Toxický titul. Najlepšiu ligu sveta ovládol klub, ktorý bol desaťročia na posmech

Tisíce ľudí sa v utorok zhromaždili pred arénou Emirates Stadium, odpaľovali ohňostroje, červené svetlice, mávali vlajkami a skandovali. Londýnsky Arsenal získal ligový titul prvýkrát od roku 2004, keď trofej zdvihol legendárny tréner Arsène Wenger.
Priaznivci sa schádzali v tradičných predzápasových podnikoch Arsenalu, medzi nimi v Drayton Park Arms, World’s End vo Finsbury Parku či v Tollingtone, ktorý je len pár minút od štadióna.
Emotívni fanúšikovia „kanonierov“ otvárali šampanské, objímali sa a liezli na stoly. Puby explodovali radosťou v momente, keď bol titul definitívne potvrdený.
Vodiči v Londýne trúbili na klaksónoch, fanúšikovia vyvesovali dresy z okien a striech áut.
Niektorí priaznivci zablokovali dopravu, keď oslavovali priamo v uliciach. Divoké oslavy mali pokračovať dlho do noci, pričom mnohí fanúšikovia Arsenalu zažili vôbec prvý ligový titul vo svojom živote.
Hráči Arsenalu skákali od radosti v tréningovom centre klubu, keď sa definitívne dozvedeli, že titul je ich.
Reagoval premiér
Utorková remíza Manchester City s AFC Bournemouth v predposlednom zápase znamená, že City už nemôže Arsenal predstihnúť, keďže do konca sezóny zostáva iba jedno kolo.
K legendám oslavujúcim pred Emirates sa pridal aj Ian Wright. Bývalý útočník Arsenalu otváral fľašu alkoholu a okamžite ho obkľúčili nadšení fanúšikovia.
Držiteľ permanentky na Arsenal a britský premiér Keir Starmer sa pochválil triumfom na sociálnej sieti X. Napísal: „22 dlhých rokov čakania pre Arsenal. Ale konečne sme späť tam, kam patríme. Šampióni!“
Posledný tím Arsenalu, ktorý získal titul v Premier League, triumfoval v roku 2004 a počas celej 38-zápasovej sezóny neprehral ani jeden duel.
Odvtedy sa z titulu tešili Manchester United, Manchester City, Chelsea FC, Liverpool FC a dokonca aj Leicester City.
Toxické prostredie
„Dvadsaťdva rokov čakania, šesť rokov budovania. ,Toxické‘ prostredie sa zmenilo na titul,“ opisuje vo svojej analýze James McNicholas z The Athletic.
Architektom úspechu je tréner Mikel Arteta. Je odchovancom slávnej barcelonskej akadémie La Masia. V Arsenale pôsobil päť rokov (2011 – 2016) ako hráč a ku klubu si vybudoval silný vzťah.
Po skončení hráčskej kariéry mal Arteta tri možnosti. Arsène Wenger mu ponúkol vedenie akadémie Arsenalu, Mauricio Pochettino – jeho bývalý spoluhráč z PSG – ho chcel do realizačného tímu Tottenham Hotspur a Pep Guardiola mu ponúkol miesto v trénerskom štábe Manchester City. Vybral si tretiu možnosť. Pri Guardiolovi vyrastal tri roky.
Dňa 20. decembra 2019 sa Arteta stal hlavným trénerom Arsenalu.
Pri svojom príchode vyhlásil, že klub podľa neho stratil smerovanie a že nechce hráčov, ktorí sa vyhýbajú zodpovednosti.
Ustál tlak
„Chcem, aby ľudia niesli zodpovednosť za svoju prácu. Chcem ľudí, ktorí do klubu prinesú vášeň a energiu. Každý, kto sa s tým nestotožní alebo bude mať negatívny vplyv, nie je dosť dobrý pre toto prostredie ani kultúru,“ vyhlásil Arteta.
