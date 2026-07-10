    Dominantný Sinner kráča za obhajobou titulu. Djokovičovi nedovolil ani jeden brejk

    Jannik Sinner reaguje v semifinálovom zápase mužskej dvojhry Wimbledonu proti Srbovi Novakovi Djokovičovi
    Fotogaléria (20)
    Jannik Sinner reaguje v semifinálovom zápase mužskej dvojhry Wimbledonu proti Srbovi Novakovi Djokovičovi (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. júl 2026 o 19:42
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    Talian triumfoval za necelé dve a pol hodiny.

    Wimbledon 2026

    muži - semifinále:

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Novak Djokovič (Srb.-7) 6:4, 6:4, 6:4

    Taliansky tenista Jannik Sinner sa prebojoval do finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený hráč v semifinále zdolal Srba Novaka Djokoviča hladko trikrát 6:4.

    Obhajca titulu vo finále vyzve Nemca Alexandra Zvereva a bude bojovať o svoju piatu trofej z podujatí veľkej štvorky.

    Sinner bol na wimbledonskom centri od začiatku zápasu lepší v medzihre, dokázal Djokoviča pretlačiť v dlhých výmenách od základnej čiary.

    Fotogaléria zo zápasu Jannik Sinner - Novak Djokovič na Wimbledone 2026 (semifinále)
    Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Novak Djokovic of Serbia in their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    Novak Djokovic of Serbia falls over during his men's singles semifinal match against Jannik Sinner of Italy at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    Jannik Sinner of Italy returns the ball to Novak Djokovic of Serbia in their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    AG37 Londýn - Taliansky tenista Jannik Sinner odvracia úder Srbovi Novakovi Djokovičovi v semifinálovom zápase mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v piatok 10. júla 2026. FOTO TASR/AP Jannik Sinner of Italy stretches to play a return to Novak Djokovic of Serbia during their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - semifinále - muži
    20 fotografií
    AG36 Londýn - Taliansky tenista Jannik Sinner reaguje v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Srbovi Novakovi Djokovičovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v piatok 10. júla 2026. FOTO TASR/AP Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Novak Djokovic of Serbia in their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - semifinále - mužiNovak Djokovic of Serbia serves to Jannik Sinner of Italy during their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Novak Djokovic of Serbia wipes his face as he walks back to the service line while playing Jannik Sinner of Italy during their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy reacts after winning a game against Novak Djokovic of Serbia in their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Novak Djokovic of Serbia celebrates a point against Jannik Sinner of Italy in their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)AG33 Londýn - Srbský tenista Novak Djokovič v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v piatok 10. júla 2026. FOTO TASR/AP Novak Djokovic of Serbia looks at a ball on the grass as he plays against Jannik Sinner of Italy during their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - semifinále - mužiAG32 Londýn - Srbský tenista Novak Djokovič reaguje v semifinálovom zápase mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v piatok 10. júla 2026. FOTO TASR/AP Novak Djokovic of Serbia reacts after a point against Jannik Sinner of Italy in their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - semifinále - mužiAG31 Londýn - Srbský tenista Novak Djokovič odvracia úder Talianovi Jannikovi Sinnerovi v semifinálovom zápase mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v piatok 10. júla 2026. FOTO TASR/AP Novak Djokovic of Serbia returns the ball to Jannik Sinner of Italy in their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - semifinále - mužiAG30 Londýn - Srbský tenista Novak Djokovič odvracia úder Talianovi Jannikovi Sinnerovi v semifinálovom zápase mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v piatok 10. júla 2026. FOTO TASR/AP Novak Djokovic of Serbia stretches to play a return to Jannik Sinner of Italy during their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - semifinále - mužiAG29 Londýn - Srbský tenista Novak Djokovič podáva proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi v semifinálovom zápase mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v piatok 10. júla 2026. FOTO TASR/AP Novak Djokovic of Serbia serves to Jannik Sinner of Italy in their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Brian Inganga) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - semifinále - mužiNovak Djokovic of Serbia returns the ball to Jannik Sinner of Italy in their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Novak Djokovic of Serbia in their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Novak Djokovic of Serbia in their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Jannik Sinner of Italy, right, plays a return to Novak Djokovic of Serbia during their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Novak Djokovic of Serbia wipes away sweat during his men's singles semifinal match against Jannik Sinner of Italy, at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Novak Djokovic of Serbia hits a return to Jannik Sinner of Italy during their men's singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

    Za stavu 3:3 síce nevyužil prvý brejkbal, no v deviatom geme po skvelom bekhendovom obhodení prelomil podanie Srba a následne pri vlastnom servise spečatil zisk prvého setu.

    O osude druhého dejstva rozhodol Sinnerov brejk za stavu 3:3, keď Talian prekvapil Djokoviča stopbalom.

    Srb, ktorý vo štvrťfinále odohral náročný päťsetový duel s Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom, pôsobil na dvorci unaveným dojmom. Robil priveľa chýb z forhendu, chýbala mu iskra.

    Sinner bol na koni a v treťom sete sa po rýchlom brejku ujal vedenia 2:0. Vo štvrtom geme sa Djokovič dostal k prvému brejkbalu v zápase, šancu vyrovnať na 2:2 však nevyužil.

    Sinner už stretnutie dotiahol do úspešného konca a odplatil 24-násobnému grandslamovému šampiónovi semifinálovú prehru z Australian Open.

    „Tento turnaj je výnimočný a je úžasné, že si opäť zahrám vo finále. Ďakujem divákom, že prišli v takom hojnom počte. Je neuveriteľné, ako hrá Novak vo svojom veku. Vždy sú to ťažké zápasy. Teší ma, že som mu dokázal odplatiť prehru z Australian Open. Vedel som, že má za sebou náročný duel s Felixom.

    Snažil som sa byť agresívny a v dôležitých momentoch som kvalitne podával. Som spokojný, ako som odohral dnešný zápas. Snažím sa neustále zvyšovať úroveň mojej hry a dnes to bol môj najlepší výkon na tohtoročnom Wimbledone," uviedol Sinner v pozápasovom interview.

    Tenis

    Tenis

    Jannik Sinner reaguje v semifinálovom zápase mužskej dvojhry Wimbledonu proti Srbovi Novakovi Djokovičovi
    Jannik Sinner reaguje v semifinálovom zápase mužskej dvojhry Wimbledonu proti Srbovi Novakovi Djokovičovi
    Dominantný Sinner kráča za obhajobou titulu. Djokovičovi nedovolil ani jeden brejk
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