Slafkovský? Také čísla nemal iný svetový hráč. Zázrak z Pekingu útočí na ikony

Skúste si to predstaviť. Sedemnásťročný chlapec. Na konte jediný seniorský gól na klubovej scéne. A tréner, ktorý ho vezme na olympiádu.
Juraj Slafkovský v Pekingu 2022 nevyhral len kanadské bodovanie turnaja. On poprel logiku.
So siedmimi gólmi sa stal najlepším strelcom aj najproduktívnejším hráčom, vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča olympijského turnaja.
Slovensko získalo senzačný bronz a z osemnástich gólov strelil sedem najmladší hráč tímu. V sedemnástich rokoch. To sa na veľkých turnajoch nedeje. Ani najväčším legendám sa to v tomto veku nepodarilo.
Áno, bol to turnaj bez hráčov NHL. Táto poznámka sa vždy objaví. Lenže vtedajší tréner Craig Ramsay riskoval. Nominoval tínedžera, ktorý mal minimálne skúsenosti a slabé čísla.
V TPS Turku na jeseň 2021 iba debutoval vo fínskej lige, odohral 21 zápasov a strelil jediný gól. Žiadny hotový hráč. Skôr projekt. A z projektu sa stal olympijský fenomén.
Olympijská scéna mu sedí
Dnes je situácia iná. Na turnaj 2026 už neprišiel do Milána chlapec s nálepkou talentu. Prišiel útočník, ktorý je najväčšou hviezdou Slovákov.
Medzitým odohral v NHL 257 zápasov v základnej časti, strelil 63 gólov a nazbieral 156 bodov. To už nie je rozprávka o náhode. To je profil etablovaného hráča najlepšej ligy sveta.
Keď Slovensko v prvom zápase zdolalo Fínsko 4:1, Slafkovský opäť ukázal, že olympijská scéna mu sedí. Dva góly plus asistencia.
Deväť presných zásahov na zimných olympijských hrách pred dovŕšením 22 rokov. Nikto v histórii ich v tomto veku nemal viac.
Zrazu sa už nehovorí len o príbehu z Pekingu. Hovorí sa o historických tabuľkách.
Prvý je Hossa
V ére samostatnosti je najlepším slovenským strelcom na zimných olympijských hrách Marián Hossa. Štrnásť gólov na štyroch olympiádach.
Prvé štyri strelil v Salt Lake City 2002 v kvalifikačnej časti, keď Slovensko nepostúpilo medzi najlepšiu osmičku.
Poradie
Meno
Góly
Počet turnajov
1.
Marián Hossa
14
4
2.
Jozef Golonka
13
3
3.
Peter Šťastný
11
2
4.
Miroslav Šatan
10
4
5.
Juraj Slafkovský
9
2
Celkovo je zároveň najproduktívnejší Slovák v olympijskej histórii – 14 gólov a 14 asistencií, spolu 28 bodov.
Miroslav Šatan má desať gólov, z toho deväť na ZOH 1994 v Lillehammeri, kde neštartovali hráči NHL. Bola to premiéra Slovenska v ére samostatnosti.
Šatan mal vtedy iba devätnásť rokov. Jeho deväť gólov z jedného turnaja zostáva slovenským rekordom. Desiaty pridal vo Vancouveri 2010.
Šťastný za dve krajiny
Ak započítame aj éru Československa, medzi elitu patrí Jozef Golonka. S trinástimi gólmi bol dlhé desaťročia najlepším slovenským strelcom v histórii olympijských hier.
Vrchol zažil v roku 1968 ako kapitán tímu. V produktivite Slovákov je celkovo druhý (13+12).
Peter Šťastný je jediný, kto skóroval v drese spoločného státu aj samostatného Slovenska.
V Lake Placid 1980 dal za Československo sedem gólov, po návrate z NHL pridal na ZOH 1994 za Slovensko ďalšie štyri. Spolu jedenásť.
V historickej produktivite je tretí (11+12), pričom deväť gólov dosiahol za samostatné Slovensko v roku 1994.
A potom je tu Juraj Slafkovský.
Momentálne je spomedzi Slovákov v produktivite už na ôsmom mieste s bilanciou 9+1, vrátane všetkých hráčov, ktorí reprezentovali ešte aj Československo.
Gólov ako Jágr
Má deväť gólov a je už tretí najlepší slovenský strelec na olympiádach v ére samostatnosti.
Deväť gólov na olympiádach dal celkovo aj Jaromír Jágr, zrejme najlepší Európan v dejinách hokeja. Česká legenda však absolvovala päť olympijských turnajov a 28 zápasov.
Slafkovský má rovnaký počet zásahov stále pred 22. narodeninami a na ZOH odohral iba osem zápasov. Aj tento kontrast hovorí o výnimočnosti jeho príbehu.
Pred štyrmi rokmi bol Slafkovský senzáciou. Dnes je realitou.
A čo je na tom najzaujímavejšie? Že tento príbeh sa ešte neskončil. Má stále iba dvadsaťjeden.
