanikom. V mládežníckych kategóriách síce nevyhrával, ale takmer vždy končil v najlepšej päťke. V šprintoch akoby ešte spal na bicykli. 

    Medzitým však medzi elitou vyrástol na veľkého jazdca. Dvakrát sa stal belgickým majstrom, potom aj majstrom Európy. Chýba mu už len titul majstra sveta. Verím, že v roku 2028 v Spojených arabských emirátoch bude mať veľkú šancu ho získať," hovoril De Keyzer v minulosti pre belgické noviny Het Nieuwsblad. 

    Kto bojuje o zelený dres? 

    Vlani sa víťaz Tour de France Tadej Pogačar priblížil k zisku zeleného dresu na rozdiel 78 bodov a dlhý čas to vyzeralo, že by mohol zosadiť z trónu neskoršieho víťaza Jonathana Milana. 

    Pre organizátorov Tour to však bol varovný signál. 

    Chcú totiž, aby zelený dres získal najrýchlejší pretekár, nie ten, ktorý dokáže vyhrávať takmer v každej etape s výnimkou rovinatých. 

    Reagovali preto okamžitými zmenami v bodovacej súťaži. Po novom víťaz očakávaných piatich šprintérskych etáp získa 70 bodov namiesto doterajších 50.

    Zvýšila sa aj hodnota na šprintérskych prémiách, ktoré budú po novom odmeňované 25 bodmi namiesto 20.

    Sagan, ktorého sme spomínali v úvode, drží rekord v počte získaných zelených dresov. V zbierke ich má sedem, a nebyť vylúčenia v roku 2017 po súboji s Cavendishom, zrejme by ich získal osem. 

    Jeho rekord však zostane v platnosti ešte dlhé obdobie. Zo stále aktívnych cyklistov nikto nezískal zelený dres viac ako raz. 

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    Lídrom bodovacej súťaže je po 7. etape Mads Pedersen (Lidl-Trek) s 204 bodmi. 

    Dánsky pretekár nepatrí medzi najrýchlejších mužov pelotónu, a tak jeho taktika na udržanie si zeleného dresu je podobná, akú mal v minulosti aj Sagan: dostať sa do únikov, zbierať body na šprintérskych prémiách, bodovať v kopcovitých etapách a v rovinatých strácať čo najmenej.

    Mads Pedersen v zelenom drese pre lídra bodovej súťaže na Tour de France 2026.
    Mads Pedersen v zelenom drese pre lídra bodovej súťaže na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    V prvých dvoch hromadných dojazdoch Pedersen odolal, finišoval na siedmom a deviatom mieste. 

    Do kariet mu nahráva aj fakt, že už dva šprintérske dojazdy si rozdelili dvaja víťazi.

    Na druhom mieste je so stratou 59 bodov Biniam Girmay, víťaz zeleného dresu z roku 2024, ktorý je v úvode zatiaľ jediným vyzývateľom Pedersena. 

    Najväčšie šprintérske esá majú pred sebou ešte tri rovinaté dojazdy. Favoriti, ktorí môžu ešte zvrátiť súboj o zelený dres, sú hlavne Merlier, Philipsen, víťaz 5. etapy Olav Kooij a mladý Nemec Max Kanter. 

    Najrýchlejší muži pelotónu si súboj na cieľovej páske zopakujú aj v sobotu. Pelotón čaká 180 kilometrov dlhá rovinatá etapa z Périgueux do Bergeracu.

    Celkové poradie po 7. etape

    Žltý dres:

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    24:56:17 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 2:42 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 3:27 min

    4.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 3:30 min

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 3:34 min

    6.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 3:55 min

    7.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:00 min

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 4:21 min

    9.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 4:57 min

    10.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    + 7:10 min

    Zelený dres:

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    204 b

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    145 b

    3.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    140 b

    4.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    134 b

    5.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    126 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    75 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    73 b

    8.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    70 b

    9.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    64 b

    10.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    61 b

    Bodkovaný dres:

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    28 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    19 b

    3.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    4.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    13 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    12 b

    6.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    10 b

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    10 b

    8.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    10 b

    9.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    9 b

    10.

    ESP

    Raúl García Pierna

    Movistar

    7 b

    Biely dres:

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    24:59:44 h

    2.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 7 s

    3.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 28 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 54 s

    5.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    + 3:43 min

    6.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 7:19 min

    7.

    BEL

    Lennert van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 7:24 min

    8.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 7:59 min

    9.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 9:57 min

    10.

    ITA

    Antonio Tiberi

    Bahrain Victorious

    + 23:36 min


    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    11.07.2026
    13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    rovinatý
    rovinatý
    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý

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