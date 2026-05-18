Manažér, ktorý draftoval Pospíšila: Takého hráča chcete mať vo svojom tíme, je inteligentný

Keď v roku 2018 Calgary Flames draftovalo Martina Pospíšila, jeho výber odobril BRAD TRELIVING, vtedajší generálny manažér kanadského klubu.
V mužstve Flames skončil skôr, ako za nich Pospíšil odohral v NHL svoj prvý zápas.
Jeho kroky mierili do Toronta, kde strávil ako manažér tri roky. Teraz je manažérom kanadského výberu na MS v hokeji vo Švajčiarsku.
Slovenského útočníka si však stále pamätá. „Bol ešte surový hráč, ale je vtipné, že na ľade bol divoké dieťa a mimo ľadu bol naopak veľmi tichý,“ spomínal na Pospíšilove začiatky v Calgary.
S Trelivingom sme sa rozprávali v útrobách BCF arény počas prestávky v zápase Kanada – Dánsko.
Calgary Flames si vo štvrtom kole draftu 2018 vybrali Martina Pospíšila. Vy ste vtedy v kanadskom klube pôsobili ako generálny manažér. Ako si na slovenského útočníka spomínate?
Pamätám si ho veľmi dobre. Mali sme ho veľmi radi. Hral veľmi agresívne a stále hrá, je to veľká súčasť jeho hry. Zároveň bol však aj zručný hráč. Dobre korčuľoval, mohol hrať centra aj krídlo. Myslím si, že podceňovanou stránkou „Martyho“ hry je jeho hokejové myslenie. Je to inteligentný hráč.
Počas svojej juniorskej sezóny v USHL sa pre svoju tvrdú hru dostal do menších problémov. Táto jeho stránka sa nám páčila, ale zároveň sme s ním pracovali na tom, aby zostal na správnej strane a neprekročil mieru toho, čo je povolené. Keď sa mu to darí, je veľmi efektívny.
Pri pohľade na jeho štatistiky vynikajú trestné minúty. Čo navyše ste na jeho hre videli vy?
Ľudia vidia jeho trestné minúty, ale v sezóne pred draftom patril k lídrom bodovania celej USHL. Má skvelé hokejové schopnosti. Je veľký, má výborné fyzické parametre a je aj všestranný.
Dokáže hrať presilovky aj oslabenia, môže nastúpiť na centri aj na krídle. Jeho zručnosť je v jeho hre podceňovaná. Ľudia vidia hlavne tú fyzickú stránku, ale on má aj veľký talent.
Aký bol Martin Pospíšil človek, keď prišiel do Calgary?
Bol veľmi tichý. Bol ešte surový hráč, ale je vtipné, že na ľade bol divoké dieťa a mimo ľadu bol naopak veľmi tichý. Dokonca aj dnes je stále taký.
Avšak stále bol veľmi slušný, všetko okolo seba vnímal s úžasom, ale zároveň to bol veľký pracant. Staral sa o seba.
Viem, že má za sebou dlhú cestu. Keď som tam bol a začínal ako profesionál, prvé tri roky ho trápilo veľa zranení, najmä otrasy mozgu. Vynechal mnoho mesiacov.
V mojom poslednom roku v Calgary sa už začínal presadzovať, ale potom si poranil rameno a prišiel o zvyšok sezóny. Neskôr som z Calgary odišiel, ale tím stále sledujem a som nadšený, keď vidím, čo všetko dokázal. Mám ho rád. Je to dobrý chalan.
Spomenuli ste, že je agresívny hráč. Dá sa povedať, že patrí medzi najnenávidenejších hráčov súpermi. Chcú mať generálni manažéri takýchto hráčov vo svojom tíme?
Áno. Ak dokážete vytáčať súperov, robíte niečo správne. A on tú schopnosť má. Vie sa dostať súperovi pod kožu. Pamätám si jeho prvý nováčikovský turnaj. Päť minút po začiatku už bol celý súperov tím vytočený.
Navyše veľmi dobre vie, na koho sa zamerať. Dostáva sa pod kožu najlepším hráčom súpera a aj to je určitý druh zručnosti. Dokáže udržať súperov v napätí. Vždy to mal v sebe, už keď prišiel ako mladý hráč.
