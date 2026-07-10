Dúfam, že som to ešte stihol, plakal víťaz v cieli. Triumf na Tour venoval mužovi, ktorý umiera

10. júl 2019. Peter Sagan sa po 175 kilometroch a takmer štyroch hodinách na bicykli dvíha zo sedla a začína špurtovať do cieľa. Z hlúčika najrýchlejších pretekárov prichádza do cieľa na prvom mieste.
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Najskôr rozpaží ruky, potom napodobní pózu komiksového superhrdinu Hulka, ktorého symbolizovala zelená farba.
Zelená sa dlhé roky spájala aj so Saganom, ktorý vďaka siedmim triumfom v bodovacej súťaži Tour de France obliekal zelený dres častejšie než ktokoľvek iný.
Na deň presne pred siedmimi rokmi vyhral poslednú z dvanástich etáp na najslávnejších pretekoch. Z víťazstva sa radoval po hromadnom dojazde balíka.
Rovnaký scenár sa zopakoval aj v piatok v Bordeaux. Záverečný šprint 7. etapy ovládol Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step.
Nie je nič lepšie, ako byť v úniku
V stredajšej 5. etape, ktorá bola doteraz jediná rovinatá, sa od prvých metrov dostal do úniku Francúz Baptiste Veistroffer.
Sám pred pelotónom vydržal 3 hodiny a 144 kilometrov.
Za neúnavnú prácu počas celého dňa bol odmenený cenou pre najbojovnejšieho jazdca etapy a tiež mu na sociálnej sieti Instagram pribudlo viac ako 6-tisíc sledovateľov.
Hoci to nie je toľko, čo nazbieral po prvom zápase na MS vo futbale brankár Kapverd Vozinha, v súčasnej dobe, kedy tímy bojujú o každého jedného sponzora, je podobná pozornosť určite veľmi vítaná.
Veistroffer sa rozhodol svoju jazdu v úniku zopakovať aj v 7. etape. „Nie je nič lepšie, ako byť v úniku na najslávnejších pretekoch. Určite to skúsim ešte raz," povedal pred štartom.
K Veistrofferovi sa tentoraz pripojil aj český pretekár tímu Caja Rural Jakub Otruba.
Dvojica vydržala v pokojnej etape na čele dlhých 157 kilometrov. Na úspech v etape ale nemali šancu pomyslieť, pelotón ich v závere poľahky pohltil.
Veistroffer si opäť odniesol cenu pre najbojovnejšieho jazdca etapy a ďalšie dve tisícky sledovateľov na Instagrame.
Pekné spomienky nestačia
Mesto Bordeaux hostilo finále etapy už 82. krát. Po Paríži, kde ikonické preteky končia, je to druhé najnavštevovanejšie mesto Tour.
Odohralo sa tu množstvo nezabudnuteľných šprintérskych súbojov a na zozname víťazov figurujú mená ako Mark Cavendish, Tom Steels či Erik Zabel.
Posledným víťazom v Bordeaux bol belgický pretekár Jasper Philipsen. V roku 2023 tu zviedol tesný súboj s Cavendishom, ktorý mal na dosah prekonanie rekordu v počte celkových etapových víťazstiev, no napokon skončil len druhý.
O rok neskôr sa mu to napokon podarilo v Saint-Vulbas, kde získal historické 35. prvenstva Tour.
Philipsen bol najväčším favoritom aj v tohtoročnom dojazde. „Ten cieľ poznám a mám naň pekné spomienky," vravel v stredu po tom, čo mu záverečný šprint nevyšiel. Finišoval až na 5. mieste. Dodal, že jednoducho nemal dobré nohy.
A tie nakoniec nemal ani v piatok. Hoci mu tímový kolega Mathieu van der Poel pripravil takmer ideálnu pozíciu, v samotnom závere mu došli sily a skončil opäť piaty.
V cieli nehľadal výhovorky. „Takto to jednoducho nemalo vyzerať a moje nohy mali fungovať úplne inak," povedal frustrovaný víťaz zeleného dresu z roku 2023.
„Spolupráca s tímom bola naozaj výborná. Každý odviedol maximum a ako tím sme podali skvelý výkon, takže z tohto pohľadu som veľmi spokojný. Sklamaný som však zo svojich nôh a svojho špurtu."
Merlier: Muž, ktorý ma vozil na preteky, umiera
Naopak, Merlier čakal na správny čas až do posledných 150 metrov, potom našiel kľúčovú medzeru medzi pretekármi a na cieľovej páske bol prvý.
„Jasper Philipsen proste nemal nohy. Mal to rozbehnuté dokonale, ale Merlier bol omnoho rýchlejší. Philipsen sa tam lakťoval s Gaviriom, čo ho spomalilo, ale Merlier tam doslova priletel v správnu chvíľu. Znovu slávil úspech ten jeho pokoj a inštinkt, ktorý má," hodnotil záver Štěpan Straka, komentátor Eurosportu.
Výsledky - 7. etapa (Hagetmau – Bordeaux, 175,1 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
3:44:20 h
2.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
+ 0 s
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
+ 0 s
4.
Max Kanter
XDS Astana
+ 0 s
5.
Jasper Philipsen
Alpecin – Premier Tech
+ 0 s
6.
Phil Bauhaus
Bahrain Victorious
+ 0 s
7.
Huub Artz
Lotto Intermarché
+ 0 s
8.
Dorian Godon
Netcompany Ineos
+ 0 s
9.
Mads Pedersen
Lidl – Trek
+ 0 s
10.
Tom van Asbroeck
NSN Cycling
+ 0 s
Tridsaťtriročný Merlier sa radoval zo štvrtej výhry na Tour de France.
