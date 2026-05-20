Iba sme bránili, vravel Sýkora. Prečo Slovensko stratilo bod proti outsiderovi?

Bude to vyrovnaný zápas. Zhodli sa v utorok podvečer slovenskí fanúšikovia pred BCF Arénou vo Fribourgu. A mali pravdu.
Slováci sa v treťom zápase na MS v hokeji 2026 aj vlastnými chybami dostali do nepríjemných situácií.
Hoci v stretnutí vyhrávali 1:0, 2:1, 3:2 aj 4:2, nad Slovinskom zvíťazili až 5:4 po samostatných nájazdoch.
Z vyjadrení hráčov v mixzóne sme vybrali výroky, ktoré vhodne opisujú, prečo Slováci prepásli vedenie a duel proti outsiderovi skupiny nezvládli tak, ako by sa očakávalo.
Adam Sýkora: Tretia tretina mohla byť určite lepšia. Zase sme trochu znervózneli, iba sme bránili. Musíme zostať aktívni, pretože práve to nás zdobí na tomto turnaji.
Kým v prvej tretine vyslali Slováci na bránku Slovinska 21 striel, v druhej iba šesť a v tretej sedem.
Predovšetkým tretia časť hry bola herne najslabšia. Zverenci trénera Vladimíra Országha boli pasívni, často sa sťahovali do obrannej tretiny a puky súperovi poľahky odovzdávali iba jednoduchým nahodením.
Aktívna hra, ktorou sa prezentovali v prvých dvoch tretinách, absentovala. Podľa hráčov to nebol taktický zámer, ale ruky im zväzovala nervozita.
Tréner Országh tiež uviedol, že hráči mohli pri viacerých situáciach lepšie komunikovať.
Slovinci pri ustráchanej hre Slovákov vycítili šancu a vrhli všetky sily do útoku. Častokrát hrozili z nebezpečných príležitostí a napokon 31 sekúnd do konca riadnej hracej doby aj vyrovnali.
Martin Chromiak: Vedeli sme, že presilovky sú ich silná zbraň. Nedali sme si na to pozor a potrestali nás.
V úvodných dvoch zápasoch proti Nórsku a Taliansku Slováci v oslabení neinkasovali. Ubránili päť početných nevýhod.
Proti Slovinsku si nedali pozor na disciplínu. Na trestnej lavici sedeli Okuliar, Nauš po faule brankára Gajana, Koch, Hrivík aj Kňažko.
Viaceré z týchto nedovolených zákrokov boli z kategórie zbytočných, čo potvrdil po zápase aj tréner Országh.
Navyše, posledné dve vylúčenia prišli za stavu 4:2 pre Slovensko, vďaka ktorým sa Slovinci vrátili do zápasu.
Až tri góly zo štyroch dostali Slováci v oslabení - dva v presilovke a vyrovnávajúci na 4:4 pri hre šiestich proti piatim.
Slovinci v prvej tretine využili viac ako minútovú presilovku o dvoch hráčov pri vylúčení Gajana za podrazenie hráča v bránkovisku a Kocha za sekanie, druhú početnú výhodu premenil na gól Drozg pri vylúčení Kňažka za podrazenie.
Adam Gajan: Bol to veľmi ťažký zápas. V podstate tam skoro neboli žiadne strely a keď prišli, tak boli veľmi nepríjemné - spoza clony, dobre si počkali. Dnes sa mi puky naozaj veľmi ťažko hľadali. Pre brankára je vždy náročné, keď nemá veľa zásahov a potom dostane viac gólov, je to frustrujúce.
Brankár Adam Gajan nemal ľahkú situáciu. Väčšinu zápasu nebol v tempe, šance Slovincov prichádzali sporadicky, no vždy boli nebezpečné.
Na bránku Slovenska smerovalo celkovo 23 striel: 7 v prvej tretine, 6 v druhej, 7 v tretej a 3 počas predĺženia.
Väčšina z nich nebola z vysoko nebezpečných oblastí, ale po nahodení od modrej čiary. Slovinci presne vedeli, prečo to robia. Slovenskú dvojku mali dobre prečítanú.
Až tri góly inkasoval Gajan nad lapačku a rameno do horných častí bránky. Navyše vždy pred ním stál aspoň jeden slovinský hokejista, ktorý mu bránil v ideálnom výhľade.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body