Po troch sezónach, v ktorých Arsenal skončil druhý, bol tréner Mikel Arteta pod čoraz väčším tlakom, aby z tímu konečne spravil víťaza a zbavil klub nálepky „večných takmer šampiónov“.
Preto sa rozhodol vybudovať mužstvo, ktoré bude mimoriadne ťažké zdolať. Zameral sa na zvládnutie kľúčových prvkov defenzívy a na maximálne využívanie štandardných situácií.
Ak dobre bránite a dokážete skórovať po rohoch či priamych kopoch, máte pevný základ každého úspešného tímu – a práve to sa Artetovmu Arsenalu podarilo.
Má obsesiu
„Arteta však nie je len tréner. Je ideologický líder. Má obsesiu komunikáciou a psychológiou,“ tvrdí McNicholas z The Athletic.
Katalánec v službách Arsenalu používal netradičné metódy — od vreckárov až po otvorený oheň — aby hráčom odovzdal svoje posolstvá. Klub pracoval aj na atmosfére Emirates Stadium a vytvoril z neho pevnosť.
Keď Arteta prišiel v roku 2019, nechal urobiť anonymný prieskum medzi zamestnancami. Mali jedným slovom opísať prácu v Arsenale. Najčastejšie slovo bolo: „Toxické“.
Odvtedy sa snažil kultúru úplne zmeniť. Postavil ju na troch hodnotách: rešpekt, oddanosť a vášeň.
Počas záverečných týždňov tejto sezóny organizoval na tréningovom centre pravidelné grilovačky, aby sa hráči a zamestnanci ešte viac spojili.
Plánoval roky dopredu
Arsenal získal svoj štrnásty ligový titul. Nie je to len príbeh veľkých peňazí, elitného trénera a kvalitného tímu. Je to najmä príbeh trpezlivosti, kontinuity a detailného plánovania.
Kým iné kluby menili trénerov a robili panické rozhodnutia, Arsenal veril dlhodobému projektu Mikela Artetu. Po troch sezónach na druhom mieste konečne prerazil.
„Ľudia vo vedení Arsenalu si už pred rokmi všimli, že v Premier League môže vzniknúť jedinečné ,okno na titul‘. Po podrobnej analýze súperov, veku hráčov, dĺžok kontraktov aj trénerov odhadli, že medzi rokmi 2023 až 2027 môže oslabiť dominancia Manchesteru City a Liverpoolu,“ vysvetľoval McNicholas z The Athletic.
A všetko, čo Arsenal následne robil, bolo postavené práve na tejto myšlienke.
V zime 2020 bol Arsenal v kríze. Tím sa pohyboval v strede tabuľky a na Artetu sa valila obrovská kritika. Španiel však odletel do Denveru za majiteľom Stan Kroenke a spolu s Tim Lewis predstavil detailný plán obnovy klubu.
Revolúcia v zákulisí
V zákulisí sa už začínala revolúcia. Príchod Edu na pozíciu technického riaditeľa v roku 2019 spustil kompletnú prestavbu športového úseku. Arsenal rozpustil veľkú časť skautingu a vytvoril novú jednotku Football Intelligence, ktorá analyzovala budúcnosť anglického futbalu.
Klub predpovedal možné oslabenie rivalov, odchod Jürgen Klopp z Liverpool FC či starnutie hviezd ako Mohamed Salah, Virgil van Dijk alebo Kevin De Bruyne.
Neboli to dokonalé predpovede, ale vytvorili rámec, podľa ktorého Arsenal skladal káder.
Cieľ bol jasný: vytvoriť tím, ktorý bude vrcholiť práve vo chvíli, keď súperi začnú slabnúť.
Arsenal zároveň zmenil prestupovú politiku. Klub sa sústredil na hráčov do 23 rokov s cenou do 40 miliónov eur. V lete 2021 priviedol šesť nových hráčov. Nie všetky prestupy vyšli, ale prišli Martin Ødegaard či Ben White — neskoršie piliere projektu.
