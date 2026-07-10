Rekordná séria sa skončila. Brankár Španielska na šampionáte inkasoval prvý gól

Rekordná séria bez inkasovaného gólu na majstrovstvách sveta v podaní španielskeho brankára Unaia Simona sa skončila vo štvrťfinále.
Jeho nepriestrelnosť na svetových šampionátoch trvala 649 minút, keď ho v 41. minúte zápasu s Belgickom prekonal Charles De Ketelaere a vyrovnal na 1:1.
Španielsko bolo dovtedy jediným tímom turnaja v USA, Kanade a Mexiku, ktoré ešte neinkasovalo.
Simon už v šestnásťfinále proti Rakúsku prekonal dovtedajší rekord Taliana Waltera Zengu. Ten na domácich MS 1990 neinkasoval 517 minút od úvodného stretnutia až do semifinále.
Simonova séria sa začala ešte na majstrovstvách sveta 2022 v Katare, keď ho v záverečnom zápase skupinovej fázy proti Japonsku prekonal v 51. minúte Ao Tanaka.
Následné vyradenie Španielska v osemfinále s Marokom prišlo po bezgólovej remíze až v jedenástkovom rozstrele.
Na aktuálnom svetovom šampionáte udržal čisté konto proti Kapverdám (0:0), Saudskej Arábii (4:0), Uruguaju (1:0), Rakúsku (3:0) aj Portugalsku (1:0), pripomenula agentúra DPA.
Výsledky Španielska na MS vo futbale 2026
| Skupina H | Matchday 5
| Skupina H | Matchday 11
| Skupina H | Matchday 16
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Semifinále