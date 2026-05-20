Toxický titul. Najlepšiu ligu sveta ovládol klub, ktorý bol desaťročia na posmech

Fanúšikova Arsenalu
Fanúšikova Arsenalu (Autor: TASR/AP)
Pavol Spál|20. máj 2026 o 11:00
ShareTweet4

Veľký plán vyšiel.

Tisíce ľudí sa v utorok zhromaždili pred arénou Emirates Stadium, odpaľovali ohňostroje, červené svetlice, mávali vlajkami a skandovali. Londýnsky Arsenal získal ligový titul prvýkrát od roku 2004, keď trofej zdvihol legendárny tréner Arsène Wenger.

Priaznivci sa schádzali v tradičných predzápasových podnikoch Arsenalu, medzi nimi v Drayton Park Arms, World’s End vo Finsbury Parku či v Tollingtone, ktorý je len pár minút od štadióna.

Emotívni fanúšikovia „kanonierov“ otvárali šampanské, objímali sa a liezli na stoly. Puby explodovali radosťou v momente, keď bol titul definitívne potvrdený.

Vodiči v Londýne trúbili na klaksónoch, fanúšikovia vyvesovali dresy z okien a striech áut.

Niektorí priaznivci zablokovali dopravu, keď oslavovali priamo v uliciach. Divoké oslavy mali pokračovať dlho do noci, pričom mnohí fanúšikovia Arsenalu zažili vôbec prvý ligový titul vo svojom živote.

Hráči Arsenalu skákali od radosti v tréningovom centre klubu, keď sa definitívne dozvedeli, že titul je ich.

Reagoval premiér

Utorková remíza Manchester City s AFC Bournemouth v predposlednom zápase znamená, že City už nemôže Arsenal predstihnúť, keďže do konca sezóny zostáva iba jedno kolo.

Životný zápas, zázrak na dosah, prišla bolesť. Bol som nervózny ako nikdy, priznal Slovák
Súvisiaci článok
Životný zápas, zázrak na dosah, prišla bolesť. Bol som nervózny ako nikdy, priznal Slovák

K legendám oslavujúcim pred Emirates sa pridal aj Ian Wright. Bývalý útočník Arsenalu otváral fľašu alkoholu a okamžite ho obkľúčili nadšení fanúšikovia.

Držiteľ permanentky na Arsenal a britský premiér Keir Starmer sa pochválil triumfom na sociálnej sieti X. Napísal: „22 dlhých rokov čakania pre Arsenal. Ale konečne sme späť tam, kam patríme. Šampióni!“

Posledný tím Arsenalu, ktorý získal titul v Premier League, triumfoval v roku 2004 a počas celej 38-zápasovej sezóny neprehral ani jeden duel.

Odvtedy sa z titulu tešili Manchester United, Manchester City, Chelsea FC, Liverpool FC a dokonca aj Leicester City.

Toxické prostredie

„Dvadsaťdva rokov čakania, šesť rokov budovania. ,Toxické‘ prostredie sa zmenilo na titul,“ opisuje vo svojej analýze James McNicholas z The Athletic.

Architektom úspechu je tréner Mikel Arteta. Je odchovancom slávnej barcelonskej akadémie La Masia. V Arsenale pôsobil päť rokov (2011 – 2016) ako hráč a ku klubu si vybudoval silný vzťah.

Po skončení hráčskej kariéry mal Arteta tri možnosti. Arsène Wenger mu ponúkol vedenie akadémie Arsenalu, Mauricio Pochettino – jeho bývalý spoluhráč z PSG – ho chcel do realizačného tímu Tottenham Hotspur a Pep Guardiola mu ponúkol miesto v trénerskom štábe Manchester City. Vybral si tretiu možnosť. Pri Guardiolovi vyrastal tri roky.

VIDEO: Hráči Arsenalu oslavujú zisk titulu

Dňa 20. decembra 2019 sa Arteta stal hlavným trénerom Arsenalu.

Pri svojom príchode vyhlásil, že klub podľa neho stratil smerovanie a že nechce hráčov, ktorí sa vyhýbajú zodpovednosti.

Ustál tlak

„Chcem, aby ľudia niesli zodpovednosť za svoju prácu. Chcem ľudí, ktorí do klubu prinesú vášeň a energiu. Každý, kto sa s tým nestotožní alebo bude mať negatívny vplyv, nie je dosť dobrý pre toto prostredie ani kultúru,“ vyhlásil Arteta.

Po troch sezónach, v ktorých Arsenal skončil druhý, bol tréner Mikel Arteta pod čoraz väčším tlakom, aby z tímu konečne spravil víťaza a zbavil klub nálepky „večných takmer šampiónov“.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Fanúšikova Arsenaluanalýza
    Fanúšikova Arsenaluanalýza
    Toxický titul. Najlepšiu ligu sveta ovládol klub, ktorý bol desaťročia na posmech
    Pavol Spál|dnes 11:00|4
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Toxický titul. Najlepšiu ligu sveta ovládol klub, ktorý bol desaťročia na posmech