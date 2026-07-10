Dominantný Sinner kráča za obhajobou titulu. Djokovičovi nedovolil ani jeden brejk

Wimbledon 2026
muži - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Novak Djokovič (Srb.-7) 6:4, 6:4, 6:4
Taliansky tenista Jannik Sinner sa prebojoval do finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený hráč v semifinále zdolal Srba Novaka Djokoviča hladko trikrát 6:4.
Obhajca titulu vo finále vyzve Nemca Alexandra Zvereva a bude bojovať o svoju piatu trofej z podujatí veľkej štvorky.
Sinner bol na wimbledonskom centri od začiatku zápasu lepší v medzihre, dokázal Djokoviča pretlačiť v dlhých výmenách od základnej čiary.
Za stavu 3:3 síce nevyužil prvý brejkbal, no v deviatom geme po skvelom bekhendovom obhodení prelomil podanie Srba a následne pri vlastnom servise spečatil zisk prvého setu.
O osude druhého dejstva rozhodol Sinnerov brejk za stavu 3:3, keď Talian prekvapil Djokoviča stopbalom.
Srb, ktorý vo štvrťfinále odohral náročný päťsetový duel s Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom, pôsobil na dvorci unaveným dojmom. Robil priveľa chýb z forhendu, chýbala mu iskra.
Sinner bol na koni a v treťom sete sa po rýchlom brejku ujal vedenia 2:0. Vo štvrtom geme sa Djokovič dostal k prvému brejkbalu v zápase, šancu vyrovnať na 2:2 však nevyužil.
Sinner už stretnutie dotiahol do úspešného konca a odplatil 24-násobnému grandslamovému šampiónovi semifinálovú prehru z Australian Open.
„Tento turnaj je výnimočný a je úžasné, že si opäť zahrám vo finále. Ďakujem divákom, že prišli v takom hojnom počte. Je neuveriteľné, ako hrá Novak vo svojom veku. Vždy sú to ťažké zápasy. Teší ma, že som mu dokázal odplatiť prehru z Australian Open. Vedel som, že má za sebou náročný duel s Felixom.
Snažil som sa byť agresívny a v dôležitých momentoch som kvalitne podával. Som spokojný, ako som odohral dnešný zápas. Snažím sa neustále zvyšovať úroveň mojej hry a dnes to bol môj najlepší výkon na tohtoročnom Wimbledone," uviedol Sinner v pozápasovom interview.