Očista a nová generácia
Bolo to bolestivé obdobie.
Arsenal sa zbavoval drahých a starnúcich hráčov ako Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang, David Luiz či Nicolas Pépé.
Klub bol často terčom posmechu, no vedenie verilo, že bez radikálnej očisty sa Arsenal neposunie.
Postupne vznikla silná generačná skupina okolo Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, William Saliba či Emile Smith Rowe.
Klub cielene budoval mužstvo hráčov podobného veku, ktorí budú spolu rásť.
A vytvorili aj silné vzťahy mimo ihriska. Hráči spolu trávili čas, hrávali karty či španielsku spoločenskú hru Parchis. Veľkú úlohu zohrávala aj viera — v kabíne vznikla silná kresťanská komunita. Keď sa Arsenal stabilizoval v Lige majstrov, mohol investovať agresívnejšie. Prišli Declan Rice, Jurrien Timber či David Raya.
Arteta posadnutý detailmi
Ale kvalitný káder nestačil. Arsenal potreboval aj výnimočného trénera.
Arteta ukázal svoj potenciál už triumfom v FA Cupe v roku 2020. Neskôr ho klub povýšil z pozície hlavného trénera na manažéra, aby sa stal súčasťou strategických rozhodnutí. Arsenal mu otvoril prístup k ekonomickým dátam a plánom klubu.
Vznikla silná dôvera medzi trénerom a vedením.
Práve tá pomohla Artetovi prežiť obdobia, keď Arsenal dvakrát skončil ôsmy alebo keď sa z klubu stával terč posmechu.
Po troch úvodných prehrách v sezóne 2021/22 zachytil dokument Amazonu rozhovor Josh Kroenkeho s Artetom.
Špecialista na rohy
„Jediní ľudia, ktorým môžeš veriť, sú tí v tejto miestnosti,“ povedal Kroenke trénerovi. „Ver mi, ja ti verím.“
Arsenal mu veril bezvýhradne. Arteta je dnes tretím najdlhšie pôsobiacim trénerom v štyroch najvyšších anglických ligách. Pred ním sú len Simon Weaver z Harrogate Town a Pep Guardiola.
Španiel je posadnutý detailmi. Mimoriadne to bolo vidieť pri štandardných situáciách. Jeho asistent Nicolas Jover je špecialista na rohy a priame kopy, dokonca má bonusy viazané na góly zo štandardiek.
Kľúčoví hráči Arsenalu
David Raya: Podľa viacerých kritikov najlepší hráč celej súťaže. Získal svoju tretiu Zlatú rukavicu (Golden Glove) za najvyšší počet čistých kont a mužstvo opakovane podržal kľúčovými zákrokmi v zlomových zápasoch.
Bukayo Saka: Tradičný motor ofenzívy, ktorý patril k najlepším v lige v štatistike očakávaných asistencií (xA) a vytvorených veľkých šancí. Strelil 11 gólov (7 v Lige) a bol lídrom v progresívnych behoch s loptou.
Declan Rice: Absolútny vládca stredu poľa, ktorý ovládol klubové štatistiky v počte prihrávok (cez 1 700) a defenzívnych zákrokov na zápas. Podľa dátových platforiem mal jedno z najvyšších priemerných hodnotení výkonov.
William Saliba: Pilier najlepšej defenzívy v Anglicku. Odohral obrovskú porciu minút a dominoval v úspešnosti prihrávok aj v počte odvrátených lôpt, čím garantoval tímu stabilitu potrebnú na zisk titulu.
Viktor Gyökeres: Nová útočná zbraň tímu, ktorá sa okamžite stala najlepším strelcom sezóny s 14 gólmi v lige (21 celkovo). Svojou produktivitou vyriešil dlhoročný problém Arsenalu na poste hrotového útočníka.
