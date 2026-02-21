    USA na ZOH Hokej 2026
    Semifinále bolo trochu sklamaním. Neviditeľní Slováci hrali s rešpektom, píšu v zámorí

    Momentka zo zápasu Slovensko - USA v semifinále ZOH 2026.
    Momentka zo zápasu Slovensko - USA v semifinále ZOH 2026.
    Samuel Grega|21. feb 2026 o 02:39
    Tím USA hral podľa zámorských novinárov najlepšie na turnaji.

    Slovenskí hokejisti prehrali v semifinále hokejového turnaja ZOH s hráčmi USA 2:6. Zahrajú si tak o bronz s Fínskom.

    V zámorí sa už priaznivci Kanady a USA tešia na očakávané finále dvoch hokejových veľmocí. To je na programe v nedeľu o 14:10, zápas o bronz sa odohrá v sobotu o 20:40.

    Kanada sa na postup vytrápila a o výhre nad Fínskom rozhodla až v poslednej minúte. Američania priebeh stretnutia so Slovákmi celý čas kontrolovali.

    „Slováci už od začiatku vyzerali nervózne a nevyzerali ako ten tím, ktorý bol príbehom tohto turnaja,“ hodnotil duel insider Pierre LeBrun.

    „Toto semifinále bolo trochu sklamaním. Avšak musíme pamätať na to, že toto je najlepší tím, aký Spojené štáty v histórii mali. Bude to výzva aj pre kanadský tím.“

    Tím USA hral najlepšie na turnaji

    Slováci narazili na tím plný hviezd hrajúci vo výbornej forme.

    “V tomto zápase vyzeralo mužstvo USA jednoznačne najlepšie na celom turnaji, hlavne v ofenzíve,“ myslí si Kristen Shiltonová z ESPN.

    LeBrun s jej hodnotením súhlasí:

    „Cieľ turnaja je postupne vylepšovať svoju hru a dosiahnuť vrchol na konci, keď je čas vyhrávať veľké zápasy. Tím USA bol dominantný. Hral najlepší zápas celého turnaja.“

    Američania boli rýchli, nedávali priestor na rozohrávku a okamžite dostupovali slovenských hokejistov. K tomu výborne bránili a kazili ofenzívne šance Slovákov. Tí hrali s veľmi veľkou nervozitou a rešpektom.

    „Slováci boli neviditeľní väčšinu zápasu,“ hodnotil Steve Ellis z portálu Daily Faceoff.

    Slafkovský má šancu dostať sa do all-star výberu

    Prvýkrát duel na turnaji nedochytal Samuel Hlavaj, ktorý sa z bránky poberal po štyroch inkasovaných góloch. Nahradil ho Stanislav Škorvánek.

    Hlavaj hrá pritom veľmi vydarený turnaj a svojimi výkonmi upútal pozornosť v zámorí.

    Novinárka magazínu TheAthletic Shayna Goldmanová slovenskú jednotku ľútovala:

     „Mrzí ma to za Hlavaja, ale je lepšie, aby bol čerstvý na zápas o bronz. Bol excelentný celý turnaj a táto prehra nejde na jeho konto.“

    Slováci si aspoň trochu napravili chuť z nevydareného zápasu v tretej tretine gólmi Slafkovského a Regendu.

    Útočník Montrealu dal už svoj jedenásty gól na zimných olympijských hrách v dvanástich zápasoch. V Miláne má na konte osem bodov a je na štvrtom mieste bodovania turnaja.

    „Ak mal niekto skórovať, bol to Slafkovský,“ písal Ellis. „Posilňuje svoju prípadnú nomináciu na jedného z najlepších útočníkov turnaja.“

    V Pekingu bol MVP celého turnaja, teraz má šancu zaradiť sa minimálne do all-star výberu.

    Web ESPN označil za hráča zápasu Jacka Hughesa, ktorý strelil dva krásne góly a má vynikajúcu formu.

    „Myslím si, že naša hra začína dosahovať vrchol v tom správnom čase,“ povedal útočník New Jersey po výhre nad Slovenskom.

    V nedeľu budú mať Američania možnosť pripísať si skalp najúspešnejšej hokejovej krajiny – Kanady. 

