V Lillehammeri pochovali Bakkena. Lägreid: Bolo pre mňa dôležité prísť a rozlúčiť sa

V Lillehammeri sa v utorok rodina, verejnosť, predstavitelia nórskeho zväzu a tiež reprezentační kolegovia naposledy rozlúčili s biatlonistom Siverom Guttormom Bakkenom. Pohreb sa uskutočnil dopoludnia v úplne zaplnenom kostole Nordre Al.
Mužská časť nórskeho tímu na čele s víťazom minulej sezóny Svetového pohára Sturlou Holmom Lägreidom alebo Johanom-Olavom Botnom na smútočný obrad dorazila z Oberhofu a hneď sa zase do Nemecka vráti na pokračovanie SP v Ruhpoldingu, uviedli nórske médiá.
Pre tých, ktorí nemohli do Nórska odcestovať, sa súbežne uskutočnila spomienková bohoslužba v nemeckom dejisku.
Bakken náhle zomrel v 27 rokoch tesne pred Vianocami počas sústredenia v Taliansku. V hotelovej izbe v Lavazé ho 23. decembra našiel bez známok života Botn. Bakken mal nasadenú masku simulujúcu vysokú nadmorskú výšku, príčina jeho úmrtia doteraz nie je známa.
"Bolo pre mňa dôležité tu byť, aby som sa mohol so Sivetom rozlúčiť," povedal Lägreid. "Vo zvyšku sezóny a na olympijských hrách bude stále s nami. Nie som nijako zvlášť veriaci, ale teraz chápem, čo znamená žiť v niekom ďalej. Sivert bude žiť naďalej v našich srdciach," pokračoval dojatý biatlonista.
"Bolo to samozrejme neskutočne smutné, ale zaznelo veľa krásnych slov, ktoré Siverta vylíčili tak, aký bol. Bolo to veľmi dojemné, obrad bol krásny... to pekné a smutné ide často ruka v ruke, "uviedol ďalší člen reprezentácie Vetle Sjaastad Christiansen.