Arsenal analyzoval každý detail. Klub konzultoval pravidlá s organizáciou rozhodcov PGMO, skúšal nové riešenia a hľadal hranice toho, čo je ešte dovolené.
Výsledok? Arsenal sa stal jedným z najnebezpečnejších tímov v Európe pri štandardkách.
Čísla hovoria jasne
Čísla hovoria jasne. Arsenal inkasoval v tejto sezóne najmenej gólov v lige (26), má najviac čistých kont (19) aj najviac víťazstiev 1:0 (osem).
Navyše je na čele štatistík v počte gólov zo štandardných situácií (24) a po rohových kopoch (18).
Od sezóny 2011/2012 strelili viac gólov zo štandardiek naprieč všetkými súťažami iba dva tímy – Real Madrid Josého Mourinha (38 v sezóne 2012/13) a Atlético Madrid Diega Simeoneho (37 v sezóne 2014/15). Arsenal ich má momentálne na konte 35.
Do konca sezóny 2025/26 zostávajú Arsenalu ešte dva zápasy – ligový duel na ihrisku Crystal Palace a finále Ligy majstrov proti Paris Saint-Germain. Londýnčania tak ešte môžu prekonať aj Real a Atlético v tejto historickej tabuľke. A ak sa im to podarí, bude to niečo, čím sa budú môcť chváliť, nie čo skrývať.
Arteta je posadnutý utajovaním informácií. Zostavu často nepoznajú ani kluboví zamestnanci až do posledných hodín pred zápasom.
Nevyhral titul náhodou
Arsenal však postupne získaval silu. Klub vytvoril pevný systém, výnimočnú kabínu aj moderné analytické zázemie.
A keď v novembri 2024 odišiel Edu, Arsenal cítil, že nastal čas na posledný krok. Novým športovým riaditeľom sa stal Andrea Berta z Atlética Madrid, ktorý mal zabezpečiť záverečný impulz.
Arteta chcel ešte viac. Po zraneniami zničenej sezóne 2024/25 tlačil na ďalšie posily a snažil sa získať elitného útočníka. Klub musel balansovať medzi finančnými pravidlami a ambíciami.
No projekt už bol pripravený. Arsenal nevyhral titul náhodou. Tento triumf bol naplánovaný roky dopredu. A po dlhých rokoch, keď boli „takmer mužstvom“, sa stali opäť šampiónmi.
Trofej pre víťaza Premier League prevezme Arsenal po nedeľňajšom záverečnom zápase na ihrisku Crystal Palace. Vstupenky sa okamžite stali mimoriadne žiadaným tovarom.
Finále Ligy majstrov
Artetov tím skončil v predchádzajúcich troch sezónach vždy druhý, no tentoraz konečne zosadil Guardiolov Manchester City z trónu a môže sa nazývať kráľom Anglicka.
A ďalšia sláva môže prísť už budúci týždeň, keď Arsenal nastúpi v Budapešti proti Parížu Saint-Germain vo finále Ligy majstrov.
Po tom, čo z pliec Arsenalu spadol obrovský tlak, musí teraz Arteta premeniť Arsenal aj na mužstvo, ktoré bude baviť. Ukázať kreativitu Martina Ödegaarda, Mylesa Lewisa-Skellyho, Bukaya Saku či Kaia Havertza.
Fanúšikovia Arsenalu, ktorí vyrastali na veľkých Wengerových tímoch, budú od mužstva očakávať väčšiu dominanciu, uvoľnenosť a spojenie tvrdosti s futbalovou eleganciou.
No akokoľvek skvelé Wengerove tímy boli, nikdy nedokázali úspešne obhájiť titul. To je ďalšia výzva pre túto generáciu „kanonierov“. A keďže všetci ich hlavní rivali prechádzajú určitými zmenami či neistotou, tento titul môže byť začiatkom dynastie – nie iba koncom jednej vydarenej sezóny.