Brad Treliving.
(Autor: REUTERS.)
Mal veľa zranení hlavy. Snažili ste sa trochu zmeniť jeho štýl hry?
Áno, musíte byť opatrný. Je to náročné, pretože nechcete, aby zmenil to, čo ho robí efektívnym hráčom. Zároveň však nechcete, aby sa dostával do zbytočne nebezpečných situácií. To, čo ho robí výnimočným, je schopnosť hrať na hrane. Nechcete, aby o to prišiel.
Keď si však prejdete toľkými zraneniami ako on, príde moment, keď si kladiete otázku, či sa jeho kariéra neskončí. Vtedy sa musíte trochu prispôsobiť. Avšak nemôže sa z neho zrazu stať hráč, ktorý sa do ničoho nezapája, pretože práve to je veľká súčasť jeho identity.
Budete pred ním varovať kanadských hráčov alebo je už v NHL natoľko známy, že všetci vedia, kto je?
Vedia veľmi dobre, kto je. Všetci tí chalani ho poznajú, už je etablovaný v lige. Keď hráte proti Calgary, viete o ňom a to najmä tí najlepší hráči. Je ako tŕň v oku súperov. Je to typ hráča, ktorého chcete mať vo vlastnom tíme. Proti nemu sa však nehrá príjemne, pretože vie byť veľmi nepríjemný súper.
Mali ste možnosť sledovať ho tu, kde hrá aj so svojím bratom Kristiánom?
Áno, pozerali sme ich. Viem, že veľmi túžili hrať spolu. Bol to ich sen a hovorili o tom už dávno. Myslím si, že ešte keď som bol v Calgary, boli blízko k tomu, aby si zahrali spolu, ale jeden z nich sa zranil. Každopádne, videl som ich hrať spolu a Martin bratovi pekne prihral na gól. Jeho brata osobne nepoznám, ale viem, že pre Martina bolo vždy veľkou vecou zahrať si s ním.
Poďme ešte ku kanadskému tímu. Ako sa zrodil príchod Sidneyho Crosbyho k mužstvu? Pôvodne tu predsa nemal byť.
Hneď po tom, čo Pittsburgh vypadol z play-off, sme s ním hovorili. Jason Spezza a Kyle Dubas, ktorí sú pri reprezentačnom tíme a zároveň pracujú pre Penguins, s ním boli v kontakte. Sidney len povedal: „Dajte mi trochu času.“
Chcel si oddýchnuť a zistiť, ako sa cíti jeho telo. Potom bol párkrát na ľade a povedal, že do toho ide. Od začiatku hovoril, že chce prísť, len si najskôr potreboval overiť, ako sa bude cítiť. Hráčovi, ako je on, dáte toľko času, koľko potrebuje. Samozrejme, keď potom povedal, že príde, boli sme nadšení.
Kanadským kapitánom je 19-ročný Macklin Celebrini. Nastáva v kanadskom hokeji generačná výmena?
Neviem, či by som to nazval generačnou výmenou. Macklina (Celebriniho) sme zvolili za kapitána ešte predtým, než bolo jasné, že príde Sidney (Crosby). A samozrejme, Macklin bude v najbližších rokoch jednou z tvárí kanadského hokeja.
Keď však Sidney potvrdil účasť, bavili sme sa o tom, čo urobíme. „Sid“ trval na tom, že kapitánom zostane Macklin. A Macklin zase trval na tom, aby bol kapitánom Sidney.
Nakoniec si sadli spolu, rovnako ako aj John Tavares a Ryan O’Reilly, a všetci dali Macklinovi jasne najavo, že je kapitánom a oni sú tu, aby ho podporili.
Všetci prišli z jedného dôvodu - chcú vyhrať. Sidney nechcel, aby sa niečo menilo. Nechceli sme Macklinovi zobrať kapitánske „céčko“. Ľudia však zároveň vedia, aké postavenie má Sidney. Pravdepodobne bude kapitánom na podobných podujatiach ešte nejaký čas. Na tomto šampionáte však všetci podporili „Macka“ ako kapitána.