„Bože," vydýchol si v bezprostrednej reakcii. „Ani neviem, odkiaľ som vlastne začal šprintovať. Bol to poriadny chaos, kým som sa dostal do správnej pozície.“
„Pred štartom Tour mi tréner povedal, že si na plecia beriem príliš veľa tlaku. Tak som ho teraz zhodil," vysvetlil netradičnú oslavu.
„Toto je moja tretia Tour de France a zakaždým, keď som sa zúčastnil, som vyhral aspoň jednu etapu (jednu v roku 2021, dve v roku 2025 a dnešnú). Som na to veľmi hrdý."
Merlierovi sa počas rozhovoru pre prítomné médiá stiahlo hrdlo a do očí sa mu tisli slzy.
„Toto víťazstvo pre mňa veľa znamená. Aj preto, že muž, ktorý mňa aj môjho brata od našich dvanástich rokov vozil na preteky, zomiera. Toto víťazstvo patrí jemu a dúfam, že ho ešte stihol vidieť,“ povedal dojatý.
Merlier hovoril o Bertrandovi De Keyzerovi, ktorý ho pozná prakticky od jeho cyklistických začiatkov.
„Od jeho dvanástich do osemnástich rokov som ho vozil úplne všade – na preteky, k lekárom aj k mechanikom. V mládežníckych kategóriách síce nevyhrával, ale takmer vždy končil v najlepšej päťke. V šprintoch akoby ešte spal na bicykli.
Medzitým však medzi elitou vyrástol na veľkého jazdca. Dvakrát sa stal belgickým majstrom, potom aj majstrom Európy. Chýba mu už len titul majstra sveta. Verím, že v roku 2028 v Spojených arabských emirátoch bude mať veľkú šancu ho získať," hovoril De Keyzer v minulosti pre belgické noviny Het Nieuwsblad.
Kto bojuje o zelený dres?
Vlani sa víťaz Tour de France Tadej Pogačar priblížil k zisku zeleného dresu na rozdiel 78 bodov a dlhý čas to vyzeralo, že by mohol zosadiť z trónu neskoršieho víťaza Jonathana Milana.
Pre organizátorov Tour to však bol varovný signál.
Chcú totiž, aby zelený dres získal najrýchlejší pretekár, nie ten, ktorý dokáže vyhrávať takmer v každej etape s výnimkou rovinatých.
Reagovali preto okamžitými zmenami v bodovacej súťaži. Po novom víťaz očakávaných piatich šprintérskych etáp získa 70 bodov namiesto doterajších 50.
Zvýšila sa aj hodnota na šprintérskych prémiách, ktoré budú po novom odmeňované 25 bodmi namiesto 20.
Sagan, ktorého sme spomínali v úvode, drží rekord v počte získaných zelených dresov. V zbierke ich má sedem, a nebyť vylúčenia v roku 2017 po súboji s Cavendishom, zrejme by ich získal osem.
Jeho rekord však zostane v platnosti ešte dlhé obdobie. Zo stále aktívnych cyklistov nikto nezískal zelený dres viac ako raz.
Lídrom bodovacej súťaže je po 7. etape Mads Pedersen (Lidl-Trek) s 204 bodmi.
Dánsky pretekár nepatrí medzi najrýchlejších mužov pelotónu, a tak jeho taktika na udržanie si zeleného dresu je podobná, akú mal v minulosti aj Sagan: dostať sa do únikov, zbierať body na šprintérskych prémiách, bodovať v kopcovitých etapách a v rovinatých strácať čo najmenej.
V prvých dvoch hromadných dojazdoch Pedersen odolal, finišoval na siedmom a deviatom mieste.
Do kariet mu nahráva aj fakt, že už dva šprintérske dojazdy si rozdelili dvaja víťazi.
Na druhom mieste je so stratou 59 bodov Biniam Girmay, víťaz zeleného dresu z roku 2024, ktorý je v úvode zatiaľ jediným vyzývateľom Pedersena.
Najväčšie šprintérske esá majú pred sebou ešte tri rovinaté dojazdy. Favoriti, ktorí môžu ešte zvrátiť súboj o zelený dres, sú hlavne Merlier, Philipsen, víťaz 5. etapy Olav Kooij a mladý Nemec Max Kanter.
Najrýchlejší muži pelotónu si súboj na cieľovej páske zopakujú aj v sobotu. Pelotón čaká 180 kilometrov dlhá rovinatá etapa z Périgueux do Bergeracu.
Celkové poradie po 7. etape
Žltý dres:
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
24:56:17 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 2:42 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 3:27 min
4.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 3:30 min
5.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 3:34 min
6.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 3:55 min
7.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:00 min
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 4:21 min
9.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 4:57 min
10.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
+ 7:10 min
Zelený dres:
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
204 b
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
145 b
3.
Max Kanter
XDS Astana
140 b
4.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
134 b
5.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
126 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
75 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
73 b
8.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
70 b
9.
Anthony Turgis
TotalEnergies
64 b
10.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
61 b
Bodkovaný dres:
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
28 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
19 b
3.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
4.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
13 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
12 b
6.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
10 b
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
10 b
8.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
10 b
9.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
9 b
10.
Raúl García Pierna
Movistar
7 b
Biely dres:
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
24:59:44 h
2.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 7 s
3.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 28 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 54 s
5.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
+ 3:43 min
6.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 7:19 min
7.
Lennert van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 7:24 min
8.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 7:59 min
9.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 9:57 min
10.
Antonio Tiberi
Bahrain Victorious
+ 23:36 min