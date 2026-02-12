    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    11.02.2026, Skupina B
    4 - 1
    1:0, 0:1, 3:0
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Juraj Slafkovský (Slovensko) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko
    Slafkovský? Také čísla nemal iný svetový hráč. Zázrak z Pekingu útočí na ikony
    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne.
    Meno Hlavaj si odteraz zapamätá každý. Nebolo to len o mne, tvrdí hrdina
    Juraj Slafkovský korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Slafkovský chcel hrať nohou, ale nemohol. Využil radu od Ramsayho, užíval si slovenčinu
    Šimon Nemec, Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský, Martin Marinčin, Peter Čerešňák, kapitán Tomáš Tatar, Lukáš Cingel a Martin Fehérváry sa tešia.
    Slováci vytiahli génia aj bez klobúka. Nemec: Už sme iní, kedysi by sme sa rozsypali
    Juraj Slafkovský strieľa gól do siete Fínska na ZOH 2026.
    Gáborík: Myslíte si, že Juro má rád olympiády? Také árie nespievali ani v La Scale
    Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase Slovensko - Fínsko.
    Slafkovský ako kanonier, Hlavaj ako múr. Českí experti žasli nad výhrou Slovákov
    Slafkovský? Také čísla nemal iný svetový hráč. Zázrak z Pekingu útočí na ikony

    Juraj Slafkovský (Slovensko) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko
    Juraj Slafkovský (Slovensko) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko (Autor: TASR)
    Pavol Spál|12. feb 2026 o 07:15
    Z projektu je fenomén.

    Skúste si to predstaviť. Sedemnásťročný chlapec. Na konte jediný seniorský gól na klubovej scéne. A tréner, ktorý ho vezme na olympiádu.

    Juraj Slafkovský v Pekingu 2022 nevyhral len kanadské bodovanie turnaja. On poprel logiku.

    So siedmimi gólmi sa stal najlepším strelcom aj najproduktívnejším hráčom, vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča olympijského turnaja.

    Slovensko získalo senzačný bronz a z osemnástich gólov strelil sedem najmladší hráč tímu. V sedemnástich rokoch. To sa na veľkých turnajoch nedeje. Ani najväčším legendám sa to v tomto veku nepodarilo.

    Áno, bol to turnaj bez hráčov NHL. Táto poznámka sa vždy objaví. Lenže vtedajší tréner Craig Ramsay riskoval. Nominoval tínedžera, ktorý mal minimálne skúsenosti a slabé čísla.

    V TPS Turku na jeseň 2021 iba debutoval vo fínskej lige, odohral 21 zápasov a strelil jediný gól. Žiadny hotový hráč. Skôr projekt. A z projektu sa stal olympijský fenomén.

    Slafkovský chcel hrať nohou, ale nemohol. Využil radu od Ramsayho, užíval si slovenčinu
    Slafkovský chcel hrať nohou, ale nemohol. Využil radu od Ramsayho, užíval si slovenčinu

    Olympijská scéna mu sedí

    Dnes je situácia iná. Na turnaj 2026 už neprišiel do Milána chlapec s nálepkou talentu. Prišiel útočník, ktorý je najväčšou hviezdou Slovákov.

    Medzitým odohral v NHL 257 zápasov v základnej časti, strelil 63 gólov a nazbieral 156 bodov. To už nie je rozprávka o náhode. To je profil etablovaného hráča najlepšej ligy sveta.

    Keď Slovensko v prvom zápase zdolalo Fínsko 4:1, Slafkovský opäť ukázal, že olympijská scéna mu sedí. Dva góly plus asistencia.

    Deväť presných zásahov na zimných olympijských hrách pred dovŕšením 22 rokov. Nikto v histórii ich v tomto veku nemal viac.

    Zrazu sa už nehovorí len o príbehu z Pekingu. Hovorí sa o historických tabuľkách.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Fínsko

    Prvý je Hossa

    V ére samostatnosti je najlepším slovenským strelcom na zimných olympijských hrách Marián Hossa. Štrnásť gólov na štyroch olympiádach.

    Prvé štyri strelil v Salt Lake City 2002 v kvalifikačnej časti, keď Slovensko nepostúpilo medzi najlepšiu osmičku.

    Historický rebríček najlepších slovenských strelcov na ZOH

    Poradie

    Meno

    Góly

    Počet turnajov

    1.

    Marián Hossa

    14

    4

    2.

    Jozef Golonka

    13

    3

    3.

    Peter Šťastný

    11

    2

    4.

    Miroslav Šatan

    10

    4

    5.

    Juraj Slafkovský

    9

    2

    Celkovo je zároveň najproduktívnejší Slovák v olympijskej histórii – 14 gólov a 14 asistencií, spolu 28 bodov.

    Miroslav Šatan má desať gólov, z toho deväť na ZOH 1994 v Lillehammeri, kde neštartovali hráči NHL. Bola to premiéra Slovenska v ére samostatnosti.

    Šatan mal vtedy iba devätnásť rokov. Jeho deväť gólov z jedného turnaja zostáva slovenským rekordom. Desiaty pridal vo Vancouveri 2010.

    Šťastný za dve krajiny

    Ak započítame aj éru Československa, medzi elitu patrí Jozef Golonka. S trinástimi gólmi bol dlhé desaťročia najlepším slovenským strelcom v histórii olympijských hier.

    Vrchol zažil v roku 1968 ako kapitán tímu. V produktivite Slovákov je celkovo druhý (13+12).

    Peter Šťastný je jediný, kto skóroval v drese spoločného státu aj samostatného Slovenska.

    V Lake Placid 1980 dal za Československo sedem gólov, po návrate z NHL pridal na ZOH 1994 za Slovensko ďalšie štyri. Spolu jedenásť.

    V historickej produktivite je tretí (11+12), pričom deväť gólov dosiahol za samostatné Slovensko v roku 1994.

    A potom je tu Juraj Slafkovský.

    Momentálne je spomedzi Slovákov v produktivite už na ôsmom mieste s bilanciou 9+1, vrátane všetkých hráčov, ktorí reprezentovali ešte aj Československo.

    Ramsay riskoval ako nik, obrovité dieťa ohúrilo svet
    Ramsay riskoval ako nik, obrovité dieťa ohúrilo svet

    Gólov ako Jágr

    Má deväť gólov a je už tretí najlepší slovenský strelec na olympiádach v ére samostatnosti.  

    Deväť gólov na olympiádach dal celkovo aj Jaromír Jágr, zrejme najlepší Európan v dejinách hokeja. Česká legenda však absolvovala päť olympijských turnajov a 28 zápasov.

    Slafkovský má rovnaký počet zásahov stále pred 22. narodeninami a na ZOH odohral iba osem zápasov. Aj tento kontrast hovorí o výnimočnosti jeho príbehu.

    Pred štyrmi rokmi bol Slafkovský senzáciou. Dnes je realitou.

    A čo je na tom najzaujímavejšie? Že tento príbeh sa ešte neskončil. Má stále iba dvadsaťjeden. 

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Juraj Slafkovský (Slovensko) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko
    Juraj Slafkovský (Slovensko) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko
    Slafkovský? Také čísla nemal iný svetový hráč. Zázrak z Pekingu útočí na ikony
    Pavol Spál|dnes 07:15
