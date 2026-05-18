    Manažér, ktorý draftoval Pospíšila: Takého hráča chcete mať vo svojom tíme, je inteligentný

    Martin Pospíšil v zápase Montreal - Calgary. (Autor: Sebastien Gervais)
    Samuel Grega|18. máj 2026 o 20:38
    Generálny manažér Kanady hovoril o Martinovi Pospíšilovi aj o kanadskom mužstve.

    Keď v roku 2018 Calgary Flames draftovalo Martina Pospíšila, jeho výber odobril BRAD TRELIVING, vtedajší generálny manažér kanadského klubu.

    V mužstve Flames skončil skôr, ako za nich Pospíšil odohral v NHL svoj prvý zápas.

    Jeho kroky mierili do Toronta, kde strávil ako manažér tri roky. Teraz je manažérom kanadského výberu na MS v hokeji vo Švajčiarsku.

    Slovenského útočníka si však stále pamätá. „Bol ešte surový hráč, ale je vtipné, že na ľade bol divoké dieťa a mimo ľadu bol naopak veľmi tichý,“ spomínal na Pospíšilove začiatky v Calgary.

    S Trelivingom sme sa rozprávali v útrobách BCF arény počas prestávky v zápase Kanada – Dánsko. 

    Calgary Flames si vo štvrtom kole draftu 2018 vybrali Martina Pospíšila. Vy ste vtedy v kanadskom klube pôsobili ako generálny manažér. Ako si na slovenského útočníka spomínate?

    Pamätám si ho veľmi dobre. Mali sme ho veľmi radi. Hral veľmi agresívne a stále hrá, je to veľká súčasť jeho hry. Zároveň bol však aj zručný hráč. Dobre korčuľoval, mohol hrať centra aj krídlo. Myslím si, že podceňovanou stránkou „Martyho“ hry je jeho hokejové myslenie. Je to inteligentný hráč.

    Počas svojej juniorskej sezóny v USHL sa pre svoju tvrdú hru dostal do menších problémov. Táto jeho stránka sa nám páčila, ale zároveň sme s ním pracovali na tom, aby zostal na správnej strane a neprekročil mieru toho, čo je povolené. Keď sa mu to darí, je veľmi efektívny.

    Pri pohľade na jeho štatistiky vynikajú trestné minúty. Čo navyše ste na jeho hre videli vy?

    Ľudia vidia jeho trestné minúty, ale v sezóne pred draftom patril k lídrom bodovania celej USHL. Má skvelé hokejové schopnosti. Je veľký, má výborné fyzické parametre a je aj všestranný.

    Dokáže hrať presilovky aj oslabenia, môže nastúpiť na centri aj na krídle. Jeho zručnosť je v jeho hre podceňovaná. Ľudia vidia hlavne tú fyzickú stránku, ale on má aj veľký talent.

    Fínsky útočník Lenni Hämeenaho sa teší z gólu v zápase proti USA na MS v hokeji 2026.
